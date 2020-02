Es ist ein schmaler Grat, in der Berichterstattung über das sensible Thema Coronavirus Fakten darzustellen oder Unsicherheit und Angst zu schüren. Medien aber auch die Politik müssen in diesen Tagen vorsichtig sein, die Wirklichkeit darf nicht überzeichnet werden, meint NP-Chefredakteur Bodo Krüger in seinem Kommentar.