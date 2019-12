So läuft der Prozess gegen Ex-OB Schostok

Hannover

Im Saal 127 des Landgerichts Hannover fängt in wenigen Minuten einer der spannendsten Prozesse dieses Jahres an. Die 18. Große Strafkammer wird die Rathausaffäre juristisch aufarbeiten. Ex-OB Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und Harald Härke, der einstige Personaldezernent der Stadt, sind wegen Untreue in besonders schwerem Fall angeklagt. Es geht dabei um gesetzeswidrige Zulage in Höhe von 49.500 Euro, die Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 erhalten hatte. Härke soll ihm monatlich etwa 1300 Euro Zulage auf dessen Drängen gewährt haben. Schostok, so die Aktenlage, habe von diesen rechtswidrigen Zahlungen Ende Oktober 2017 erfahren.

Härke kam als Erster ins Landgericht, begrüße später Schostok mit kurzem, knappen Händedruck. Er sitzt auf der Anklagebank neben seinem Rechtsanwalt Bertram Börner, links daneben Schostoks Anwalt Wolfgang Borsum, dann der Ex-OB, der in Folge der Anklage Ende April seinen Rücktritt erklärt hatte. Herbert lässt sich von Rechtsanwalt Carsten Mauritz vertreten.

Die Entwicklungen im Live-Blog

9.31 Uhr: Der Prozess beginnt. Der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding nennt als „Plan für heute: Über die Sache reden“. Nach Feststellung der Personalien liest Oberstaatsanwältin Hilke Markworth die Anklage vor. Als seinen Beruf nennt Herbert, einst Chefjurist und Leiter des OB-Geschäftsbereichs, „Beamter im Fachbereich Jugend und Familie“. Seit seiner Versetzung vom Rathaus ins Ihme-Zentrum ist er krankgeschrieben.

Dem früheren Personaldezernenten Härke hält die 18. große Strafkammer „mehrere Fälle der Untreue“ vor, genau sieben Fälle. Jede erneute Genehmigung der gesetzeswidrigen Zulagen, die außer Herbert auch der einstige Feuerwehrchef Claus Lange bezogen hatte, wird als ein Fall bewertet. Lange (inzwischen im Ruhestand) hat das zu Unrecht bezogene bezogene Geld, insgesamt 14.600 Euro, längst an die Stadt zurückgezahlt. Herbert hatte sich gegen den Rückforderungsbescheid vor dem Verwaltungsgericht zu wehren versucht, war aber gescheitert. Er soll die gut 49.500 Euro in Raten zurück erstatten.

Von Vera König