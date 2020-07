Hannover

Dreimal hat der Umweltausschuss der Stadt Hannover die Umwidmung von Finanzmitteln für die Förderung von Solarstromanlagen von der Tagesordnung gekippt – jetzt steht die Sache wieder auf dem Plan.

Es geht um 314.300 Euro, die aus dem Fördertopf für Kraft-Wärme-Kopplung nicht abgerufen worden sind (NP berichtete) und nun für Sonnenstromprojekte in der Stadt zur Verfügung stehen sollen, den Ratsmitgliedern von Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) Ende Januar vorgeschlagen. Und das Ganze sollte für das komplette Jahr gelten.

Dezernentin verärgert

Die Dezernentin war zuletzt stark verärgert über das Gebaren im Umweltausschuss. Im Mai hatte sie eindringlich an die Ratsmitglieder appelliert, den Antrag endgültig zu beraten und zu entscheiden – wenn das nicht mehr vor der Sommerpause geschehe, sehe sie keinen Sinn mehr darin und würde ihren Umwidmungsantrag zurückziehen. Vergeblich. Die FDP hatte Beratungsbedarf, zog den Antrag in die Fraktion.

In der folgenden Sitzung am 8. Juni freilich wurde der Antrag wieder nicht behandelt – diesmal zog die CDU den Antrag in die Fraktion, weil sie die Änderungswünsche der Koalition von SPD, Grünen und FDP noch nicht erhalten hatte und so nicht beraten wollte. Damit kam das erneute Warteschleifen-Problem quasi aus den eigenen Reihen der Dezernentin.

Daraufhin erklärte die Umweltdezernentin damals: „Wenn man Änderungswünsche hat und es in dieser langen Zeit nicht schafft, die einzubringen – da kann ich nur verständnislos den Kopf schütteln. Das geht alles von möglicher Förderzeit ab.“

Erklärung

Dietmar Beck, Fraktionsreferent der Grünen, erklärte der NP die Panne so: „Bedauerlicherweise ist es vor der Sitzung versäumt worden, sich rechtzeitig auf eine von allen drei Fraktionen geeinigte endgültige Fassung des Änderungsantrags zu verständigen und diese dann von den drei Fraktionsvorsitzenden unterschreiben zu lassen und im Rathaus abzugeben.“ Daher habe der Änderungsantrag von SPD, Grünen und FDP zur Drucksache dem Umweltausschuss noch nicht vorgelegen. Er verwies auf nicht so einfache Abstimmungsprozesse zwischen den drei Fraktionen – was durch Corona noch verschärft würde.

Letzte Chance ...

Montag ist die nächste Sitzung angesetzt – die letzte vor der Sommerpause. Und Tegtmeyer-Dette hat sich offenbar besonnen, dass es womöglich besser ist, wenigstens etwas zu fördern als gar nicht: „In Abstimmung mit der Fachverwaltung werden wir die verbleibende Zeit nach Beschlussfassung nach der Sommerpause nutzen, um wenigstens noch ein paar Pilot-Projekte zu fördern“, teilt ihr Sprecher auf Anfrage mit. „Deswegen werden wir die Drucksachen nicht zurückziehen, sondern hoffen auf Beschluss am Montag sowie auf schnelle Zustimmung nach der Sommerpause.“ Denn erst dann kommt der Rat wieder zusammen – dessen Zustimmung formell noch benötigt wird.

... auch für KWK-Förderung?

Parallel war jeweils auch ein ähnlicher Antrag der Dezernentin von Ende März von der Tagesordnung geflogen, bei dem ebenfalls im Zusammenhang mit den übrig gebliebenen Mitteln von insgesamt 844.213 Euro die Anreize für KWK-Projekte erhöht werden soll (viele Fördersätze sollen verdoppelt, Bemessungsgrenzen erhöht werden). Auch das steht wieder zur Entscheidung an.

Von Ralph Hübner