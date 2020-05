So laufen die Gottesdienste: Predigt ja, aber kein Chor

Laatzen

„Wir wussten, dass das Verbot von Gottesdiensten keiner rechtlichen Überprüfung standhält“, sagte Oberlandeskirchenrätin Kerstin Gäfgen-Track, „aber wir haben es erstmal akzeptiert, weil ein Großteil der Gottesdienst-Besucher aus Risikogruppen kommt.“ Nun aber dürfen die Kirchen in Niedersachsen wieder zu Gottesdiensten einladen, Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke glaubt, „dass die Verordnung des Landes dazu unterwegs ist und es ab Donnerstag losgehen kann.“

In die Immanuel-Kirche Laatzen hatte die Landeskirche am Montag gebeten, um zu zeigen, mit welchen Maßnahmen in Zukunft gegen die Ausbreitung des Virus gekämpft wird. Denn: „Acht Wochen ohne Gottesdienste ist in der Kirchengeschichte beispiellos“, weiß Arend de Vries, Vizepräsident des Landeskirchenamtes, „die Zeit war ausgesprochen schmerzlich und es ist gut, dass wir diese Zeit jetzt beenden können.“ De Vries weiß aber auch, dass „vieles erstmal anders sein wird. Wir werden keine vollen Kirchen haben, sondern eine Beschränkung bei der Zahl. Wir werden nicht gemeinsam singen können, Kirchenmusik wird nur beschränkt möglich sein.“

Anzeige

Mund-Nasen-Schutz empfohlen

Chöre oder Posaunenchöre dürfen derzeit weder proben noch auftreten. Auch wenn ein Mund-Nasenschutz für die Gläubigen dringend empfohlen wird, verspricht de Vries: „Gott wird keine Maske tragen. Wir werden sein Wort hören, es wird Predigt und Lesungen, Psalmen, Vaterunser, Glaubensbekenntnis und Segen geben. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen.“

Weitere NP+ Artikel

In der Immanuel-Kirche haben Stefan Riepe und Matthias Freytag mit Helfern zweieinhalb Stunden gebraucht, um das Kirchenschiff zu präparieren: jede zweite Reihe ist abgesperrt, pro Reihe dürfen nur drei Gläubige sitzen, der Mindestabstand ist einzuhalten (Ausnahme: Familienangehörige). Statt Gesangbücher werden Zettel ausgeteilt, die Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt, die Verabschiedung durch den Pastor entfällt, die Türen bleiben geöffnet. „Unsere Kirche hat 400 Plätze“, sagt Riepe, „50 davon können wir freigeben.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

In Laatzen kein Problem, durchschnittlich besuchen hier „35 bis 40 Christen den Gottesdienst am Sonntag“, erklärt Pastor Freytag. Für die populäre Marktkirche könnte der Besucherandrang indes zum Problem werden. Bis zu 150 Gläubige strömen Sonntags in die Bischofskirche, derzeit dürfen nur bis zu 80 hinein. „Eine Idee ist, jeden Sonntag zwei Gottesdienste anzubieten: um 10 und 17 Uhr jeweils eine halbe Stunde lang“, sagt Marktkirchen-Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann, darüber wird der Kirchenvorstand nächste Woche entscheiden.

Während in Laatzen die Glocken am 17. Mai zum ersten Mal wieder zum Gottesdienst rufen, wird es in der Marktkirche am 21. (Himmelfahrt) oder am 24. Mai soweit sein. Arnd de Vries spricht schon diesen Sonntag das Abendgebet in der Klosterkirche Loccum, maximal 25 Besucher können dabei sein. „Darauf freue ich mich, wenngleich gebremst“, sagt der Geistliche: „Weil dort normalerweise so wunderbar zusammen gesungen wird.“ Nun werde er mit 15 Metern Abstand „singen, was sonst die Gemeinde singt. Hauptsache, wir können wieder im Namen Gottes zusammen sein.“

Von Christoph Dannowski