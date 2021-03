Hannover

Beständigkeit lässt sich in den Corona-Zahlen nicht erkennen: Statt eines klaren Abwärtstrends schwankt die Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen – Tendenz steigend. Mit Spannung wird deswegen auf die kommende Bund-Länder-Schalte am Mittwoch geblickt: Können vor Ostern noch alle Schulen in Niedersachsen öffnen?

Grüne: Öffnungsschritte in den Fokus

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, forderte am Montag: „Öffnungsschritte bei Schulen müssen in dem Gespräch unbedingt in den Fokus rücken.“ Allerdings sei eine Rückkehr zum Präsenzunterricht, wenn auch nur im Szenario B, nur möglich, wenn flächendeckend Schnelltests eingeführt würden – und zwar auch für Schülerinnen und Schüler. „Der Kultusminister muss die Schulen sicherer machen, und das geht nur, indem ein kommunales Investitionsprogramm geschnürt wird.“ Daneben müsste der Schülerverkehr geregelt werden.

FDP: Bauliche Maßnahmen reichen nicht

Auch Björn Försterling (FDP) ist wenig begeistert von der bisherigen Leistung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Seit einem Jahr fordern wir Lüftungsanlagen in Schulen.“ Geschehen sei bisher allerdings wenig. „Die baulichen Maßnahmen reichen nicht aus. So läuft der Kultusminister Gefahr, dass die Schulöffnungen schieflaufen.“ Dabei sei genau die Entscheidung für den Unterricht wesentlich für Eltern, Schülerinnen und Schüler. „Es muss das Ziel sein, dass jedes Kind und jeder Jugendliche vor Ostern zumindest eine Woche die Schule besuchen kann.“ Damit das gelingt, brauche es aber nicht nur bauliche Verbesserungen: Schnelltests seien notwendig. „Wenn die Selbsttests in Österreich funktionieren, dann tun sie das auch in Deutschland.“

Unter den aktuellen Bedingungen sieht auch die Bildungsgewerkschaft GEW Schulöffnungen kritisch. Sprecher Christian Hoffmann sagte im Gespräch mit der NP: „Die Vorsorgemaßnahmen wurden noch nicht überall ausreichend getroffen.“ Der Gesundheitsschutz der Beschäftigten und der Schülerinnen und Schüler werde kritisch gesehen. Das liege auch daran, dass bisher kein Konzept für Tests vorgelegt wurde und die Impfungen für Lehrkräfte bisher noch nicht stattfinden. „Wenn wir daneben auch noch davon sprechen, dass alle Jahrgänge zurück in die Schule geholt werden, ist das auch zum Nachteil der Lehrkräfte von weiterführenden Schulen.“ Denn die befinden sich anders als Grundschulpädagogen noch immer in der Priorisierungsgruppe drei und können frühestens im Sommer mit einer Immunisierung rechnen.

Ministerium: Sonderweg des Landes bleibt möglich

An einer Test-Strategie arbeitet das Land. Ein Sprecher des Kultusministeriums sagte: „Wir bereiten das vor, was möglich ist.“ Allerdings warte man auf eindeutige Signale aus Berlin. Dennoch wurde bei der vergangen Bund-Länder-Schalte auch klar: Bildung bleibt weiterhin Ländersache. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte deswegen zuletzt gesagt, dass er nicht ausschließen könne, dass das Land möglicherweise auch einen Sonderweg einschlage. Allerdings sei dafür auch die Infektionslage entscheidend.

Von Mandy Sarti