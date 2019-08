HANNOVER

Hartmut Körbs (52) ist seit 1. August Geschäftsführer der Transdev Hannover GmbH, die die Marke S-Bahn-Hannover betreiben wird. Die Transdev Hannover GmbH ist ein Schwesterunternehmen der NordWestBahn GmbH, beide gehören zur Muttergesellschaft Transdev Deutschland GmbH. Ab 2022 wird die Transdev den Betrieb der S-Bahn Hannover übernehmen. Mit der NP sprach Körbs über die Planungen dafür und wo man all die neuen Lokführer herbekommt.

Hartmut Körbs. Quelle: Dröse

Wie haben Sie es geschafft, den Vertrag über den Betrieb der S-Bahn Hannover zu ergattern?

Wir haben solide kalkuliert und offenbar das beste Angebot gemacht – denn wir haben den Zuschlag bekommen. Solch ein Wettbewerb wird durch vom Aufgabenträger vorgegebene Qualitätskriterien und natürlich auch den Preis bestimmt. Aber auch technische Details spielen eine Rolle. Wie die Angebote der Konkurrenten ausgesehen haben, wissen wir natürlich nicht.

Aktuell droht der Deutschen Bahn eine Vertragsstrafe von 2,5 Millionen Euro, weil viele S-Bahn-Verbindungen rund um Hannover im ersten Halbjahr ausgefallen sind. Wie will die Transdev es schaffen, den S-Bahn-Verkehr ab Juni 2022 reibungslos abzuwickeln?

Ganz platt gesagt: Weil wir das können. Wir haben das schon mehrfach bewiesen. Ich selbst bin seit 1983 in der Eisenbahnbranche und habe das Geschäft von der Pike auf gelernt, habe viele Betriebsstarts erfolgreich begleitet. Ich weiß, dass die gesamte Branche aktuell Personalprobleme hat, weil es zu wenige Triebfahrzeugführer gibt. Aus meinen Erfahrungen heraus ist zurzeit die Ausbildung von Triebfahrzeugführern der einzige Weg, um dem Problem entgegenzutreten. Wir werden mit Respekt, aber auch ohne Angst an diese Aufgabe herangehen.

Das klingt ja ganz gut – aber die NordWestBahn und andere Konzernschwestern haben selbst große Probleme. So gab es Ausfälle bei der Lammetalbahnund im S-Bahn-Netz Bremen/ Niedersachsen. Öffentlichkeit und Politik zweifelten an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Die Lammetalbahn ist ein gutes Beispiel: Es gab Probleme, aber die haben wir gelöst. Heute können wir die gewünschte Qualität liefern. Wir wollen nicht verleugnen, dass die gesamte Branche wie viele andere auch unter dem Fachkräftemangel leidet. Aber das haben wir erkannt und steuern gegen: Allein 2019 investieren wir bei der NordWestBahn 2,5 Millionen Euro in die Ausbildung von Triebfahrzeugführern. Diese Ausbildung dauert im Schnitt ein Jahr, man muss also eine gewisse Durststrecke überwinden, bis das neue Personal zur Verfügung steht. Aktuell haben wir für die NordWestBahn rund 120 Triebfahrzeugführer in Ausbildung. Es wird noch ungefähr ein Jahr dauern, bis wir den Pool an Fahrpersonal ausreichend aufgefüllt haben. Wir werden aber auch darüber hinaus weiter ausbilden, der Markt gibt das her. Selbst wenn wir über Bedarf ausbilden, werden andere Verkehrsunternehmen die Triebfahrzeugführer mit Kusshand nehmen.

Neue Wege bei der Suche nach Lokführern Das Wirtschaftsministerium in Hannover will dem Mangel an Lokführern entgegenwirken. Derzeit werde geprüft, wie die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) besser bei der Ausbildung und Qualifizierung unterstützt werden könnten, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Das gelte auch für die Suche nach möglichen Quereinsteigern aus dem In- und Ausland. Für Projekte zur Integration von Langzeitarbeitslosen und Migranten in den Arbeitsmarkt stünden entsprechende Mittel bereit. Die Zahl der Zugausfälle und Verspätungen in den ersten fünf Monaten des Jahres nannte er „besorgniserregend“. In 42 Prozent der Fälle seien fehlende Lokführer die Ursache gewesen.

Vor einigen Monaten haben in Niedersachsen mehrere Eisenbahnunternehmen ein Abkommen geschlossen, mit dem die gegenseitigen Abwerbungen eingedämmt werden sollten. Allerdings haben sich zwei große Player nicht angeschlossen, der Güter- und der Fernverkehr. Hat sich die Situation dennoch verbessert?

Die gegenseitigen Abwerbungen haben dem System Eisenbahn überhaupt nicht geholfen, das grenzte an Kannibalismus. Das konnten wir mit dem Abkommen beenden. Nun werden die Ausbildungskosten bei einem Wechsel erstattet – das ist ein bisschen wie eine Ablöse beim Fußball. Perfekt ist das zwar auch nicht, weil der Spieler dann trotzdem für die Konkurrenz aufläuft. Aber es ist eine deutliche Verbesserung zum vorherigen Zustand. So etwas möchten wir auch auf Bundesebene hinbekommen, so dass wir die Konkurrenz vom Güter- und Fernverkehr mit einbinden können.

Wie viele Triebfahrzeugführer werden Sie für den Betrieb der S-Bahn Hannover brauchen?

Wir gehen davon aus, dass wir rund 200 Triebfahrzeugführer brauchen werden, eine exakte Zahl gibt es allerdings noch nicht. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa den Vorgaben in den Tarifverträgen. Manche Dinge können sich in den kommenden drei Jahren noch ändern.

Woher bekommen Sie das Personal?

Ideal wäre es, wenn wir so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich von DB Regio übernehmen können, die bereits im S-Bahn-Verkehr Hannover eingesetzt sind. Die entsprechenden Verhandlungen mit DB Regio laufen aktuell. Um dieses Personal wird es einen harten Wettbewerb geben, weil die DB-Schwester Fern- und Güterverkehr oder andere Eisenbahnunternehmen natürlich auch Interesse haben. Außerdem bilden wir natürlich selber aus, mit dem Recruiting-Prozess für Hannover beginnen wir am 1. September.

Wer kann sich bewerben?

Wir sind offen für alle Bewerber ab 20 Jahren mit einer Ausbildung und Führerschein, eine technische Berufsausbildung wäre toll, ist aber keine Voraussetzung. Wir haben auch keine Vorbehalte gegen Bewerber, die schon 50 Jahre alt sind, ein Interesse an Technik haben und noch mal was Neues machen wollen. Wir freuen uns über alle Bewerbungen, die eingehen. Der erste Lehrgang mit 20 Teilnehmern wird im April 2020 starten, weitere Lehrgänge werden zeitlich gestaffelt folgen. Die entsprechenden Ausbildungsressourcen haben wir bereits geblockt. Wir wollen massiv ausbilden, um gut vorbereitet zu sein. Wir verlassen uns nicht darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen von DB Regio alle zu uns wechseln. Das ist eine der zentralen Lehren aus der aktuellen Situation: Wir brauchen ausreichend Reserven, um auf Engpässe reagieren zu können.

Ihre Muttergesellschaft Transdev hat auch nach Kandidaten in Serbien gesucht.

Das ist korrekt, wir selber halten Bewerbertage in europäischen Nachbarländern ab. Wir wollen garantieren, dass wir auch langfristig ausreichend Personal haben. Wir halten das Projekt für erfolgversprechend und werden das weiter verfolgen.

Was sind die größten Herausforderungen beim erstmaligen Betrieb des S-Bahn-Verkehrs rund um Hannover?

Es handelt sich um das größte Bahnnetz, das die Transdev-Gruppe bisher übernommen hat. Am meisten beschäftigt uns die Personalfrage, aber wir haben drei Jahre Vorlauf, um uns vorzubereiten und viel Erfahrung aus unseren bisherigen Projektstarts. Natürlich ist Hannover eine andere Hausnummer als andere Gebiete, die wir bedienen: Wir haben einen starken Berufsverkehr, viele besondere Ereignisse wie Konzerte oder Fußballspiele und nicht zuletzt regelmäßige Messen. Hannovers Bahnhof ist ein wichtiges Drehkreuz auch auf der Fernverkehrsebene, wir wissen, dass das hier funktionieren muss. Wir sind aber zuversichtlich, alle Herausforderungen meistern zu können.

Was wird sich eigentlich für die Kunden ändern, wenn Transdev Hannover das S-Bahn-Netz übernimmt?

Das auffälligste Merkmal sind sicher die neuen Fahrzeuge, aber im besten Falle merken die Kunden gar nichts – dann haben wir unseren Job gut gemacht. Viele Rahmenbedingungen sind durch die Ausschreibung festgelegt: Die Strecken, die wir bedienen, die Taktung der S-Bahnen, die Fahrpläne – das sind Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Wir werden wie bisher auch schon zehn S-Bahn-Linien mit 74 Haltepunkten in der bestellten Taktung bedienen.

Bisher planen Sie noch alles von Osnabrück aus, wird das so bleiben?

Wir suchen derzeit ein Projektbüro in Hannover und wollen dieses Jahr umziehen, um auch eine starke Präsenz vor Ort zu zeigen. Wir werden hier einen vollständigen neuen Standort einrichten, mit Verwaltung, Leitstelle, Buchhaltung, Lohnabrechnung und so weiter. Wie viele Personen das am Ende werden, wissen wir noch nicht. Wir bewegen uns da vermutlich im mittleren zweistelligen Bereich. Sicherlich wird es auch Neueinstellungen geben.

Planen Sie auch Kundenzentren?

Der Betrieb von Kundenzentren ist Teil des Vertrags. Es wird auf jeden Fall ein Kundenzentrum am Hauptbahnhof Hannover geben, ob wir das eigenverantwortlich oder in Partnerschaft etwa mit DB Regio machen, steht noch nicht fest. Aktuell sind wir da in Gesprächen. Weitere Kundenzentren sind geplant in Wunstorf, Neustadt am Rübenberge, Bad Pyrmont und Lehrte. Dazu kommen noch Video-Reisezentren in Sarstedt, Haste, Bad Nenndorf und Bad Münder, in denen man am Automaten per Video mit einem Mitarbeiter verbunden werden kann.

Was ist mit einem Betriebshof?

Bei so einem großen Projekt brauchen wir natürlich einen Betriebshof für Wartung und Reparaturen in Hannover, ohne geht es nicht. Bis zum Ende des Jahres werden wir entscheiden, ob wir die bisherige Werkstatt von DB Regio in Leinhausen übernehmen oder ob wir selbst eine neue bauen, die exakt auf unsere Bedürfnisse und unsere Fahrzeuge zugeschnitten ist. Aktuell sind wir da noch in der Findungsphase.

Sie bauen auch einen neuen Fahrzeugpark auf.

Ja, wir werden mit 77 Fahrzeugen an den Start gehen. 13 übernehmen wir von DB Regio, 64 neue Fahrzeuge vom Typ „Flirt 3“ der Firma Stadler sind bestellt. Die Rohbau-Fertigung beginnt im Januar. Wir hoffen, dass wir die Fahrzeuge schon deutlich vor dem Projektstart zur Verfügung haben, damit wir Testfahrten damit durchführen können. Das ist eine der großen Neuerungen, die die Kunden bemerken dürften: Die neuen Züge sehen etwas anders aus: Sie sind weiß mit einer blauen Lackierung, sie sind mit W-Lan ausgestattet, es gibt im Mehrzweck-Abteil Steckdosen zum Aufladen von E-Fahrrädern, auch eine erste Klasse werden wir anbieten.

Wie viel kosten die Züge?

Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als 300 Millionen Euro.

Wie lang sind die Züge?

Es handelt sich um dreiteilige Fahrzeuge, jede Einheit hat eine Länge von 67,6 Metern und wiegt 120 Tonnen. Ein Zug bietet 180 Sitzplätze, davon zwölf in der ersten Klasse. Dazu kommen knapp 220 Stehplätze. Es können bis zu drei Fahrzeuge gekuppelt werden.

Von Inken Hägermann