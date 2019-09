Hannover

Große Aufregung im Zooviertel: Männer fahren am Nachmittag ihre Autos weg – um sie später gut erreichen zu können, falls die Bombenräumung doch länger dauert. Und falls ein langer Spaziergang außerhalb der Sperrzone, ein kurzer Besuch bei Freunden, im Restaurant oder im Kino doch nicht reichen sollte, um die Zeit zu überbrücken. Gut, wenn dann das Auto erreichbar ist. Christian Stahlhut (45) hat zwei Kinder (8, 14) und hat das Auto nach den ersten Nachrichten über den Radius der Bombenräumung aus dem Bereich gebracht: „Vielleicht müssen wir noch mit den Kindern zu den Eltern nach Engelbostel fahren“, sagt er.

Die Nachbarinnen Christiane Wolff (53) und Susanne Kneser (42) tauschen sich in der Tiedgestraße aus, wo sie ihre Familien und sich unterbringen können. Der elfjährige Sohn von Christiane Wolff fühlt sich gar nicht wohl, tolle Abenteuer fühlen sich anders an. Auch Simone Kneser (42) ist nicht gerade glücklich über den explosiven Fund: Mit ihren Kindern (4, 6) und ihrem Mann wird sie zu einer Freundin in die Oststadt fahren, „es ist ein ungutes Gefühl, ich muss um halb fünf aufstehen, weil ich zum Frühdienst in die MHH muss“, sagt Kneser. Wolff hat viel zu packen: „Wir sind Vater, Mutter, Kind, Hund und die Oma, die in der Eichendorffstraße wohnt. Sie ist 84, aber noch fit“.

Wann wird das wieder aufgehoben, ist die häufigste Frage im Zooviertel, die sich auch Barbara L. (76) stellt. „Was kann denn überhaupt passieren, können unsere Häuser beschädigt werden?“, fragt sie. Und auf die Antwort einer Nachbarin, dass hier höchstens Fenster zu Bruch gehen können, zuckt sie mit den Schultern. „Ach, so etwas braucht man nicht, keiner braucht so etwas.“ Auch Anke Kasper vom Edeka in der Plathnerstraße hat lange gehofft, dass der Radius nicht so groß sein würde. „Bisher bin ich immer drum herum gekommen“, sagte sie lachend, nahm es gelassen und bereitetet die vorzeitige Schließung des Ladens vor.

Von Petra Rückerl