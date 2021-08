So lief das NP-Rendezvous mit Andreas Elsholz und IHK-Chefin Maike Bielfeldt

Hannover

Silvia Löbel aus Vahrenwald hat „das Sonntags-Rendezvous im Stadtpark geliebt. Ich habe da sogar neue Freundinnen gefunden. Wir waren ein Achter-Tisch. Eine ist immer früher gekommen und hat freigehalten. Meistens habe ich das gemacht“, sagt die 73-jährige Rentnerin. „Fast alles, was schön war, ist ja durch die Pandemie weggefallen“, weiß Löbel, „ich bin der NP so dankbar, dass wenigstens ein Kleines Rendezvous überlebt hat“.

Wie 49 andere Leser-Gewinner lauschte Löbel den beiden Top-Gästen, Schmerz-Expertin Friederike Schulz, Adolph Freiherr von Knigge und Isa Gebhardt und Juan Schmid, die Evergreens wie „Stumblin’ In“ und Rio Reisers „König von Deutschland“ mitgebracht hatten und tosenden Applaus ernteten. Beifall auch für Andreas Elsholz.

Zur Galerie Schauspieler Andreas Elsholz (“Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) war der Stargast im NP-Rendezvous im Annagarten.

Der einstige Star aus dem RTL-Dauerbrenner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt derzeit in „Nackte Tatsachen“ fürs Neue Theater auf der Open-Air-Bühne beim VfL Eintracht und sagte: „Es ist eine der ungewöhnlichsten Locations, in denen ich jemals aufgetreten bin. Manchmal spielen sie direkt hinter uns Beach-Volleyball. Aber wir sind wahnsinnig froh, überhaupt auftreten zu dürfen und freuen uns über die begeisterungsfähigen Besucher in dieser völlig unterschätzten Stadt. Die tragen uns durch jede Vorstellung.“ Der Ost-Berliner erzählte von den 90ern, „wo meinetwegen Fanmassen vor den Studios warteten und Autogrammstunden wegen Überfüllung abgebrochen werden mussten. Eine echt krasse Zeit.“ Über die er schon mit 22 seine Autobiografie schrieb.

IHK-Chefin verschiebt extra Urlaub

Maike Bielfeldt hatte die Abreise in den Dänemark-Urlaub extra fürs Rendezvous um einen Tag verschoben, deshalb warteten die gepackten Koffer, Lebensgefährte Michael Blach saß in bester Laune und abfahrbereit neben der Bühne. Die 51-jährige IHK-Hauptgeschäftsführerin und der 57-jährige Däne sind ein Top-Management-Paar. Blach ist Vorsitzender der Eurogate-Gruppengeschäftsführung, die in Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hamburg riesige Contertainer-Terminals unterhält. Kennengelernt haben sich die Hamburgerin und der Däne bei einer Delegationsreise in Südafrika. Bielfeldt zeigte sich „enorm erleichtert, dass die Konjunkturdaten sich erholen. Wir sind auf dem Stand von 2018 und das war ein sehr gutes Jahr. Die Wirtschaft hat diese guten Nachrichten aber auch bitter nötig.“ Direkt nach ihrem charmant-souveränen Auftritt ging es ab nach Fünen.

Von Christoph Dannowski