So unfair läuft in Hannover die Terminvergabe für Corona-Impfungen

Hannover

Überraschend sind in der vergangenen Woche mehr als 2300 Termine zur Erstimpfung – überwiegend mit dem Vakzin von Moderna – für diese Woche im Impfzentrum auf dem Messegelände frei geworden. Doch gleich aus mehreren Gründen sorgt dieser Umstand für Ärger und Unverständnis und wirft erneut viele Fragen auf.

So wurde keiner dieser Termine an Menschen auf der Warteliste vergeben, obwohl diese lang ist und seit Wochen kaum kürzer wird. Inzwischen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 664.021 Menschen auf den Wartelisten des Landes registriert, in der Region Hannover mehr als 90.000. Mit dem Ende der Priorisierung am Montag kamen in Niedersachsen weitere 123.736 Personen dazu. Nur wer schnell war, ergatterte einen der begehrten Termine für den 7. Juni, etwa über das Portal impfsuche.de

Stadt plant vorerst keine weiteren Impfungen in Brennpunkten

Auch die Tatsache, woher die plötzlich freigewordenen Impfstoffe kommen, lässt aufhorchen. Nach Angaben der Region Hannover handele es sich um Dosen, die ursprünglich für Zweitimpfungen vorgesehen waren. Dabei hatten Stadt und Region Ende Mai ihre erfolgreiche Impfkampagne in prekären Quartieren nach nur wenigen Tagen genau mit der Begründung gestoppt, dass „die aktuellen Impfstofflieferungen für die jetzt stattfindenden Zweitimpfungen reserviert“ seien und „das Kontingent damit quasi ausgeschöpft“ sei, sagte damals Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe. Doch warum wurde mit den jetzt verfügbaren 2366 Impfterminen nicht das Programm reaktiviert?

Land bedient Warteliste nur mit „mehreren Tagen Vorlauf“

Eine Fortsetzung der Impfkampagne in Brennpunkten sei „bei spontan freigewordenen Impfdosen nicht möglich“, teilt die Stadt mit. Weiter heißt es: „Es ist derzeit weiterhin nicht absehbar, ob und falls ja, wann es wieder Impf-Aktionen in beengten Wohnverhältnissen geben wird.“ Mit Blick auf die freigewordenen 2366 Dosen sagt der Sprecher zudem: Die Terminvergabe in Hannovers Impfzentrum liege in der Zuständigkeit des Landes. „Ob diese über die Warteliste bebucht werden oder für Spontan-Bucher abrufbar sind, darauf hat das Impfzentrum keinen Einfluss.“

Das niedersächsische Gesundheitsministerium ließ eine NP-Anfrage unbeantwortet. Ein Ministeriumssprecher hatte jedoch zuvor gegenüber Medien mitgeteilt, dass mehrere Tage Vorlauf nötig seien, um freie Dosen an Wartelistenkandidaten zu vergeben. Fünf Tage Vorlauf sind dafür in der Ministeriumswelt offenbar nicht ausreichend.

Von Britta Lüers