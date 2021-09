So lief es beim Auftritt von Armin Laschet bei der JU in Hannover

Hannover

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der CDU, hat sich am Sonnabend bei einer Veranstaltung der Jungen Union Schwung für den Endspurt im Bundestagswahlkampf geholt – und die passenden Turnschuhe bekommt er auch gleich geschenkt. Rund 180 geladene Gäste sind bei bestem Sommerwetter in den Expo-Wal gekommen, wie viele Zuschauer die „Wahlkampfarena“ zudem live bei Facebook oder Youtube im Stream verfolgten, war zunächst noch nicht klar.

Klitschko: Das Leben ist ein Kampf

Von Vitali Klitschko, Ex-Boxweltmeister und amtierender Bürgermeister von Kiew, gibt es sportliche Tipps: „Das Leben ist ein Kampf, ohne Kampf gibt es keinen Sieg.“ Und er betont: „Einen Traum zu haben ist wichtig, man muss an sich selbst glauben, hart arbeiten und niemals aufgeben.“ Sein persönlicher Traum sei die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union, sagt er. Klitschko kämpft seit sieben Jahren gegen „die russische Aggression“. Seit 2014 herrscht im Osten der Ukraine ein Krieg, in dem von Russland unterstützte Milizen gegen die Regierung kämpfen.

Niederlagen müsse man als neue Chancen begreifen, sagt Klitschko bei der Jungen Union in Hannover. Wer der Beste werden wollte, müsse sich mit den Besten umgeben. Diesen Ratschlag habe er einst von seinem Boxtrainer bekommen, und er gelte auch für die Politik.

Laschet kommt mit zwei Frauen aus seinem „Zukunftsteam“

Für Armin Laschet gehören Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien und die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher aus dem Oldenburger Münsterland zu den Besten, denn die beiden Frauen hat er in sein „Zukunftsteam“ berufen, mit dem er aus dem Umfragetief kommen will. Und er hat sie mit nach Hannover gebracht.

Die jungen Zuschauer im Expo-Wahl lassen sich von den schlechten Umfragewerten nicht verdrießen: „Armin Laschet wird bei der Bundestagswahl besser abschneiden, als die Umfragen jetzt aussehen“, ist Raúl (25), Speditionskaufmann aus Winsen/Luhe, überzeugt. Maximilian (19), Abiturient aus Buchholz in der Nordheide, findet Laschets Absturz „unverständlich“. An der CDU gefällt ihm, dass sie „junge Menschen schnell in Verantwortung und auch in politische Ämter lässt“.

Junge Anhänger geben sich optimistisch

Einer der jüngsten Zuhörer dürfte Ludolf (13), Gymnasiast aus Gehrden, sein. Er freut sich, den Kanzlerkandidaten der CDU einmal persönlich zu sehen. Er interessiert sich für Politik, „weil sie uns alle angeht“. Es mache Spaß, sich eine eigene Meinung zu bilden, sagt der Achtklässler. „Nicht jeder mag Politik“, sagt er noch, „aber wenn, dann mag man es so richtig.“ Henrike Börstling (24) aus dem Heidekreis findet, dass die Union „eine starke Stimme für den ländlichen Raum“ ist: „Die Dörfer dürfen nicht abgehängt werden.“ Nicole Haase (19) aus Uelzen lobt, dass die Parteien auf Innovationen setzt.

Tilman Kuban: SPD und Scholz als „Sicherheitsrisiko“

Raúl gefällt vor allem, dass die CDU eine Partei des Ausgleichs und der Mäßigung sei, wie er meint. Wer anschließend den JU-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban hört, der mit drastischen Worten linke Drohszenarien ausmalt, die SPD und deren Kanzlerkandidat Olaf Scholz als „Sicherheitsrisiko für Deutschland“ bezeichnet und zur Attacke aufruft ( „Die JU lässt sich nicht umpusten von ein bisschen Gegenwind“), dem drängt sich ein anderes Bild auf. Doch auch Kuban sagt später, die CDU wolle nicht spalten.

Laschet will zuhören, auch denen mit einer anderen Meinung

Als endlich Laschet in die Arena kommt, gibt es minutenlang Ovationen. Der Kandidat zieht sein Jacket aus, gibt sich dynamisch und zuversichtlich, und deutlich versöhnlicher als Kuban: Man müsse zuhören, auch denen, die eine andere Meinung hätten. Klare Kante zeigt er gegen die AfD, spricht von rechten Terroristen, die den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet haben, grenzt sich aber auch klar von den Linken ab und warnt vor Rot-Rot-Grün. Scholz werde von der linken Basis der Grünen und der SPD zu so einem Bündnis gedrängt werden, sagt er. Laschet fordert mehr Tempo in Verwaltungsverfahren und keine Verbote, wie sie die Grünen propagierten.

Am Ende verspricht CDU-Landeschef Bernd Althusmann, dass die Partei, und ganz besonders die 100.000 JU-Mitglieder bis Ende September für ihn kämpfen würden – und die passenden Turnschuhe für den Endspurt habe er ja auch.

