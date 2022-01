Hannover

Heinz Müller (86, Name geändert) aus Hannover hat genau das Richtige getan. „Als die Frau am Telefon eine Kaution forderte, habe ich den Hörer sofort aufgelegt“, sagt er. Am Montag wollten ihm Betrüger vorgaukeln, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Sie forderten eine „Kaution“ von ihm, damit er sie auslösen könne.

Zurzeit verzeichnet die Polizei wieder einen Anstieg dieser Deliktart. Die Polizeidirektion Hannover registrierte vergangenes Jahr eine Steigerung im niedrigen, zweistelligen Bereich. Laut einer Polizeisprecherin gab es in 2021 im mittleren dreistelligen Bereich „Enkeltricks“.

86-Jähriger zeigte den Betrugsversuch an

Die Gauner gehen die Telefonbücher durch. Dann rufen sie wahllos bei Menschen, deren Vornamen ein höheres Alter vermuten lassen, an. Mit ihren geschickten Fragetechniken erbeuten sie oft Summen im fünfstelligen Bereich. Die Beute wird dann häufig nahe der Mülltonnen vor der Haustür abgelegt. Sogenannte Abholer greifen dann zu.

Heinz Müller hat intuitiv alles richtig gemacht. So rät der „Weiße Ring“: „Offizielle Stellen, zum Beispiel das Ordnungsamt oder die Staatsanwaltschaft, fordern niemals telefonisch zur Zahlung eines Geldbetrages oder Bußgeldes auf.“

Der 86-Jährige hat sich auch in anderer Hinsicht richtig verhalten. „Ich habe den versuchten Betrug bei der Polizei gemeldet.“ Das rät auch der „Weiße Ring“. Der Senior hat sich auf keine Diskussion mit den Verbrechern eingelassen. Denn je länger die Gespräche dauern, desto mehr Informationen sammeln die Täter und verwirren ihre Gesprächspartner.

Senior rief bei seiner Tochter an

Am besten war aber die Überprüfung der Lüge. „Mein Vater weiß, dass ich seit fast 40 Jahren pünktlich um 8 Uhr zur Arbeit fahre“, erzählt seine Tochter. Da der Anruf der falschen Polizisten erst um 11 Uhr erfolgte, war der Senior ohnehin misstrauisch. „Ich habe bei meiner Tochter angerufen. Sie sagte mir, dass alles in Ordnung sei. Da war ich beruhigt“, erzählt Heinz Müller.

Da die Betrüger mit unterdrückter Nummer anriefen, konnte er der Polizei keine weiterführenden Informationen geben. In der Vergangenheit erfolgten die Anrufe aus türkischen Call-Centern.

Heinz Müller hat das Ganze als Lebenserfahrung verbucht. Er sei von dem betrügerischen Eindruck nicht besonders beeindruckt, sagt er einen Tag später. Allerdings denke er jetzt darüber nach, seinen Namenseintrag im Telefonbuch löschen zu lassen. Damit es die Betrüger in Zukunft nicht noch einmal versuchen.

Von Thomas Nagel