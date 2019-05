Hannover

Das Partyvolk tanzte in der Nacht zum Sonntag in einer ungewöhnlichen Location. Statt zum Steintor ging es ins Zooviertel. 3000 Besucher waren zur Premiere der Ibiza-Partyreihe Glitterbox der Hannover Veranstaltung-Gesellschaft ( HVG) in den Kuppelsaal gekommen. Dort sorgten Star-Djs wie Mousse T. oder die Shapeshifters für den richtigen Beat.

Der historische Saal verwandelte sich über Nacht in einen Club. Nebelfontänen, Disco-Kugeln und Go-go-Tänzerinnen schafften eine komplett neue Atmosphäre. Das lockte reichlich Prominenz von Moderator Hinnerk Baumgarten bis Künstler Friedrich Liechtenstein an. Eine Fortsetzung ist bereits geplant: Am 26. Oktober wird der Kuppelsaal erneut zum Disco-Tempel.

Von sap