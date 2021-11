So sehr hat Corona Hannovers Erstklässlern geschadet

Zu Wochenbeginn hat auch der Allgemeine Deutsche Schulleitungsverband vermeldet, dass die coronabedingen Kita-Schließungen zu ernsthaften Defiziten bei den in diesem Jahr eingeschulten Grundschülern geführt haben. Viele seien unter anderem „weniger gruppenfähig“, sagte die Verbandsvorsitzende Gudrun Wolters-Vogeler in der Zeitung „Die Welt“.

Schon in normalen Jahren rechne man bei Erstklässlern in der Regel mit einer Spanne von bis zu drei Entwicklungsjahren, sagte Wolters-Vogeler. „Inzwischen sind wir bei mindestens vier Jahren.“ Einige Kinder machten erst jetzt erstmals einen Gruppenprozess durch. „Die Kinder müssen zum Teil eine Eingewöhnung durchlaufen, wie es sonst in der Kita üblich ist, und das unter den Hygiene-Bedingungen von Corona. Dies stellt Schulen vor eine ähnliche Herausforderung wie die Integration von Kindern ohne Schulerfahrung in der Flüchtlingskrise 2015.“

Aber auch Schülerinnen und Schüler, die vorher schon im Schulbetrieb waren, hätten plötzlich Probleme mit Regeln, so die Verbandsvorsitzende: „Wir haben derzeit an vielen Schulen Probleme mit unangepasstem Verhalten. Viele Kinder sind emotional nicht mehr in der Lage anzuschließen, auch die Lernmotivation hat zum Teil nachgelassen.“

Notwendig seien jetzt vor allem Gemeinschaftserlebnisse wie Klassenreisen und Ausflüge, „bei denen sich die Gemeinschaft neu finden kann“. Das heiße, „Erlebnispädagogik statt das reine Pauken von Deutsch, Mathe und Englisch“. bl