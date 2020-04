So öffnen Hannovers Schulen und Kitas nach dem Corona-Lockdown: Fragen und Antworten

Hannover

Ab dem 22. April startet für die Schüler der verbindliche Fernunterricht, das sogenannte "Home Learning". Wie wird sichergestellt, dass wirklich jedes Kind seine Aufgaben bewältigen kann?

Dazu heißt es aus dem niedersächsischen Kultusministerium: „Alle Jahrgänge, die noch nicht wieder in der Schule sind sowie alle Schüler, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation zu Hause bleiben müssen, werden von ihren Lehrkräften für das ’Lernen zu Hause’ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Der Schwerpunkt beim Lernen zu Hause soll auf die Stärkung der Basiskompetenzen gelegt werden, hierbei geht vor allem um das Wiederholen und Festigen.“ Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) macht deutlich: „Eltern sind keine Hilfslehrer.“ Das heißt: Die Kinder erhalten Aufgaben, die sie sich selbst erschließen können.

Wie wird sichergestellt, dass das „Home Learning“ die Chancenungleichheit nicht manifestiert?

„Wenn Lehrkräfte den Eindruck haben, dass es besonderer Unterstützung bedarf, soll es möglich sein, Schüler in die Schule zu holen, um ihnen zu helfen und Aufgaben zu erklären. Gerade Kinder mit Unterstützungsbedarf werden wir im Blick haben“, heißt es aus dem Kultusministerium. Der Kontakt zwischen Lehrkräften und Schüler müsse gepflegt werden, dies sei auch beim Lernen zu Hause möglich. So sollen Lehrkräfte einmal pro Woche eine verbindliche Sprechstunde per Telefon, Chat oder auf anderen Wegen anbieten.

Kultusminister Tonne hat bei der Vorstellung des vorläufigen Fahrplans zum Neustart an den Schulen auch die Schulpflicht betont, die weiterhin besteht. Bedeutet das auch, dass die Aufgaben, die die Kinder künftig zu Hause bearbeiten müssen, benotet werden?

„Nein, die Lehrkräfte geben ihren Schülern aber regelmäßig Rückmeldung“, heißt es aus dem Kultusministerium. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen könne nach Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen jedoch durch kurze Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden.

Auf dem Niedersächsischen Bildungsserver gibt es für Schüler zusätzliche Selbstlernangebote sowie digitale Unterrichtseinheiten, im Mai geht zudem die Bildungscloud an den Start. Doch nicht jede Familie verfügt über PC, Tablets und Internet. Wie soll hier Chancengleichheit erzielt werden?

Wer kein entsprechendes Gerät hat, werde nicht automatisch schlechter gestellt, sagt ein Ministeriumssprecher. Derjenige bekomme die Aufgaben dann auf anderem Wege – als Unterrichtspaket zum Mitnehmen oder per Post nach Hause. „Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass Schulen digitale Endgeräte beschaffen und sie verleihen.“

Können Abitur und andere Prüfungen in der Corona-Krise wirklich stattfinden?

Die Abiturklausuren in Niedersachsen werden vom 11. Mai an geschrieben. Der niedersächsische Schülerrat hatte Anfang der Woche dafür geworben, dass dieses Jahr ein „Durchschnittsabschluss“ der Standard sein solle. Die Abschlussnote hätte sich dann aus den Leistungen der letzten Halbjahre ergeben, die Abschlussprüfungen wären optional gewesen. Der Schülerrat sieht das Festhalten an den Schulabschlussprüfungen in der Corona-Krise kritisch. „Wir bezweifeln, dass eine wirklich faire Durchführung des Abiturs und anderer Abschlüsse möglich ist, respektieren jedoch die getroffenen Entscheidungen im Sinne eines bundesweiten Vorgehens“, so der Vorsitzende Florian Reetz.

Friseure dürfen öffnen, Autohäuser auch, Schulen starten schrittweise, Kitas bleiben hingegen zu. Ignoriert das Land damit nicht erheblich die Bedürfnisse von Familien mit kleinen Kindern?

Das Kultusministerium sagt: „Wir verstehen die Sorgen der Eltern. Die Situation ist belastend und strapazierend. Niemand hat sich die Entscheidung der Kita-Schließung leicht gemacht.“ Ministerpräsidenten und Bund hätten dies mit Blick auf die aktuelle gesundheitspolitische Lage entschieden und gleichwohl eine Erweiterung der Notbetreuung festgelegt. „Wenn weitere Lockerungen in zwei Wochen als verantwortbar bewertet werden, dann freuen wir uns darüber und werden für den Kita-Bereich eine schnelle Umsetzung einleiten.“

Wie genau sieht die erweiterte Notbetreuung in Niedersachsen aus?

Entsprechende Kriterien formuliert das Kultusministerium derzeit. Ein Grund für Notbetreuung könne beispielsweise sein, dass Eltern von einer Kündigung bedroht sind, weil sie Beruf und Betreuung nicht vereinbaren können. Zudem geht es um Kinder in schwierigen psychosozialen Lagen, denen die Aufnahme in die Notbetreuung erleichtert werden soll. Unbeantwortet lässt das Ministerium dabei die Frage, warum in Kindertagesstätten eine Betreuung im Schichtsystem nicht denkbar ist.

Sollen auch angehende Erstklässler bis zu den Sommerferien nicht mehr den Kindergarten besuchen?

Die Notbetreuung richte sich nach der Notwendigkeit und nicht nach dem Alter, so das Kultusministerium. Insbesondere bei den Härtefällen solle es Erweiterungen geben mit Blick auf drohende Kindeswohlgefährdung, Alleinerziehende, gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern, drohende Kündigung und erheblicher Verdienstausfall. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD), die derzeit zusammen mit den Ländern am Konzept zur Wiedereröffnung der Kitas arbeitet und die Leitlinien festlegt, welche Kinder vorrangig berücksichtigt werden, macht sich hingegen dafür stark, dass auch Vorschulkinder vor dem Sommer in die Kitas zurückkehren können.

Das Beispiel Dänemark zeigt, dass Länder die Prioritäten auch anders setzen können, dort haben Kitas und Grundschulen zuerst geöffnet. Kritische Stimmen sprechen bereits von einer Geringschätzung von Familien in Niedersachsen.

„Die Interpretation, dass der Gesundheitsschutz insbesondere der älteren Bevölkerung als Geringschätzung von Familien ausgelegt wird, teilen wir nicht“, heißt es aus dem Kultusministerium. Man wisse aber, dass die Lage in den Familien angespannt sei und hoffe daher auf eine zügige Verbesserung der Lage. „Diese wird aber nicht eintreten, wenn sich die Infektionen wieder deutlich erhöhen.“

43 renommierte deutsche Wissenschaftlerinnen wehren sich mit einem Aufruf dagegen, dass Bund und Länder die jüngsten Kinder pauschal im Lockdown verharren lässt. Was genau fordern sie?

Sie wollen, dass auch Familien von Kita-Kindern eine Perspektive gegeben wird. Die Initiatorin des Aufrufs, die Frankfurter Psychologin Mareike Kunter, sagt in „Der Zeit“: „Die Bedürfnisse der Jüngeren werden missachtet. Sie haben keine Stimme, sie gelten als Anhängsel der Erwachsenen. Und die Erwachsenen entscheiden alles. Aber für die Kinder geht es nicht nur um Betreuung, Kitas haben einen Bildungsauftrag. Kindern werden gerade ohne Bedenken pädagogische Angebote entzogen, die wir bisher für so unerlässlich für ihre Entwicklung hielten. Stattdessen leben die Kinder nun über einen langen Zeitraum völlig abgeschnitten von ihren sozialen Kontakten, verpassen Lerngelegenheiten und damit auch Entwicklungsschritte. Jüngere Kinder sind dem völlig ausgeliefert, sie können nicht einfach mit ihren Freunden skypen oder telefonieren. Sie brauchen das unmittelbare Miteinander mit Gleichaltrigen.“ Auch die Gewerkschaft GEW hält eine schrittweise Öffnung der Kitas für pädagogisch sinnvoll. „Gerade Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren lernen im sozialen Miteinander. Diese Möglichkeiten sind durch Ausgangssperren, geschlossene Spielplätze und das Ruhen des Vereinslebens derzeit erheblich eingeschränkt. Umso wichtiger ist es aus pädagogischer Sicht, Kindern aller Altersstufen wieder ein Mindestmaß an sozialen Kontakten mit anderen Kindern zu ermöglichen“, so GEW-Vorstand Björn Köhler.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fordert in der Corona-Krise ein spezielles Elterngeld oder eine Elternzeit für erwerbstätige Eltern, solange der Schul- und Kita-Betrieb nicht wieder vollständig aufgenommen werden kann. Was hält das Land von der Idee?

Claudia Schröder vom Krisenstab des Landes sagte dazu am Freitag: „Das sind Fragen, die bundesweit einheitlich geregelt werden müssen.“ Sie hält die bisherigen Entschädigungszahlungen für Eltern, etwa bei Verdienstausfällen, „schon für einen wichtigen Schritt“.

Von Britta Lüers