Hannover

Diese Hitze bricht alle Rekorde: Heftige 39 Grad werden für Donnerstag in Hannover und der Region erwartet. Heißer war es hier – seit Aufzeichnung der Wetterdaten – noch nie. Die Landeshauptstadt steht kurz davor ihren ewigen Hitze-Rekord zu brechen. Heißer geht’s kaum.

Ganze 76 Jahre ist es her, das Hannover seine eigene „Bestmarke“ aufgestellt hat: Am 21. August 1943 wurden an der Messstation in Hannover-Langenhagen 38,0 Grad gemessen. Diesen Spitzenwert hat die Landeshauptstadt seit dem nie wieder gebrochen – nicht einmal im jüngsten Rekord-Sommer 2018. Da kletterte das Quecksilber am 7. August „gerade mal“ auf 36,5 Grad. Knapp unter dem Spitzenwert von 1943.

Knackt Hannover auch den Niedersachsen-Rekord?

Doch jetzt könnte der ewige Rekord gebrochen werden. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes könnten es in Hannover am Donnerstag 39 Grad heiß werden, sagt DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Auch das Umland zieht mit: „ In Wunstorf, Springe, Neustadt am Rübenberge und Barsinghausen erwarten wir am Donnerstag ebenfalls 39 Grad“, so Friedrich. Damit könnten Hannover und Region auch den Niedersachsenrekord brechen, den Bergen und Faßberg in der Lüneburger Heide 1992 mit 38,6 Grad aufgestellt haben. „Heißer als 39 Grad wird es in Niedersachsen in den nächsten Tagen kaum“, ist sich der DWD-Experte sicher.

41 Grad in Duisburg

Deutschlandweit sieht die Sache jedoch noch anders aus: Im Großraum Duisburg soll das Thermometer sogar auf schweißtreibende 41 Grad ansteigen. „Da dort am Mittwoch und am Freitag 40 Grad zu erwarten sind, schreiben wir Klimageschichte“, sagt Friedrich. „Drei Tage am Stück über 40 Grad – das gab es in Deutschland noch nicht“.

Nächste Woche wieder heiß

Ganz so schlimm wird es in Hannover jedoch nicht: Am Mittwoch erreicht die Landeshauptstadt 36 Grad, nach dem Rekord-Donnerstag geht es am Freitag mit 37 Grad zum Wochenende langsam wieder runter. Nach dem Wochenende mit „frischen“ 32 Grad und möglichen Gewittern steigen die Temperaturen in der nächsten Woche jedoch wieder auf etwa 35 Grad. Übrigens: „Es ist durchaus möglich, dass uns im August noch einmal Rekordtemperaturen erwarten“, so Friedrich.

Seit 120 Jahren wird es immer wärmer

Die extreme Hitze sei eindeutig eine Folge der Klimaerwärmung. „Seit 120 Jahren ist der Temperaturanstieg messbar – wenn auch nicht immer linear, sondern durch kühlere Jahre mit eher frischeren Sommern unterbrochen“, erklärt der Wetter-Experte. „Die Abstände zwischen den heißen und trockenen Jahren werden jedoch immer kürzer.“

Von Simon Polreich