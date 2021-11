So reagiert Hannovers Gastro-Szene auf die 2G-Regelung

Hannover

Für Harm Baxmann ist es eine durchweg positive Nachricht: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Politik schon viel früher die 2G-Regelung beschlossen hätte“, sagt der Betreiber der Lindener Lokale „Fischers“ und „Izarro“. Im „Fischers“ hat er sich schon vor vier Wochen für das Modell entschieden, „auch, weil die meisten Stammgäste sich das gewünscht haben“, sagt der 61-Jährige. „Bei 3G wären viele nicht mehr gekommen.“

Weil beim 2G-Modell die Abstandsregelungen wegfallen, kann er seine Lokale auch wieder richtig auslasten, „sonst wäre der Winter total unwirtschaftlich gewesen.“ Die, die gegen das 2G-Modell sind, melden sich nur anonym zu Wort. Anfang der Woche hing ein Brief an der Lokaltür, in dem Gastronomen mit 2G-Regelung vorgeworfen wird, „massiv zur Spaltung der Gesellschaft“ beizutragen. Unterschrieben ist das von „Ihre/Eure Gäste“, die ankündigen, die Lokale auch nach der Krise nicht mehr besuchen zu wollen. „Das ist schon befremdlich“, sagt Baxmann.

Auch Ulrike Haase vom „Hotel Haase“ in Laatzen ist froh über die neue Verordnung. „Es erleichtert mich, dass nicht ich die Wahl treffen muss.“ Frido Marquardt hält die 2G-Regelung für „den richtigen Weg“. Mit Kollegen betreibt er unter anderem das Restaurant „Cuchillos“ und den Club „Bronco’s“. „Ich denke nur, es werden jetzt weniger Gäste kommen“, sagt er.

Einen anderen Blick auf die Anordnung hat Christoph Gabriel vom „Lasall“ in der Südstadt. „Wer frisch getestet kommt, ist am wahrscheinlichsten nicht infiziert.“ Geimpfte und Genesene dagegen könnten das Virus theoretisch in sich tragen, ohne Symptome zu spüren. „Mir wäre es lieber gewesen, bei 3G zu bleiben und an die Eigenverantwortung der Menschen zu appellieren.“

Von Julia Braun