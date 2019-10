So läuft Hannovers OB-Wahl

Hannover

Seitdem der bisherige Amtsinhaber Stefan Schostok im Mai als Folge der Rathaus-Affäre in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde, ist der Posten des Oberbürgermeisters von Hannover vakant. Am Sonntag (27. Oktober) wird nun der Nachfolger gewählt. Die NP erklärt die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Wer wird gewählt?

Ursprünglich gab es 13 Bewerber für den OB-Posten. Nach der entscheidenden Sitzung des Wahlausschusses am 25. September sind davon noch zehn übrig geblieben. Ratsherr Tobias Braune hatte seine Unterlagen erst gar nicht abgegeben, Ronald Rüdiger von den Freien Wählern verzichtete aus gesundheitlichen Gründen, der in der Kommunalpolitik unbekannte Georg Friedrichs hatte nur zwei der notwendigen 320 Unterstützerstimmen zusammen bekommen.

Sieben der zehn Kandidaten, die am Sonntag auf dem Stimmzettel stehen, wurden von Parteien nominiert. Marc Hansmann von der SPD, Belit Onay von den Grünen, Eckhard Scholz von der CDU. Für die AfD tritt Joachim Wundrak an, für die Linke Jessica Kaußen, für die Piraten Adam Wolf und für „Die Partei“ Catharina Gutwerk. Auch Julian Klippert gehört dieser an. Weil aber jede Partei nur einen Kandidaten aufstellen darf, geht er formal als unabhängiger Bewerber ins Rennen. Ohne Parteiunterstützung treten die Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek sowie die Stadtplanerin Ruth Esther Gilmore an.

Wer darf wählen?

Stichtag für die Eintragung ins Wählerverzeichnis war der 27. Juli. Wer bis dahin seinen Hauptsitz in Hannover hatte, darf an der OB-Wahl am Sonntag teilnehmen. Vorausgesetzt er ist mindestens 16 Jahre alt sowie deutscher Staatsbürger oder Staatsbürger eines anderen EU-Landes. In Hannover trifft das auf rund 406.000 Menschen zu.

Wie läuft es im Wahllokal?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Gegen Vorlage der Wahlbenachrichtigung oder alternativ des Personalausweises bekommen die Wähler einen Stimmzettel, auf dem die zehn Kandidaten aufgelistet sind. Jeder Wähler darf von anderen unbeobachtet in der Wahlkabine ein Kreuz auf dem Stimmzettel machen. Bei mehreren Kreuzen wird dieser ungültig. Das gilt auch für Anmerkungen und Kommentare. Anschließend kommt der Stimmzettel in die Wahlurne. Briefwähler können ihre Briefwahlunterlagen noch bis Sonntag, 18 Uhr, in den Briefkasten am Neuen Rathaus werfen. Bis Freitag hatten 42.547 Wähler Briefwahl beantragt. Das sind 4800 weniger als bei der vergangenen Kommunalwahl. Die Oberbürgermeisterwahl 2013 taugt nicht als Vergleich, weil gleichzeitig der Bundestag gewählt wurde.

Steht am Sonntag schon fest, wer der neue OB ist?

Möglich ist das. Dann allerdings müsste einer der Kandidaten bereits im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen holen. Das ist unwahrscheinlich, so dass es wohl am 10. November zu einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen kommen wird. Die Stadt rechnet mit ersten belastbaren Ergebnissen gegen 18.30 Uhr. Unter www.neuepresse.de halten wir Sie am Wahltag über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Wenn es eine Stichwahl gibt, kommt der Wahlausschuss bereits am Montag, 28. Oktober, um zehn Uhr zusammen, um diese einzuleiten. Die Stadt beginnt dann umgehend mit der Produktion der Stimmzettel – mit dann nur noch zwei Kandidaten. Die Briefwahl startet in diesem Fall schon am 29. Oktober. Bei der Wahl am Sonntag bekommen die Wähler ihre Wahlbenachrichtigung im Wahllokal zurück, so dass sie diese wieder für die Stichwahl am 10. November verwenden können.

