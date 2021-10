So sehen Hannovers neue S-Bahnen aus

Hannover

Im Schulungsbetrieb sind die neuen S-Bahnen für das hannoversche Netz schon seit Juli auf den Gleisen – allerdings noch ohne Fahrgäste. Das wird sich im Dezember ändern. Am Freitag hat der Betreiber Transdev, der den Betrieb von der DB Regio übernimmt und ihn unter der Marke S-Bahn Hannover (SBH) führt, eine der Bahnen vom Typ Flirt3XL im Messebahnhof Laatzen präsentiert. „So ein Betreiberwechsel ist eine komplexe Sache und hat in diesem Fall ein Jahrzehnt Vorlaufzeit benötigt. Ich freue mich, dass es klappt“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau.

Neues Design

Bisher fahren rote Züge durch die Region, die neuen sind weiß und oben und unten blau abgesetzt. Ein rotes Farbelement bleibt auch – bei den Türen. 64 von ihnen nimmt die Transdev in den Dienst, dazu kommen 13 Altfahrzeuge von DB Regio, die umgerüstet werden. Die Bahn-Tochter war zuletzt mit 74 S-Bahnen unterwegs und zählte in den Zeiten vor der Corona-Pandemie 32,5 Millionen Fahrgäste im Jahr.

Etwas weniger Plätze

In den roten Bahnen gibt es 182 Sitzplätze in der 2. Klasse und 24 in der ersten Klasse, die Flirt-Züge bieten 180 in der 2. und 12 in der 1. Klasse. Dafür sind die Abstände der gegenüberliegenden Sitze in den Viererabteilen größer – das bietet mehr Beinfreiheit. Auch die Stehplatzkapazität ist in den neuen Bahnen mit 217 etwas geringer als in den vorhandenen mit 228.

Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle

Zwei Abteile für Fahrräder und Kinderwagen sind in den Flirts vorhanden. Sie sind etwas kürzer als die langen Abteile in den Zügen der DB Regio, aber keine kompletten Mehrzweckabteile mehr. Für Rollstuhlfahrer gibt es Extrabereiche mit jeweils zwei Stellflächen. Außerdem haben die Planer das Zug-WC nicht mehr in einem der beiden Mehrzweckabteile untergebracht, sondern separat in der Mitte des Zuges. Anders als in den roten S-Bahnen haben die Toiletten keine zweiteiligen, abgerundeten Türen, sondern gerade Schiebetüren. Damit Radler und Rollstuhlfahrer wissen, wo sie Platz finden, sind an den Außenseiten der Wagen entsprechende nicht zu übersehende Symbole angebracht.

Schnelles Internet und dimmbares Licht

Die neuen Züge bietet sämtlich kostenloses WLAN für schnelles Surfen im Internet sowie Steckdosen. Die Displays mit den Fahrgastinformationen hat der Hersteller moderner gestaltet und bestückt. Auch neu: Das Licht ist dimmbar und kann Tageszeit und Witterung angepasst werden.

Wann geht es los?

Transdev startet zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember mit drei Linien des sogenannten Ostnetzes – der Linie 3 zwischen Hannover und Hildesheim sowie den Linien 6 und 7 zwischen Hannover und Celle. Die restlichen sieben Linien des hannoverschen Netzes kommen vom 12. Juni 2022 hinzu.

Wie ist das mit dem Personal?

Schlagzeilen über Lokführermangel gab es in der Vergangenheit häufiger – nicht so sehr bei der hannoverschen S-Bahn, aber bei manchen anderen Unternehmen. „Zum Start im Dezember haben wir das Personal beisammen“, sagt Nadine Böger, die zusammen mit Hartmut Körbs die Geschäftsführung von Transdev Hannover innehat. Bei den Lokführern seien die derzeit laufenden Kurse voll, damit könne der Gesamtbedarf gedeckt werden. „Wir suchen aber noch Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer“, erklärt Böger. Künftig soll auf jedem Zug mindestens eine oder einer von ihnen mitfahren. Insgesamt beschäftigt die SBH 470 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Von Bernd Haase