Leon Danielowski (19) und Alexander Kühne (16) stehen an einer Kreuzung mitten in Hannover. Sie halten Händchen, küssen sich, zeigen ihre junge Liebe ganz offen.

Doch so unbeschwert wie es aussieht, ist es nicht. „Mein Vater hat nach meinem Outing den Kontakt abgebrochen“, erzählt Danielowski. Es sei oft schwierig, schwul zu sein. Auch in Hannover. Oder besonders in Hannover?

„Wir wünschen uns, ohne Angst vor homophober Gewalt durch die Stadt gehen zu können“, sagt sein Freund. Und genau das mache eine Gay City für die beiden aus.

Zu der möchte OB-Kandidat Marc Hansmann (48) Hannover machen. Ein Plan, den homosexuelle Paare in Hannover begrüßen. Es sei an der Zeit, so sind sie sich einig.

Homophobie in Hannover

„Wir sind in Hannover schon bespuckt worden“, erzählt Danielowski aus seinem Leben als Homosexueller in der Stadt. Auch Elisa-Marie Wehrbein (26) und ihre Partnerin Kristin Uhlich (30) kennen solche Erfahrungen: „Es gibt Menschen, die nicht in den gleichen Bus wie wir einsteigen.“ Uhlich war vor ihrer lesbischen Beziehung mit einem Mann verheiratet und hat den direkten Vergleich. „Wir waren ein Paar wie jedes andere. Als homosexuelles Paar wird man angestarrt, sobald man einen Raum betritt.“

Bobo Weinzierl (41) vom GOP, seit April mit einem Mann verheiratet, hat daraus seine Konsequenzen gezogen: „Wir gehen nicht Händchen haltend durch Hannover. Das funktioniert mit einem entspannten Gefühl eher in Düsseldorf.“

Hannover liegt hinter Düsseldorf , Berlin und Co.

Von echten Gay-Städten sei Hannover noch weit entfernt, meint Frank Wilkening (55). Er lebt seit 25 Jahren in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung . „Ich habe einige homosexuelle Freunde, die deshalb nach Hamburg, Berlin oder Köln gezogen sind.“ Doch wo liegt das Problem? „ Hansmann hat Recht: Er nennt es die norddeutsche Zurückhaltung, ich nenne es die hannoversche Sturheit“, so Wilkening.

Wehrbein, seit vier Jahren in einer Beziehung mit Uhlich, sieht die Gründe woanders: „Man kann Hannover alleine von der Größe nicht mit Städten wie Berlin vergleichen“, sagt sie. „Dort bleibt man in der Anonymität der Großstadt unbeobachtet. Im kleinen Hannover begegnet man zwangsweise Arbeitskollegen.“

Sind schwule Ampelmännchen und bunte Zebrastreifen der richtige Weg?

Bis das kein Problem mehr ist, müsse noch einiges in der Stadt passieren, da sind sich die Paare einig. Doch sind schwule Ampelmännchen und Regenbogen-Zebrastreifen der richtige Weg? „Ich finde die Idee mega cool“, so Wehrbein.

Auch Danielowski und sein Freund stehen hinter der Idee von Hansmann: „Das ist ein klares Zeichen, dass die Stadt hinter uns steht.“

Weinzierl sieht das anders: „Mit bunten Zebrastreifen und Ampelmännchen zu kommen ist eher süß – und zeigt eine fehlende Kompetenz“, sagt der 41-Jährige. „Es ist ein Nachmachen von Städten wie Köln. Schön wären mal neue Ideen seitens Herrn Hansmann.“ Innovativ sei was anderes.

Er schlägt vor, sich erstmal um das Thema Ausgrenzung und diskriminierende Verfahren zu kümmern. „Ich habe im April geheiratet und da gab es hochoffizielle Formulare im Standesamt, wo das Wort Ehefrau händisch rausgestrichen worden ist und mit Ehemann ersetzt wurde“, erzählt er.

Auch Uhlich findet, dass Ampelmännchen und Zebrastreifen nicht alles sein können. „ Hansmanns Aussage kommt zu einem verblüffend schlechten Zeitpunkt. Es gibt wichtigere Themen, um die man sich kümmern muss“, sagt sie. „Zum Beispiel Klimaschutz. Wenn die Welt untergeht, ist es eh egal, ob man homo oder hetero ist.“

Nur Wahlwerbung?

Wilkening hat noch andere Befürchtungen: „ Stefan Schostok hat sich in seinem Wahlkampf auch für die Community ausgesprochen – passiert ist nach der Wahl aber nichts.“ Diese Sorge teilen auch die anderen Paare: Dass Hansmanns Aussagen nichts anderes als Wahlwerbung sind. Denn die LGBT-Community hat viele Wähler.

