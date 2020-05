So läuft die Notbetreuung in der Kita

Hannover

Notbetreuung klingt schrecklich. Es klingt nach wenigen Spielkameraden, Erzieherinnen mit Mundschutz, ständiger Infektionsangst, gedrückter Atmosphäre und immer wieder Ermahnungen „Doch bitte mehr Abstand zu halten!“. Schrecklich ist in der Awo-Kindertagesstätte in der Bergfeldstraße in Wettbergen nichts, dafür vieles anders, seitdem die Corona-Pandemie auch hier den Alltag bestimmt.

Eigentlich werden 100 Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt betreut – aufgeteilt in fünf Gruppen. Jetzt sind es deutlich weniger, berichtet Kita-Leiterin Nadine Gnauck: „Mitte März hatten wir nur eine Gruppe mit drei Kindern, vergangene Woche waren es 25 Kinder, fünf pro Gruppe. Und ab dieser Woche werden es zwölf pro Gruppe werden, außerdem laden wir die Vorschulkinder ein.“ Viele Kita-Eltern seien systemrelevant, sodass die Plätze, die vergeben werden dürfen bei weitem nicht ausreichen. Doch je mehr Kinder kommen, desto schwieriger werde es, den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und den Abstand zu wahren. Gnauck: „Der Spagat wird immer größer.“

Anzeige

Eltern müssen nun mehr vertrauen

Eines fällt sofort auf: Für eine Kita ist es extrem ruhig. Auch Gnauck bestätigt das. Es sei sehr viel leiser und ruhiger geworden, stellt sie fest. Das ist aber auch fast das einzig Positive, dass diese Krise ausgelöst habe. „Denn eigentlich sind wir als Familienzentrum ein offenes Haus, hier begegnet man sich, hier tauscht man Erfahrungen aus. Nun zwingt uns Corona dazu, dass wir uns abschotten“, so Gnauck. Eltern dürfen ihre Kinder nur noch bis zum provisorisch errichteten Empfang bringen, ein kleiner Tisch neben der Treppe, die zu den Gruppenräumen im Obergeschoss führt. Es sind nicht mehr als zehn Schritte hinein in den modernen Kita-Bau, dann ist für die Eltern Stopp.

Weitere NP+ Artikel

Hier müssen die Eltern ihre Kinder an die Erzieher übergeben und dürfen nicht mehr in die Gruppenräume schauen. Quelle: Ilona Hottmann

Die Leitung erzählt: „Dort werden die Jungen und Mädchen dann von ihren Erziehern abgeholt und nach oben gebracht. Nur kurz hat man dabei Zeit mit den Eltern das Nötigste zu besprechen, weil meist schon die nächsten Eltern warten. Aber immer auf Abstand. Für die Eltern geht dadurch viel Transparenz verloren, früher konnten sie beobachten, wie ihr Kind im Gruppenraum spielt, nun müssen sie darauf vertrauen, was wir ihnen berichten.“

Mehr Flexibilität – keine Masken

Auch Besucher müssen sich am Empfang in eine Liste eintragen. Gnauck: „Alles muss jetzt genaustens dokumentiert werden.“ Doch mit dem Empfang erspart die Awo-Kita den Eltern auch feste Bring- und Abholzeiten und ermöglicht ihnen damit mehr Flexibilität in einer Zeit, die von starren Vorgaben bestimmt wird. „Wir wollen den Familien einfach diesen Druck nehmen, sie haben es grad sowieso schon schwer genug“, sagt Nadine Gnauck. Im Team hat man sich fast einstimmig gegen das Tragen von Masken entschieden. „Die Kinder müssen unsere Mimik sehen, das ist für eine gute Beziehungsarbeit sehr wichtig“, erläutert die Erzieherin. Selbst beim Wickeln oder Füttern der Kleinsten wird auf diesen Schutz verzichtet. „Natürlich gehen wir damit selber ein Risiko ein, aber für uns steht das Wohl des Kindes trotz Corona noch immer ganz oben.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie gehen die Kinder mit dem neuen Alltag um? „Sie machen das alle sehr gut mit, außerdem lassen wir sie in diesen Situationen ja nicht allein, sondern sind eng an ihrer Seite“, berichtet die Leiterin. Größere Sorgen bereitet den Erziehern etwas anderes: „Normalerweise werden die Kinder bei uns nach dem offenen Konzept betreut, sie dürfen frei entscheiden, in welchem Raum sie spielen wollen, wann sie frühstücken oder Mittagessen wollen“, sagt die stellvertretende Leiterin Özlem Yilmaz. Jetzt sei jedes Kind einer festen Gruppe zugeordnet und dürfe ausschließlich dort spielen. Yilmaz: „Unter keinen Umständen dürfen sich die Gruppen nun mischen.“ Es sei eine rückschrittige Pädagogik, die ihnen Kopfschmerzen bereite, sagt Gnauck: „Wir können grad eigentlich gar nicht pädagogisch arbeiten und versuchen dennoch, so gut es geht, die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen.“ Die freie Entfaltung nach den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder werde unterdrückt.

„Ständig unter Beobachtung“

Auch auf dem weitläufigen Außengelände dürfen die Jungen und Mädchen nur in vorgeschriebenen Bereichen spielen. Ein rot-weißes Flatterband teilt das Gelände in zwei Areale. Es gibt einen festen Plan, wer wann wo spielen darf. Gnauck: „Das erinnert schon ein wenig an die Mauer.“ Dennoch würden gelegentlich Krippenkinder unter dem Band durchlaufen. „Das bleibt ja gar nicht aus bei ihrer Größe“, so Gnauck. Im Team ist man sich einig: „Für die älteren Kinder ist der neue Alltag bei uns vermutlich schwieriger, weil sie wissen, welche Freiheiten sie verloren haben. Sie sind nun ständig unter unserer Beobachtung.“ Erst neulich fragte ein Kind in der Notbetreuung mal wieder: „Wann ist dieses doofe Corona endlich weg?“ Auch Nadine Gnauck fragt sich das immer öfter.

Von Britta Lüers