So lebt es sich im ersten Recyclinghaus Deutschlands

Hannover

„Das ist doch kein Haus, das ist ein U-Boot“, war Achim Bothmanns (58) erster Gedanke, als er den extravaganten Bau in einer Immobilienbörse im Internet sah. Das war im Juli. Heute ist der Bauingenieur in dem U-Boot zu Hause. Seit Ende August wohnt er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Dorothee Weinlich (52) und deren beiden Kindern Tessa (13) und Theo (19) in Deutschlands erstem Recyclinghaus – einem Neubau aus alten Materialien der Baufirma Gundlach. Auch wenn sich die Vier noch einleben: Mit dem Einzug hat sich die Patchwork-Familie nicht nur einen Traum erfüllt – sie hat eine neue Heimat gefunden.

„Durch das Muster sieht man den Dreck nicht so schnell“

Wer das Haus betritt, hat Regeln zu befolgen. „Beim Reinkommen werden die Schuhe ausgezogen. Das gilt für alle“, stellt der 58-jährige Hausherr klar und grinst dabei. Da wird auch für den Journalisten keine Ausnahme gemacht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Kalte Füße muss hier keiner fürchten. „Wir haben eine Fußbodenheizung“, erklärt Bothmann und deutet nach unten. Der Terrazzo-Boden aus alten Ziegelresten im Erdgeschoss ist angenehm warm und bietet darüber hinaus noch praktische Vorteile. „Durch das Muster sieht man hier den Dreck nicht so schnell“, verrät der Brillenträger mit einem Augenzwinkern, während er links vorbei am Treppenhaus in die Wohnküche geht.

Aus Ziegelresten: Der Terazzo-Boden im Erdgeschoss sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch seine Vorzüge. Quelle: Frank Wilde

„Das ist der größte Raum im Haus, wo wir am meisten Zeit verbringen“, erklärt Dorothee Weinlich beim Abräumen des Esstischs. Tochter Tessa hat heute für die Familie gekocht. Es gab Hähnchenschenkel. Die 13-Jährige war es auch, die die Initiative für das Haus ergriffen hat, berichtet die Mutter: „Die Bauherren haben Ende Mai eine Familie oder eine WG gesucht. Da haben wir gedacht: ’Da passen wir perfekt rein’“, erinnert sich die Design-Dozentin. Als Patchwork-Familie seien sie eine ideale Kombination aus beidem.

„Es ist ein Kraftort für mich“

Das sah auch ihr Lebensgefährte so: „Unser Motto war ’Mut zur Veränderung’. Wir haben uns einfach darauf eingelassen.“ Sie bekamen den Zuschlag. Und so zog das Paar – das bis dahin schon dreieinhalb Jahre liiert war – vor etwa drei Monaten zusammen mit den Kindern in das Recyclinghaus ein. Für die Weinlichs hat sich damit ein Traum erfüllt: Sie haben vorher noch nie in einem Haus gewohnt. Achim Bothmann, der selbst Vater von zwei erwachsenen Töchtern ist, ließ seine Wohnung in Nordstemmen hinter sich. Familie Weinlich zog aus ihrer Wohnung in Grasdorf aus. „Ich konnte mir von Vornherein vorstellen, dass das gut passt“, so Dorothee Weinlich.

Aus Rigips-Platten: Die 3,5 Tonnen schwere Wand in der Wohnküche mag Design-Dozentin Dorothee Weinlich besonders gerne. Quelle: Frank Wilde

Und so sollte es sein: „Bis vor dem Einzug fühlte ich mich in Hannover wie im Exil“, berichtet sie: „Mir fiel es schwer, Wurzeln zu schlagen. Das hat sich mit Achim und dem tollen Haus verändert. Ich fühle mich erstmals richtig heimisch.“ Nicht nur die Zimmer sind für sie durch die Holzwände „urgemütlich“. Ihr gefällt auch besonders das neue Umfeld: „Wir sind hier an der Kante von der Natur zum Urbanen. Auch wenn es spirituell klingt: Es hat eine besondere Energie. Es ist ein Kraftort für mich.“ Auch die neue, junge Nachbarschaft hat es ihr angetan: „In Grasdorf war mir das Umfeld einfach zu spießig.“

Das Recyclinghaus nimmt Einfluss auf seine Bewohner

Durch die neu gewonnenen Freiheiten wird auch endlich wieder gemeinsam musiziert. Tessa am Cello, Mutter Dorothee spielt Querflöte und Stiefpapa Achim komplettiert das Familien-Ensemble mit dem Akkordeon oder der Gitarre. „Das macht unglaublich viel Spaß, da geht mir jedes Mal das Herz auf“, freut sich die 52-Jährige.

Jugendzimmer: Tochter Tessa (13) liebt ihr neues zu Hause. Der Teppich besteht aus sogenannten „Geisternetzen“ – verlorene Fischernetze aus dem Meer. Quelle: Frank Wilde

150 Quadratmeter hat die Familie in ihrer „WG“ Platz – auf drei Etagen. Neben der Wohnküche gibt es anliegend noch eine Art Arbeitszimmer, das durch eine deckenhohe Tür – ehemalige Wandverkleidungen aus dem Messebau – zu erreichen ist. Auch die Küchenmöbel, die Treppenstufen in die erste Etage sowie die Wandschränke im ersten Stock sind aus dem wiederverwerteten Holz hergestellt. Dort befinden sich auch das Schlafzimmer des Paares sowie Tessas Jugendzimmer. In der obersten Etage hat Sohn Theo sein eigenes Reich. Dort befindet sich auch die etwa 20 Quadratmeter große Dachterrasse, die aber speziell für seine Mutter eine große Bedeutung hat: „Wenn ich da oben stehe und in die Weite gucke, fühle ich mich wie in einer Burg. Es fühlt sich einfach gut an, es hat etwas Erhabenes.“

Meeting Room: Für die Tür zum Arbeitszimmer wurde eine ehemalige Wandverkleidungen aus dem Messebau verwendet. Quelle: Frank Wilde

Auch ihr Lebenspartner merkt, dass sein neues Lebensumfeld etwas mit ihm macht: „Es fängt schon beim Aufwachen an. Die Luft ist dank der Belüftungsanlage durchgehend gut, aber auch das ganze Holz-Aroma. Das Haus fordert mich einfach zum Aufbruch auf. Es gibt Energie.“ Speziell, was sein eigenes Engagement zur Nachhaltigkeit betrifft. Plastik hat er noch nie gemocht, aber inzwischen kauft er fast ausschließlich in Loseläden oder auf Wochenmärkten. Selbst Waschpulver hat er durch geschredderte Kastanien ersetzt. Stichwort: Zero Waste – kein Müll. Da passt es auch, dass es im neuen Haus keine Biomülltonne gibt: „Wir kompostieren im Garten“, erzählt der 58-Jährige.

Die Dachterasse: Hier gibt es einen tollen Ausblick auf die Stadt. Quelle: Frank Wilde

„Der Weg der Wegwerfgesellschaft kann so nicht weitergehen“

Umgeben von den einheitlichen Reihenhäusern im Kronsberg-Viertel, fällt der extravagante Neubau im Treppenkamp 1 direkt ins Auge. Es sieht modern aus, wie die gebrauchten Profilbaugläser aus einer abgerissenen Lackiererei in der Hildesheimer Straße in der Sonne leuchten und einen farblichen Kontrast zu den schwarzen Eternitplatten aus dem ehemaligen Haus der Jugend in Linden bilden. Daher stammen auch die Fenster. Komplettiert wird die Außenfassade durch Holzstreben aus alten Saunabänken. Insgesamt besteht die Hälfte des Hauses aus wiederverwerteten Materialien.

Das Recyclinghaus von Außen: So sieht nachhaltiges Wohnen am Kronsberg aus. Quelle: Dröse

Deshalb gibt es für Bothmann auch „tausend Gründe, in einem Recyclinghaus zu wohnen.“ Er betont: „Der Weg der Wegwerfgesellschaft kann so nicht weitergehen. Es muss sich etwas ändern, die Welt muss nachhaltiger werden. Rohstoffe werden knapp.“ Deshalb findet es Bothmann auch super, dass das Haus irgendwann mal wieder „komplett wiederverwertet werden kann.“

Kein Wunder, dass hier auch Passanten stehen bleiben und neugierig in die Fenster schauen. „Das ist schon komisch, wenn wir frühstücken“, verrät die Teenagerin Tessa und fährt lachend fort: „Deshalb winken wir jetzt immer, dann gehen die wieder.“ Ein wenig muss sich die Patchwork-Familie noch an den Rummel gewöhnen. „Das Haus erregt einfach Aufmerksamkeit“, sagt Hausherr Bothmann und wird durch seine Freundin ergänzt: „Spätestens wenn wir unser erstes Weihnachten hier feiern, dann sind wir angekommen. Dann haben wir uns eingelebt.“

Ein echter Hingucker: Im Erdgeschoss wurden zwei Türen eines alten Bauernhauses in Bothfeld wiederverwertet. Die Ziegelsteine stammen aus dem gleichen Bau. Quelle: Frank Wilde

Von Jens Strube