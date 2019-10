Bau von „Housing First“ startet im Januar

Das Konzept „Housing First“, auch „rapid re-housing genannt, wurde in den 90er Jahren in den USA entwickelt. Seitdem breitet es sich aus, auch in vielen Städten Europas und Deutschlands. Im Unterschied zu anderen Hilfsprogrammen müssen Obdachlose bei „Housing First“ nicht eine Art Treppenmodell mit vielen Stufen der Resozialisation durchlaufen, um am Ende eine eigene Wohnung zu bekommen.

Das Konzept funktioniert komplett anders herum: Die eigene Mietwohnung steht am Anfang. Dort können die Bewohner individuelle sozialpädagogische Hilfsangebote in Anspruch nehmen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Zudem wird auch keine Abstinenz von Alkohol oder anderen Substanzen als Voraussetzung verlangt. Der Ansatz basiert darauf, dass eine obdachlose Person als erstes und wichtigstes eine stabile Unterkunft braucht und andere Angelegenheiten erst danach angegangen werden sollten. Die meisten anderen Programme arbeiten hingegen mit einem Modell der „Wohnfähigkeit“, was bedeutet, dass andere Probleme, die zur Wohnungslosigkeit geführt haben, zuerst behoben werden müssen.

In Finnland ist die Zahl der Langzeitobdachlosen seit dem Start von „Housing First“ um mehr als ein Drittel gesunken. Auch Studien belegen die Nachhaltigkeit des Konzeptes: Je nach Projekt leben 78 bis 90 Prozent der ehemals Obdachlosen auch nach zwei Jahren noch in den Wohnungen und sind zudem psychisch stabiler. Nach Ansicht von Experten halbieren sich mit „Housing First“ die Gesamtkosten für die Allgemeinheit.