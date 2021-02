So läuft die Kandidatenkür in Hannover

Hannover

Eine digitale Vorstellungsrunde mit anschließender Briefwahl bei der SPD, ein digitaler Vorlauf in jedem Fall auch bei der CDU, einzig die FDP setzt trotz Pandemie auf eine Präsenzveranstaltung – die Kandidatinnen- und Kandidatenkür in Hannover und Umland für die Bundestagswahl rückt näher. Die NP stellt die Abläufe bei den Parteien vor:

Kein Parteitag wegen der Corona-Pandemie: Die SPD in der Region Hannover lässt über die Aufstellungen zum 20. Deutschen Bundestag per Briefwahl entscheiden. „Wir sind gezwungen, mit gewohnten Routinen und Formaten zu brechen“, sagt Parteichefin Claudia Schüßler. Das eröffne neue Chancen.

In den vier Bundestagswahlkreisen (41, 42, 43 und 47) startet zunächst ein digitaler Abstimmungsprozess. Am 26. und 27. Februar werden sich die Bewerber online vorstellen. Sehr spannend dürfte das im Wahlkreis 41 werden, wo sechs Männer und Frauen um die Kandidatur kämpfen, unter ihnen Parteichef Adis Ahmetovic.

Am 2. März folgt die Briefwahl. Das Ergebnis wird am 12. März um 17.30 Uhr in einem Live-Stream verkündet. Sollte in einzelnen Wahlkreisen ein Kandidat nicht die erforderliche absolute Mehrheit erreichen, folgt ein zweiter Wahlgang per Briefwahl mit Ergebnisverkündung am 26. März.

Die SPD in der Region Hannover setzt seit dem Sommer auf Digitalisierung. Mit mehr als 8000 Mitgliedern ist der Unterbezirk der mitgliederstärkste Deutschlands. Schüßler nennt das Aufstellungsverfahren „modern, verlässlich und basisdemokratisch“. Demokratie werde so noch lebendiger.

Ein gut gefüllter Saal, in dem sich die Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren – so kann sich Hannovers CDU-Parteichef Maximilian Oppelt die Aufstellung für den Bundestag nicht vorstellen. „Wir werden ein digitales Format wählen“, sagt er. Über den genauen Ablauf entscheide der Vorstand am Freitag.

Oppelt will im Wahlkreis 41 antreten. Mit 29,6 Prozent der Erststimmen hatte er 2017 gegen Kerstin Tack (SPD, 35,6 Prozent) verloren. Wen er diesmal herausfordert, steht noch nicht fest. Tack tritt nicht wieder an; sechs Männer und Frauen bewerben sich um ihre Nachfolge.

Im Bundestagswahlkreis 42, der den Südteil Hannovers mit den Stadtteilen Ahlem, Badenstedt, Bemerode, Bornum, Bult, Calenberger Neustadt, Davenstedt, Döhren, Herrenhausen, Kirchrode, Limmer, Linden, Mitte, Mittelfeld, Mühlenberg, Nordstadt, Oberricklingen, Ricklingen, Seelhorst, Südstadt, Waldhausen, Waldheim, Wettbergen, Wülfel und Wülferode umfasst, konkurrieren vier Frauen. Ursula von der Leyen hatte hier Platz gemacht. Durch ihre Wahl als Präsidentin der Europäischen Kommission ist der Bundestagswahlkreis frei geworden. Yasmin Fahimi hatte ihn 2017 mit 33,7 Prozent der Erststimmen gewonnen. Die Gewerkschafterin und Ex-Generalsekretärin der SPD tritt wieder an.

Die Freidemokraten in Stadt und Umland setzen trotz Pandemie auf Präsenz. Am 27. März, so Hannovers FDP-Parteichef Patrick Döring, würden sehr wahrscheinlich alle Kandidaten aufgestellt – für den Bundestag, die Regionsversammlung und die Räte. Die Versammlung dürfte spannend werden, denn eine Kampfkandidatur zeichnet sich ab. Christiane Hinze, Vorsitzende der FDP-Regionsfraktion und Beisitzerin im Landesvorstand der FDP Niedersachsen, hat Ambitionen. „Ich traue mir ein Bundestagsmandat zu.“ Innerparteilich müsse noch geklärt werden, ob sie den FDP-Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis herausfordert.

Von Vera König