So wollen die Grünen die Wohnungsnot in Hannover stoppen

Hannover

Das Angebot ist knapp, die Preise entsprechend hoch – Hannover ächzt unter dem Druck auf dem Wohnungsmarkt. Gerade in innerstädtischen Bezirken sind die Mieten zuletzt so rasant gestiegen, dass selbst Menschen mit mittleren Einkommen nicht mehr Schritthalten können und an den Stadtrand gedrängt werden. Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen wollen nun die Grünen die Preisspirale stoppen, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen – auch für die Mittelschicht.

Bei einem Gang über den Klagesmarkt (Nordstadt) verdeutlichten am Donnerstag Vertreter des Grünen-Stadtverbands beispielhaft die Misere, die sich durch einige Stadtteile zieht. Das Haus mit der Hausnummer 8 steht komplett leer, „und das seit mindestens drei Jahren“, betont Gisela Witte, Grünen-Stadtverbandsvorsitzende. Gepflegte Klinkerfassade, moderne Fenster – dass über der Gewerbefläche im Erdgeschoss auch die vier Wohnetagen verwaist sind, sei in dieser exponierten Lage schon „extrem“, so Grünen-Ratsmitglied Daniel Gardemin. Er vermutet, dass es sich um ein klassisches Spekulationsobjekt handelt. Ein Beispiel, wie Wohnraum dem Markt jahrelang entzogen wird, während Menschen händeringend nach einem bezahlbaren Zuhause suchen.

Leerstand am Klagesmarkt: Obwohl innerstädtischer Wohnraum dringend gesucht wird, ist das komplette Gebäude mit der Hausnummer 8 seit Jahren verwaist. Quelle: Michael Wallmüller

„Mit Neubauten allein werden wir die Wohnungsnot nicht bewältigen. Dafür fehlt es in der Stadt schon allein an den nötigen Flächen. Wir brauchen auch Maßnahmen im Bestand“, sagt Gardemin. Der Maßnahmenkatalog, mit dem die Grünen im Rat auf eine Mehrheit hoffen, zielt auf beides ab.

Stärkung von Hanova und KSG

Das kommunale Unternehmen Hanova und die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) sollen in ihrer gemeinnützigen Rolle gestärkt werden, um überwiegend sozialen Wohnraum zu schaffen. Dafür soll künftig mehr Kapital zur Verfügung stehen. „Wie andere kommunale Wohnungsbauunternehmen auch, muss die Hanova bislang Gewinne erwirtschaften, die dann an den städtischen Haushalt abgeführt werden“, verdeutlicht Grünen-Ratsfrau Elisabeth Clausen-Muradian. Jährlich gehe es um rund zehn Millionen Euro. Diese zehn Millionen – so der Vorstoß der Grünen – sollen künftig im Kapital der Hanova bleiben und direkt in den Wohnungsbau reinvestiert werden.

Aufstockung des kommunalen Wohnraumförderprogramms

Um mehr sozial gebundenen Wohnraum zu schaffen, soll das Förderprogramm bis 2023 von 2400 auf 3000 Wohnungen aufgestockt werden. Dafür müsse die städtische Richtlinie für Wohnungsbauförderung so angepasst werden, dass für die kommunale Grundförderung auch Fördermittel der Region abgerufen werden können.

Verlängerung der Sozialbindung

Laut der Grünen fallen derzeit mehr Wohnungen aus der Sozialbindung (Mieten zwischen 5,80 und 7,20 Euro pro Quadratmeter) als neu gebaut werden. In Hannover verpflichten sich Bauherren aktuell für zehn bis 15 Jahre, einen Teil des Wohnraums als geförderte Sozialwohnungen zu vermieten. Dieser Zeitraum soll auf mindestens 25 Jahre angehoben werden. „Das trägt zu einer Entlastung der Wohnsituation für Menschen mit geringen Einkommen bei“, so Clausen-Muradian.

Schneller und einfacher bauen

Baugenehmigungsverfahren sollen deutlich beschleunigt werden. Vom Antrag bis zur Genehmigung in nur drei Monaten – so das ehrgeizige Ziel der Grünen, das von der Realität derzeit noch weit entfernt ist. Auch Architektenwettbewerbe hat man als teils überflüssige Zeitfresser ausgemacht. Stattdessen sollten sie künftig auf Gebäude mit stadtbildprägendem Charakter beschränkt werden.

Erhaltungssatzung

Vorbild ist Berlin, das in Vierteln wie Neukölln und Friedrichshain explodierende Mieten infolge von Luxussanierungen einzudämmen versucht. Bereits beim Bauantrag wird geprüft, ob eine Sanierung verhältnismäßig ist. Was passt zum umliegenden Bestand? Was ist Luxus? So sollen auch kleine Wohnungen erhalten und Mieten halbwegs konstant bleiben.

Förderung gemeinwohlorientierter Träger

Wohnungsbaugenossenschaften und Stiftungen sollen gefördert und bei der Vergabe von Wohnbauflächen stärker berücksichtigt werden. Das gilt für Wohnprojekte, Baugemeinschaften und alternative Wohnformen. „Dazu muss die Stadt bei Flächen künftig stärker von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen“, so Gardemin. Anders als etwa beim Wohnbauprojekt in der Wasserstadt, das nun von Investor Günter Papenburg hochgezogen wird – mit Preisen von im Schnitt 6400 Euro pro Quadratmeter und Mieten, die im Schnitt bei 13,50 Euro liegen.

Zweckentfremdungssatzung

Wohnraum jahrelang leerstehen lassen oder stattdessen an Gewerbe vermieten – dagegen soll die Stadt auf der Grundlage eines Zweckentfremdungsverbots vorgehen. „Dafür muss auch das Personal in der Fachverwaltung aufgestockt werden“, fordert Gardemin. Eigentümer seien schließlich verpflichtet, Wohnraum auch als solchen zu vermieten. „Das ist sogar im Grundgesetz verankert“, betont der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Im äußersten Fall könne eine Zwangsenteignung angeordnet werden.

Von André Pichiri