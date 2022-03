Hannover

„Il Padrino“ heißt übersetzt „Der Pate“. So überrascht es natürlich nicht, dass gerahmte Filmplakate des Oscar-prämierten Kinoklassikers mit Marlon Brando die Wände zieren. Die Trattoria in einer Bothfelder Seitenstraße ist genauso ansprechend ausgestattet, wie die Homepage angelegt ist.

Wenig Schnick-Schnack, wertige Accessoires, bequeme Stühle, die knapp 20 Zweier- und Vierer-Tische stehen coronakonform weit genug auseinander. Aus den Boxen klingt klassische italienische Musik, manche Lieder singt Gastronom Elio Cannizzaro lauthals mit. Wir fühlen uns wohl.

Marlon Brando lässt grüßen: „Il Padrino“ bedeutet übersetzt „Der Pate“. Quelle: Nancy Heusel

Service: Die Frau, die uns bedient, ist sichtlich bemüht, eine ausgebildete Restaurantfachfrau ist sie aber gewiss nicht. Wir erkennen etliche kleine Fehler im Service. Ein Gespräch scheitert leider daran, dass wir zu wenig italienisch können und sie zu wenig deutsch kann. Die Servicezeiten hingegen sind vorbildlich: die Vorspeisenplatte kommt nach zehn Minuten, die Hauptspeisen sind nach 28 Minuten am Tisch.

Schönes Ambiente: Die Trattoria verströmt Sizilien-Flair. Quelle: Nancy Heusel

Essen & Trinken: Die Karte ist übersichtlich und schön gestaltet, viele Gerichte sind Eigenkreationen mit Zutaten, die wir so zusammen noch nie geschmeckt haben. Es gibt elf Pizzen, neunmal Pasta, drei Fleisch- und zwei Fischgerichte. Das verspricht Frische, so haben wir richtig Lust auf die Vorspeisenplatte „Il Padrino“ (13,90 Euro), die laut Karte „italienische Köstlichkeiten“ verspricht. Die Realität ernüchtert: Wir sehen einen Mini-Gemüse-Mix, zwei halbe Scheiben Käse, eine Scheibe Mortadella, Carpaccio und Vitello Tonnato. Alles direkt aus dem Kühlschrank, also deutlich zu kalt serviert. Qualitativ und von der Menge her eine kleine Enttäuschung für den stolzen Preis.

Da schneidet die Pizza Speciale (12,90 Euro) besser ab. Krosser Teig, üppig belegt mit Pecorino, Tomaten, Oliven. Es fehlt die Würze, da hilft der Pfeffer am Platz. Sonst ist das Gericht aber lecker. Meine Spaghetti Carciofata (14,90) präsentieren sich mit Artischocken, Ei, Parmesan und Speck – eine interessante Mischung. Leider hat der Speck zu viel Zeit in der Pfanne verbracht, ist knallhart und liegt schwer im Magen. Das schmälert den Genuss ein wenig.

Zweites Standbein: „Il Padrino“-Wirt Elio Cannizzaro betreibt derzeit auch das Restaurant im „Me and all“-Hotel am Aegi. Quelle: Frank Wilde

Derzeit tanzt „Il Padrino“-Wirt Elio Cannizzaro auf zwei Hochzeiten: Der gebürtige Sizilianer bespielt seit einigen Monaten auch das Restaurant im „Me and all“-Hotel am Aegi, der Vertrag für das Pop-up-Restaurant (in dem auch schon „La Rock“, „Nobel“ und „Mamas Tapas“ zu Gast waren) läuft bis Ende März. Die Zeichen stehen laut Aussage des Hotels aber auf Verlängerung.

Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann: In der „Trattoria Il Padrino“ sieht man den Paten Elio Cannizzaro über dem Eingang. Quelle: Nancy Heusel

Fazit: Die „Trattoria il Padrino“ hat von der Lage und dem Ambiente das Zeug, mehr zu sein als der Italiener um die Ecke in Bothfeld. Die durchaus pfiffigen Eigenkreationen auf der Karte machen Appetit, könnten aber qualitativ noch zulegen.

Ambiente: 7 von 8 Punkten, Service 6 von 8 Punkten, Essen & Trinken 5 von 8 Punkten

„Trattoria Il Padrino“, Martinstraße 7, 30659 Hannover

Telefon 0511/59206174

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend 17.30 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 14.30 und 17.30 bis 22 Uhr. Montag Ruhetag.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Kein veganes Gericht

Barrierefrei? Nein, der Toilettenbereich ist zu eng, zum Restaurant führen Stufen.

Wie bezahlen? bar, EC, Mastercard

Von Christoph Dannowski