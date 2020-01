Sollten Gutverdiener in Hannover mehr fürs Parken zahlen?

Hannover

Lieber Parkplatz oder Radweg? Die Stadt muss die knappe Fläche in Hannover klug verteilen. Der Verband der Automobilindustrie ( VDA) hat nun Vorschläge gemacht, wie Kommunen den „Parkdruck“ in Zeiten der Verkehrswende senken können: Besserverdienende sollen mehr für ihre Bewohnerparkausweise zahlen, Elektroautos Sonderparkplätze bekommen und Kommunen mehr Spielräume erhalten, um Preise für Parkplätze zu erheben.

„Parkplätze einfach zu streichen, ist zu wenig. Nötig sind Gesamtkonzepte, die den Bürgern Mobilitätsalternativen bieten“, fordert VDA-Geschäftsführer Kurt-Christian Scheel. Ziel sei es, dass in den Städten Klimaziele erreicht werden und gleichzeitig nicht mehr unnötig lange nach einem Parkplatz gesucht wird. Derzeit sind besonders Bewohner der Südstadt und der List davon betroffen. Sie finden in ihrem Vierteln am Abend kaum einen freien Stellplatz.

Der VDA will das deutsche Parksystem reformieren: Eine Stellschraube sollen die Bewohnerparkausweise sein. Deren Gebühren sollen die Städte und Gemeinden individuell festlegen können und nach der Idee des Automobilverbands an das Einkommen koppeln. „Ich bin für die Idee, dass die Kommunen mehr Handlungsspielraum erhalten. Den Vorschlag mit dem Einkommen halte ich aber für absurd“, meint CDU-Verkehrsexperte Felix Semper. Er schlägt stattdessen vor, dass die Ausweise für das Zweit- und Drittauto teurer werden.

Lars Kelich ( SPD) und Elisabeth Clausen-Muradian (Grüne) halten den VDA-Vorschlag ebenfalls für zu „bürokratisch“. Sie können sich vorstellen, stattdessen den Preis abhängig von der Größe des Autos zu berechnen. „Zumeist ist es ja so, dass die Menschen, die einen SUV fahren, auch mehr Geld verdienen“, sagt Clausen-Muradian.

ADAC : Kein klares Knzept in Hannover

Derzeit kostet das Bewohnerparken bis zu 30,70 Euro im Jahr. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) hat im Herbst angekündigt, diese Obergrenze überdenken zu wollen. Der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) hält die Idee für richtig: „Es kann nicht sein, dass der öffentliche Raum kostenfrei zur Verfügung steht“, sagt Thomas Schwartz. Das würde aber bedeuten, dass Autofahrer generell für ihren Parkplatz zahlen und nicht nur dort, wo es knapp ist.

Clausen-Muradian hofft, dass sich dann der eine oder andere überlegt, ob er wirklich ein Auto braucht. „Es gibt davon einfach zu viele in der Stadt“, sagt sie. Im vergangenen Jahr waren 180.279 private Fahrzeuge in Hannover angemeldet, Tendenz steigend. Würde man alle nebeneinander parken, würden sie mehr als die Fläche der Stadtteile Südstadt, List, Mitte und Linden-Nord bedecken.

„Alleine die Preise fürs Parken zu erhöhen, löst das Problem nicht“, meint indes Christine Rettig vom Automobilclub ADAC: „Ich vermisse in Hannover ein klares Konzept.“

Stehen die Parkhäuser an den richtigen Stellen?

Eine weitere Idee des VDA: Die Städte sollen keine Parkgebühren erheben, sondern Preise. Denn diese könnten sie dann anpassen. Sprich: Wenn in der City viel los ist, wird der Parkplatz teurer. Für Kelich noch zu unrealistisch. „Stattdessen wollen wir die Menschen dazu bringen, dass sie in Parkhäusern parken.“ Die Stadt betont, dass sie derzeit ein digitales Parkleitsystem entwickele, das die Autofahrer auf freie Stellplätze leitet. „Wir sollten überprüfen, ob die Parkhäuser an den richtigen Stellen stehen“, meint Semper.

Den Parkraum besser zu managen, könne helfen, Klimaziele zu erreichen, sagt der VDA. So könnten Plätze für Carsharing-Autos, Elektrofahrzeuge und Lieferwagen vorgehalten werden. Diese gibt es teilweise in Hannover schon.

Falschparken soll teuer werden

Zudem schlägt der VDA vor, die Bußgelder fürs Falschparken zu erhöhen. Regeln würden nur eingehalten, wenn die Strafen eine „spürbare Höhe“ erreichten. Scheuer plant, dass die Bußgelder fürs Parken in der „zweiten Reihe“, auf Geh- und Radwegen deutlich steigen sollen. Statt 15 Euro sollen dann bis zu 100 Euro Strafe fällig werden.

„Das muss dann aber auch kontrolliert werden“, meint Schwartz vom VCD. Gerade frühmorgens und abends könne oft wild geparkt werden, weil die Kontrolleure bereits im Feierabend seien. Auch Semper sieht Probleme: „Im Moment fehlt es am Personal.“

