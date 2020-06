Nach tragischen Unfällen: So wollen Kommunen den toten Winkel besiegen

Hannover

Es ist ein ungleiches Duell: Hier der tonnenschwere Lkw. Ein Abroll-Kipper, der ganze Müllcontainer aufnimmt, dicke Reifen, schweres Blech, lauter Motor. Rechts daneben das kleine Klapprad. Wenige Kilo schwer, hüfthoch, ohne Motor. Einziger Antrieb ist Radfahrerin Karina Meyer. Von dem Mann hinterm Steuer sieht die junge Frau nichts, als sie an der rechten Flanke des Straßenriesens vorbeirollt. An eben dieser Seite befindet sich der tote Winkel, der vielen Radfahrern schon zum Verhängnis wurde – zwischen 28 und 38 sterben laut ADFC jedes Jahr bei Lkw-Abbiegeunfällen. Auch in Hannover gerieten in den vergangenen Jahren immer wieder Radfahrer unter die großen Reifen, weil der Lasterfahrer sie beim Rechtsabbiegen schlichtweg nicht gesehen hatte. Doch seit einem schweren Unfall in Lehrte rüsten viele Unternehmen und Kommunen nach. Zuletzt hat der Regionsausschuss für Feuerschutz am Donnerstag die Ausrüstung von Feuerwehrfahrzeugen mit Abbiegeassistenten auf den Weg gebracht.

Beim Entsorger Aha wird bereits seit längerem fleißig an den neuen Systemen gefeilt. „Da kommt sie“, sagt Klaus Nowak hinterm Steuer, als Meyer mit ihrem Klapprad und Warnweste im rechten Seitenspiegel auftaucht. Es ist eine Test-Situation, gestellt auf dem Gelände von Aha. Der Abfallwagen steht und wartet, Blinker rechts. Die junge Frau fährt langsam von hinten an der rechten Seite des Lkw vorbei. Als sie aus dem Sichtfenster des Seitenspiegels verschwindet, erscheint sie auf dem Bildschirm unter der Frontscheibe, ein langgezogener Piepton ertönt. „Funktioniert!“, sagt Nowak triumphierend.

Klaus Nowak von der Aha sieht die Radfahrerin im toten Winkel über den rechten Monitor des Abbiegeassistenten. Gleichzeitig ertönt ein Alarmpiepen. Der linke Bildschirm zeigt den Bereich hinter dem Abfallfahrzeug. Quelle: Nancy Heusel

Nowak ist bei der Aha für die technische Beratung zuständig, hat die Assistenzsysteme für die Müllwagen besorgt. „Im vergangenen Jahr haben wir eine ganze Reihe von Abbiegeassistenten getestet – rein akustische Signale, rein optische Systeme. Das hier ist am vielversprechendsten“, erklärt er im Führerhaus des Wagens. „Es kombiniert beides.“

Und so funktioniert es: Hat der Fahrer den rechten Blinker gesetzt, schaltet sich automatisch der Monitor im Innern an. Er zeigt, was die kleine Kamera über der rechten Lkw-Tür filmt – den toten Winkel. Bewegt sich ein Fußgänger, Radfahrer oder sonst etwas in diesen Bereich, gibt es das zusätzliche akustische Signal. Nowak erklärt: „Wir haben insgesamt sechs Spiegel rund ums Cockpit, dazu die Geräte zum Aufnehmen der Tonnen.“ Die Augen des Fahrers sind also überall. „Da hilft es ungemein, wenn man per Piepton alarmiert wird.“ Und im Zweifelsfall rettet es ein Leben.

Kommunen rüsten auf: Tragischer Unfall war Auslöser

Keinen Piepton, keine Kamera hatte der Müllwagenfahrer, der am 18. Januar 2019 in Lehrte ein elfjähriges Mädchen überrollte. Es hatte morgens auf dem Weg zur Bushaltestelle die Kreuzung überqueren wollen, als die Fußgängerampel Grün zeigte. Der aus Richtung der Germaniastraße kommende Müllwagen einer privaten Entsorgungsfirma hatte das Mädchen erfasst. Das Kind starb noch am Unfallort. Voraussichtlich am 16. Juli beginnt der Prozess gegen den 36-Jährigen. Er soll das Kind beim Abbiegen im toten Winkel nicht gesehen haben.

Der tragische Unfall hatte Signalwirkung: Viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen reagierten – endlich, wie vor allem Radfahrerverbände kommentierten: Aha etwa rüstete nach einem Testlauf im vergangenen Jahr bis heute 79 Fahrzeuge mit einem Abbiegeassistenten aus, weitere 24 Fahrzeuge sind bestellt, die neben den Abbieger-Alarmen auch verglaste Einstiegstüren für den besseren Blick nach rechts haben. Die Nachrüstung für fast alle der 230 Müllwagen wurde festgelegt. Kosten inklusive Einbau pro Stück: Etwa 4500 Euro. Oberstes Ziel ist der Schutz der Verkehrsteilnehmer, heißt es von Aha. Klaus Nowak blickt weit voraus: „Irgendwann wird es keine Spiegel am Müllwagen mehr geben, sondern alles über Kameras abgedeckt sein.“

Auch die Üstra rüstet technisch auf, hat 48 neue E-Busse mit Abbiegeassistenten bestellt, sie sollen in den nächsten Jahren geliefert werden. Drei ausgestattete E-Busse waren in den vergangenen Monaten bereits unterwegs, weitere mit Testsystemen unterwegs. „Nach Ablauf der Tests wird entsprechend ausgeschrieben mit dem Ziel, bis 2021 alle Busse mit einem Assistenzsystem auszustatten“, so Sprecherin Katja Raddatz.

Blick in den toten Winkel: Das zeigt der Monitor des Abbiegeassistenten. Quelle: Nancy Heusel

Seit Anfang 2019 stellen viele Kommunen ihren Fuhrpark auf den Prüfstand. Allen voran die Stadt Lehrte, die inzwischen alle umrüstbaren Großfahrzeuge (insgesamt 20 – überwiegend der Feuerwehr) mit Abbiegeassistenten ausgestattet und die Umrüstaktion damit bereits abgeschlossen hat. Wegen dieses besonderen Engagements habe sogar das Bundesverkehrsministerium eine Sicherheitspartnerschaft in Aussicht gestellt, heißt es aus dem Lehrter Rathaus.

Mit Abbiegeassistenten sind auch 20 7,5-Tonner der Straßenmeistereien der Region Hannover inzwischen ausgerüstet. Tochterunternehmen Regiobus mit seinen 191 Solo- und 69 Gelenkbussen will in den kommenden drei Jahren alle nachrüsten beziehungsweise alte Modelle durch neue Busse ersetzen: Kostenpunkt: geschätzt 1,21 Millionen Euro. Am Donnerstag stimmte der Regionsausschuss für Feuerschutz zudem dafür, fünf der Feuerwehrfahrzeuge, die in den nächsten zwei Jahren angeschafft werden sollen, mit Abbiegeassistenten und Notbremssystemen auszurüsten. Weitere sollen – auf die praktischen Erfahrungen aufbauend – folgen.

Und die Stadt Hannover? „Es gibt bereits Fahrzeuge der Stadtverwaltung, die mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet sind“, sagt eine Sprecherin. So verfügt etwa die Stadtentwässerung über mehr als 30 Nutzkraftwagen mit Abbiegeassistent. Jedes neu bestellte Fahrzeuge der Stadtentwässerung werde zudem mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet und entsprechend ausgeliefert.

Im Fachbereich Tiefbau wurde im Januar 2020 ein Lkw zu Testzwecken mit dem Assistenzsystem ausgestattet. In diesem wie auch anderen Fachbereichen sollen neu zu beschaffende Lkw ab 7,5 Tonnen mit dem Abbiegeassistenten ausgerüstet werden. Auch bei der Stadt-Feuerwehr wurden bereits Systeme verbaut, bei Neubeschaffungen soll der Einbau von Abbiegeassistenzsystemen künftig Standard sein.

Rot für Rechts: Die getrennte Ampelschaltung für Radfahrer und Autofahrer an der Vahrenwalder, Ecke Industrieweg. Hier war ein elfjähriger Junge von einem abbiegenden Laster überrollt worden. Als Reaktion stellte die Stadt die neue Ampel auf. Quelle: droese_r

ADFC sieht Nachholbedarf

Die im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt rasante Entwicklung in Sachen Sicherheit für Radfahrer begrüßt der ADFC-Regionsverband Hannover. „Abbiegeassistenten können helfen, Leben zu retten“, sagt Annette Teuber vom Vereinsvorstand. „Da ist es dringend geboten, dass gerade auch die Kommunen hier keine Mühen scheuen, sondern schnellstmöglich die eigenen Fahrzeuge nachrüsten.“

Sicherheit für den Rad- und Fußverkehr komme aber auch durch Infrastruktur. „Dafür ist es nötig, Kreuzungen so sicher zu machen, dass zum einen die Sichtbeziehungen stimmen. Zum anderen müssen aber auch nach wie vor freie Rechtsabbieger zurückgebaut werden“, betont Teuber. An großen Kreuzungen vor allem mit viel Schwerlastverkehr könne auch die Trennung von abbiegendem Kfz- und geradeaus fahrenden Radverkehr erforderlich sein. „Wir brauchen weniger schwere Autos auf unseren Straßen und besonders innerorts geringere Geschwindigkeiten.“

