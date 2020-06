Der Bordservice ist wieder da

Hannover

Seit zweieinhalb Monaten pendele ich nun wieder im Fernverkehr. Sonntags von Köln nach Hannover, dienstags zurück. Anfang April war es noch, als führe ich im Geisterzug. Maximal zwei weitere Reisende waren mit im Abteil, in dem eigentlich Platz ist für mehr als 100 Menschen. Keiner trug einen Mund-Nasen-Schutz, nicht einmal die Zugbegleiter, wenn sie zur Fahrkarten-Kontrolle an den Platz kamen. Das hat sich inzwischen geändert.

Zum einen weil seit dem 11. Mai die Maskenpflicht auch im Fernverkehr gilt. Tatsächlich halten sich die Reisenden auch sehr konsequent daran, obgleich das bei drei Stunden Zugfahrt nicht angenehm ist. Wobei: Die Zugbegleiter tragen die Masken täglich länger, genauso wie etwa Kassiererinnen, Kellner oder Krankenhausmitarbeiter. Für Reisende ist das also eine vergleichsweise immer noch kleine Einschränkung.

Mehr Mitreisende

Und dann hat sich das Unterwegssein mit der Bahn vor allem geändert, weil die Züge seit Mai stetig voller werden. Je nach Uhrzeit jedenfalls. Sonntagsvormittags sitzt mittlerweile fast in jeder Sitzreihe einer, das Abteil ist also zur Hälfte gefüllt. Am vergangenen Sonntag kam sogar der Herr vom Bordservice zum ersten Mal im IC wieder an den Platz und bot Kaffee oder Stullen an. Dienstagsabends ist es aber nach wie vor sehr leer. Wer also ein schlechtes Gefühl hat, wenn er lange Zeit mit vielen auf engem Raum zusammen sitzt, der sollte sich die schwachen Reisezeiten aussuchen. Am besten am Schalter danach fragen, denn die Bahn-App nennt auch die zur Hälfte gefüllten Sonntagszüge „schwach ausgelastet“.

Was sich übrigens auch wieder geändert hat: Seit die Züge voller sind, mehren sich die Verspätungen. Die Geisterzüge waren immer pünktlich gewesen.

Von Verena Koll