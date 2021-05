Hannover

Am Montag geht es für alle Schüler an weiterführenden Schulen wieder ins Wechselmodell. Was ist wichtig? Und was sollte man unbedingt wissen?

Was erwartet die Schülerinnen und Schüler in den ersten Wochen?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat in seiner Erklärung zur Rückkehr der weiterführenden Schulen in das Wechselmodell klar gemacht, dass er sich einen sanften Beginn wünscht. „Die Schule soll nicht mit Druck starten“, so Tonne. Der Fokus liege eindeutig auf dem Ankommen und Gewöhnen. „Viele Kinder und Jugendliche waren monatelang nicht in der Schule. Das wird angemessen berücksichtigt.“

Wie kommt das an den Schulen an?

Die meisten Schulleitungen dürften den Erlass des Ministeriums auch inhaltlich mittragen. Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg, sagt etwa: „Wir werden wieder langsam anfangen. Wir müssen uns Zeit nehmen für die Schülerinnen und Schüler.“ Auch Kathleen Fleer, Leiterin der IGS Kronsberg, sieht das so: „Da wir das wöchentliche Wechselmodell haben, werden wir in den ersten 14 Tagen keine Tests oder Arbeiten schreiben.“ Man werde aber nicht nur über Pandemie-Probleme mit den Schülern und Schülerinnen reden, notwendig sei auch wieder ein Stück Normalität. „Wir werden die Präsenzzeit nutzen. Aber wir fangen langsam an.“

Was wird aus Ersatzleistungen, die bereits begonnen aber noch nicht abgegeben wurden?

IGS-Kronsberg-Leiterin Fleer sagt, dass diese erbracht und bewertet werden. „Wir werden das sicher nicht alles streichen und die Inhalte jetzt in Arbeiten pressen. Wenn es etwas Positives an der Pandemie gibt, dann ist es die Erkenntnis, dass Leistungsbewertung auch anders als bisher geht. Die Kollegen werden diese Ersatzleistungen in ihre Bewertungen einfließen lassen.“

Ab wann ist eine Rückkehr zu Szenario A vorstellbar?

Die Rückkehr zum Szenario B wurde möglich, weil die Landesregierung die Inzidenzgrenze von bislang 100 auf 165 angehoben hatte, was den Vorgaben in der sogenannten Bundes-Notbremse entspricht. Ab wann eine weitere Normalisierung des Schulalltages in Hannover und Niedersachsen möglich sein wird, bleibt derzeit noch unklar. Minister Tonne will sich nicht festlegen, sagte gestern dazu: „Für Debatten über vollen Präsenzunterricht in Szenario A ist es derweil noch zu früh. Wir alle wünschen uns das, auch ich persönlich. Allerdings müssen wir erstmal trittsicher im Szenario B sein. Diese Stabilität ist wichtig.“ Es werde aber an Plänen gearbeitet, wie bei weiter sinkenden Inzidenzen noch mehr Präsenzunterricht ermöglicht werden könne.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in den Öffis?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Nach Ansicht des Robert-Koch-Instituts ist die Gefahr einer Ansteckung im öffentlichen Nahverkehr gering. Gründe sind die Maskenpflicht, die geringe Verweildauer und die Vermutung, dass in Bussen und Bahnen grundsätzlich weniger gesprochen wird und sich damit auch weniger Aerosole verteilen können. Mikrobiologe Johannes Knobloch grenzt dabei aber ein, dass diese Rechnung nur aufgeht, wenn Masken richtig getragen würden. Zu volle Busse und Bahnen sollte man meiden.

Wird die Üstra mehr Fahrzeuge ab Montag einsetzen?

Üstra-Sprecher Udo Iwannek kündigte an, dass es auf den stark frequentierten Buslinien (341, 480, 581, 610 und 611) so genannte Schulverstärkungsfahrten geben soll. Bei den Stadtbahnen bleibt es dagegen beim regulären Fahrtakt. Mehr sei nicht möglich. Iwannek: „Wir fahren jetzt wieder den Takt aus Vor-Corona-Zeiten. Das, was wir auf den Straßen haben, ist auch das, was wir insgesamt haben.“

Was muss in Bahnen und Bussen beachtet werden?

Es gelten natürlich weiterhin die Abstandsregeln, sofern diese überhaupt einzuhalten sind. Darüber hinaus müssen nach den Vorgaben des Bundesinfektionsschutzgesetzes im Nahverkehr nun auch von Kindern und Jugendlichen FFP2-Masken getragen werden – während in Schulen weiterhin auch Alltagsmasken reichen. Selbst OP-Masken stellen nach den neuen Vorgaben keinen ausreichenden Schutz dar.

Wo bekommt man FFP2-Masken für Kinder?

Das ist tatsächlich problematisch, denn laut Bundesgesundheitsamt gibt es gar keine FFP2-Masken, „die ausdrücklich für Kinder entworfen sind und auch der einschlägigen DIN-Norm 149 genügen.“ Der Grund ist schlicht, dass es keine Modelltestungen gegeben hat. Einzige Chance für Eltern ist, ihren Kindern die kleinste Erwachsenengröße XS zu kaufen. In Drogeriemärkten gibt es sie häufig mit bunten Kindermotiven auf der Verpackung, dass sie sich für Kinder besonders eignen darf jedoch nicht drauf stehen.

Droht eine Eltern-Taxi-Flut?

Nein. Da nun die größeren Schüler der weiterführenden Schulen dazu kommen, rechne die Stadt nicht mit einem besonders hohem Aufkommen. „Eine Kontrolle erfolgt durch die Stadt nicht“, so Stadt-Sprecherin Anja Menge.

Wird es genügend Tests für alle Schüler geben?

Das Kultusministerium antwortet darauf mit einem eindeutigen Ja. Bisher ausgeliefert wurden fast zwölf Millionen Testkits, in den Schulen noch vorrätig sind noch mehr als 5,6 Millionen Selbsttests. Die Belieferung der Schulen mit zwei wöchentlichen Tests pro Schülerin, Schüler und Schulbeschäftigte sei sichergestellt.

Wie viele Infektionen wurden bislang festgestellt?

Bei Schülerinnen und Schülern an niedersächsischen Grundschulen und in Abschlussklassen, die bereits im Wechselmodell unterrichtet werden, wurden in der dritten Testwoche 650 positive Selbsttest-Ergebnisse ermittelt. Eine PCR-Bestätigung gab es in etwa 400 Fällen. „Das Verfahren spielt sich immer mehr ein und wird zur Routine“, sagt dazu Kultusminister Tonne und spricht von „guten Rahmenbedingungen“ für die Ausweitung des Wechselmodells.

Wie sicher ist Schule aus Expertensicht?

Kinderarzt und Ärztekammer-Vorstand Thomas Buck hält die Teststrategie für einen guten Anfang: „Wir sind seit einem Jahr pandemieerprobt, die Schulen haben wirklich gute Konzepte. Und wenn ich mir die Infektionszahlen in den Schulen ansehe, muss ich sagen, dass die Schüler und Jugendlichen das wirklich diszipliniert machen.“

Was können Eltern tun, um Kindern das zum Teil unangenehme Testprozedere zu erleichtern?

Die Zauberformel heißt laut Buck „Positive Bestärkung“. Doch die Kinder brauchen nicht nur Lob, sondern auch Aufklärung. Sie müssen verstehen, warum die Selbsttests so wichtig sind. „Dann machen sie auch ganz gut mit.“ Und um Stress aus der Situation zu nehmen, empfiehlt der Kinderarzt gleich am frühen Morgen mit dem Test anzufangen, „am besten noch vor dem Zähneputzen“.

Warum ist es so wichtig, dass Kinder und Jugendliche wieder in die Schule können?

„Ich glaube, Kinder haben in dieser Pandemie eine übergroße Verantwortung für den Schutz der Älteren getragen. Zum Teil können sie das gar nicht leisten, es macht sie besonders traurig“, sagt Buck. Das und die Tatsache, dass die Jüngsten neben dem Bildungslockdown auch noch mit einem Freizeitlockdown auskommen mussten, habe zu einer massiven Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes vieler Kinder geführt: „Es gibt vermehrt sprachliche und motorische Probleme, auch eine deutliche Zunahme von Depressionen.“ Er bewerte die Rückkehr zu mehr Normalität in der Schule daher positiv: „Es ist ein Anfang.“

