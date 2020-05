Sommer 2020: Eine Reise Richtung Normalität

Hannover

Wo bitteschön geht es hier lang, um endlich wieder ein bisschen Normalität zu erfahren? Und ist der Weg dahin auch sicher? Oder gehen wir neue Gefahren ein, die wir uns derzeit beim besten Willen nicht leisten können? Diese Fragen prägen eine ganze Reihe von Debatten in diesen Tagen der fallenden Fallzahlen und der leeren Intensivstationen, die es mittlerweile nicht nur in Hannover und Deutschland gibt, sondern auch in vielen anderen Ländern. Können die Kinder wieder in Kitas und Schulen, unter welchen Bedingungen dürfen Geschäfte, Fabriken, Restaurants öffnen? Und am Ende darf auch gefragt werden: Wo können wir uns ein bisschen Erholung gönnen – und ist der Sommer noch zu retten?

Urlaub mit wenig Risiko buchen

Der Reisekonzern Tui hat die Option eines riesigen Staatskredites gezogen, um zu überleben. Trotzdem müssen wohl 8000 Mitarbeiter gehen. Wirklich kreativ wirkte der Umgang mit der Krise bislang noch nicht. Ein wenig ändert sich das mit der neuen Storno-Regel. Bis 14 Tage vor Reisebeginn kostenlos stornieren oder umbuchen zu können, nimmt jedem Urlauber eine große Portion Risiko ab. Zumindest finanziell.

Politik muss Antworten finden

Ob man es verantworten kann, eine Reise in ein Land zu wagen, das kurz vor dem Kollaps stand, muss allerdings jeder für sich beantworten. Falls es die Politik nicht tut.

Von Zoran pantic