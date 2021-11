Hannover

Am Freitagabend sind im Zoo Hannover die Lichter angegangen. Das Illuminationsspektakel Christmas Garden verwandelt bis zum 9. Januar den Tierpark nach Einbrechen der Dunkelheit in eine leuchtende Landschaft. „Das ist ein berührendes Winter-Highlight“, sagte Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff.

30 Installationen, rund 1,5 Millionen Lichtpunkte

Zur Premiere waren 150 Gäste eingeladen, unter ihnen Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und der Gitarrist der Rockband Scorpions, Rudolf Schenker. Letzterer startete gegen 17.30 Uhr mit einem Druck auf den obligatorischen Buzzer das Gefunkel und wies darauf hin, dass die Scorpions schon mit einem Song namens „Zoo“ im Thema waren. Allesamt bewunderten auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg mehr als 30 Installationen mit insgesamt 1,5 Millionen Lichtpunkten und eigens komponierter musikalischer Untermalung. Zu sehen gibt es beispielsweise die „Magische Pforte“, den „Zauberspiegel“ und den „Fluss der Träume“.

Auch Tiere leuchten

„Die Installationen sind individuell an die Landschaften der Themenwelten im Zoo angepasst“, erklärte Nico Röger vom Veranstalter Hannover Concerts. Und weil der Zoo nun einmal ein Zoo ist, schmücken auch zahlreiche leuchtende Tiere den Wegesrand. Die funkelnde Giraffe lässt grüßen. Nicht geleuchtet hat es bei den Pelikanen, die Show im Halbdunkeln mit ins Gefieder gesteckten Schnäbeln an sich vorbeiziehen ließen.

Sarah (von links), Laura, Christine, Julia, Daria und Luca nehmen im Rentierschlitten Platz. Quelle: Samantha Franson

Erfunden wurde der Christmas Garden von der europaweit aktiven Agentur DEAG mit dem Ansinnen, Parks und Zoos auch im Winter attraktiv für Besucher zu machen. Das hatte auch Casdorff für Hannover im Sinn. Premiere für das Lichterfest war 2012 in London; in Deutschland läuft es aktuell auch unter anderem im botanischen Garten in Berlin und im Park von Schloss Pillnitz an der Elbe in Dresden.

Veranstaltung läuft unter 2G-Regel

Die Hannover-Premiere war eigentlich schon für vergangenes Jahr vorgesehen, aber das machte das Coronavirus zunichte. Jetzt läuft die Veranstaltung mit einem Hygienekonzept unter der 2-G-Regel mit kontrolliertem Einlass, personalisierten Karten, reduzierten Kapazitäten und einigem mehr.

Im Christmas Garden gibt es auch einen Schneemann und einen Weihnachtsbaum.

Geöffnet ist bis zum 9. Januar täglich von 17 bis 22 Uhr, allerdings nicht am 22., 23., 29. und 30. November sowie an Heiligabend und am Neujahrstag. Tickets sind buchbar auf www.christmas-garden.de/hannover/tickets im Internet. Sie kosten 17 Euro für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene sowie 14,50 Euro für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren. Reguläre Zoo-Eintrittskarten berechtigen nicht zum Besuch des Abendspektakels.

Von Bernd Haase