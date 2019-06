Hannover

Demnach haben mehr als 9600 Menschen über 224 000 Vögel gemeldet. „So viele Vogelfreunde wie noch nie haben mitgemacht – knapp ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr“, sagte Nabu-Sprecher Philip Foth am Dienstag.

Etwa 34 Vögel pro Garten gezählt

Ihm zufolge wurden pro Garten in Niedersachsen etwa 34 Vögel gesichtet - zwei Vögel mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Dennoch liege das Endergebnis etwa neun Prozent unter dem langjährigen niedersächsischen Durchschnitt. Niedersachsens häufigster Gartenvogel ist der Spatz, der auch bundesweit auf Platz eins landete.

Weniger Vögel durch Insektenschwund

Rückläufige Werte melden die Naturschützer für Vögel, die sich nur von Insekten ernähren. „Von den neun häufigsten Insektenfresser-Arten nehmen sechs deutlich ab, nur drei können ihre Bestände halten“, so der Nabu. Dies hänge vermutlich mit dem Insektenschwund zusammen. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2005 gingen die Werte etwa beim Mauersegler, der Mehlschwalbe und dem Hausrotschwanz zurück. Mit der jährlichen „Stunde der Gartenvögel“ will der Nabu über Vogelarten informieren und Menschen an die Natur heranführen. In diesem Jahr beteiligten sich bundesweit mehr als 76 000 Menschen, gezählt wurden insgesamt mehr als 1,6 Millionen Vögel.

Von Helen Hoffmann, dpa