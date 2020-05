Corona: So lief der Neustart der Grundschulen

Hannover

Für die ersten Grundschüler hat an diesem Montag wieder der Unterricht in den Schulen begonnen – nach insgesamt sieben Wochen Pause. Im gesamten Bundesland kehrten etwa 70.000 Viertklässler in die Schulen zurück. Und waren dort mit vielen Veränderungen konfrontiert: Abstand halten, Händewaschen vor dem Unterricht oder nach jedem Niesen, Unterricht nur in halber Klassenstärke. Wie lief der Neustart an Hannovers Grundschulen? Die NP hat nachgefragt.

„Die Kinder waren sehr diszipliniert“

„Die Kinder waren sehr diszipliniert, als sie am Morgen zur Schule kamen. Einige wirkten verschüchtert, die meisten sind aber sehr souverän mit der neuen Situation umgegangen“, berichtete Sabine Wendrich, Leiterin der Grundschule Am Welfenplatz. Eines habe man allen Schülern angemerkt: „Eine riesige Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht und sie ihre Freunde sehen dürfen“. Die Schulleiterin habe vor dem Neustart die Empfehlung ausgegeben, auf dem Schulweg sowie in den Pausen Masken zu tragen – nicht jedoch im Unterricht. Während fast alle Grundschulen in der Stadt die Klassen halbiert haben, hat man sich Am Welfenplatz entschieden zu dritteln. Wendrich: „Bei einer halben Klassenstärke hätte die Lehrkraft nicht mal zum Fenster gehen können um zu lüften, ohne dabei den Mindestabstand zu unterschreiten.“

Nun steht Händewaschen mit auf dem „Stundenplan“

Positiv verlief der Start der vierten Klassen auch an der Gartenheimschule. Dort versammelten sich vor dem Unterrichtsbeginn die Schüler mit ihren Klassenlehrern an entsprechenden Markierungen auf dem Schulhof, um gemeinsam in die Klassenräume zu gehen. Schulleiterin Katja Schröder zur NP: „Die Viertklässler haben uns schon am ersten Tag bewiesen, wie gut sie sich an die neuen Regeln halten können. Sie wissen eben alle, was auf dem Spiel steht.“ Gemeinsam müsse man sich nun an die neuen Rituale gewöhnen, so Schröder: „Jetzt steht vor jeder Stunde erstmal das Händewaschen auf dem Plan, das gab es vorher in der Form ja nicht.“ Doch auch das haben die Lehrkräfte bemerkt: „Sieben Wochen ohne Schule ist eine sehr lange Zeit, da müssen sich die Kinder erstmal dran gewöhnen.“

Kindliche Unbeschwertheit geht verloren

Schulleiterin Ayten Ciftci von der Albert-Schweitzer-Schule berichtete: „Es ist sehr gut gelaufen, wir hatten keine Schwierigkeiten, auch deshalb, weil wir genug Zeit hatten, die Markierungen, Absperrungen und Hygienemaßnahmen vorzubereiten.“ Zeitversetzt hatten die Lehrkräfte die Schüler am Morgen auf dem Schulhof abgeholt und in die Räume gebracht.

Alexandra Vanin leitet die Ottfried-Preußler-Schule in der Südstadt, dort werden die Viertklässler im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. In der Regel seien nun je zehn Kinder, eine Schulbegleitung sowie die Lehrkraft im Klassenraum. Durch vier verschiedene Eingänge seien die vier vierten Klassen am Montagmorgen ins Gebäude gelangt, viele Kinder trugen Mundschutz. Überall stehen nun Schilder, die zu Abstand auffordern. „Die Schüler waren extrem diszipliniert, eher verschüchtert, gehemmt und sehr leise. Das habe ich als befremdlich und unheimlich empfunden, das hatte nichts von einer Lernatmosphäre, so wie sie wir sonst kennen oder von kindlicher Unbeschwertheit.“

Frontalunterricht: Rückkehr zur schwarzen Pädagogik

Auch das Lernen habe sich durch Corona radikal verändert, so Vanin weiter: „Eigentlich lernen unsere Schüler viel in Gruppen. Nun findet im höchsten Maße Frontalunterricht statt. Wir sind also zurück bei der schwarzen Pädagogik der 50er Jahre.“ Dennoch lässt die Südstädter Grundschule nun von der Leibniz-Universität auswerten, wie sich der Frontalunterricht auf die Kinder auswirkt. Vanin: „Vielleicht lernen einige von ihnen mit diesem schnörkellosen und ablenkungsarmen Unterricht sogar besser. Ich will es aber nicht hoffen. Trotzdem wollen wir auch in dieser Krise die Dinge nicht schwarzmalen, sondern das Beste für die Kinder rausholen.“

Schulleiter Robert Kühn von der Grundschule Wettbergen hatte eigentlich mit „chaotischen Szenen“ am Morgen gerechnet – und wurde überrascht: „Die Kinder nehmen die Regeln sehr ernst, obwohl sie sich natürlich riesig auf ihre Freunde gefreut haben. Dennoch haben sie es geschafft, Abstand zu halten.“ Denn vor allem das Ankommen sowie die Pausen hätten ihm im Vorfeld Sorgen bereitet, so Kühn: „Doch es hat einfach alles prima geklappt. Die Viertklässler sind die Vorbilder für alle anderen Jahrgänge, die noch folgen werden. Und diese Aufgabe haben sie an Tag eins mit Bravour gemeistert.“

Von Britta Lüers