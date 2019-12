So wirbt OB Belit Onay für die Kulturhauptstadt Hannover

Donnerstag ab 13.30 Uhr wird es spannend, die Jury verkündet in Berlin die Städte, die von den acht Bewerbungen auf die Shortlist im Wettbewerb „ Kulturhauptstadt 2025“ kommen. Wie groß die Zahl Finalstädte sein wird, ist völlig offen – auf jeden Fall mehr als eine und weniger als acht.

Im Rathaus steigt ab 13.15 Uhr ein Public Viewing mit Oberbürgermeister Belit Onay und dem Live-Stream aus Berlin.

Acht Städte wollen den Titel. Gestern habe sich in alphabetischer Reihenfolge die ersten vier in Berlin präsentiert, heute ist die andere Hälfte dran. Hier noch einmal die Bewerber:

Chemnitz präsentiert sich unter dem Motto „Aufbrüche – Opening Minds – Creating Spaces“

Dresden setzt mit „Neue Heimat Dresden 2025“ auf Dialog und Kultur.

Gera sagt „Wir sind auf dem Weg“ und sucht den zwischen „Uranbergbau und Renaturierung sowie Provinz-Klischees und Großstadt“.

Hannover sagt „HIER JETZT ALLE für Europa!“ und hat den Weltklassepianisten Igor Levit als Kulturbotschafter.

Hildesheim hat das Motto „Beets, Roses and the meaning of life“ (Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens) und auch eine starke Stimme als Kulturbotschaft: Starbariton Thomas Quasthoff.

Magdeburg wählt in Anspielung auf den Naturwissenschaftler Otto von Guericke das Motto „Raus aus der Leere“ „Out of the Void“.

Nürnberg drückt die Taste „Past Forward“ (Zurück Vorwärts) will als „Ort der Täter“ Konsequenzen aus dem Nationalsozialismus für das 21. Jahrhundert ziehen.

Zittau hat den Slogan „365°Leben – Zittau für die Drei-Länderregion“. Mit seiner Lage im Dreiländereck mit Polen und Tschechien will die Stadt „konstruktive Gegenentwürfe zu Spaltungstendenzen entwickeln“.

So geht es weiter. Nachdem bekannt ist, wer eine Runde weiter ist, besucht im kommenden September die europäische Jury die Shortlist-Städte. Im Herbst 2020 empfiehlt dann die Jury eine Stadt für die Ernennung zur deutschen Kulturhauptstadt Europas, die dann Ende nächsten Jahres bekannt gegeben wird