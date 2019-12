So kann der Weg aus der Obdachlosigkeit gelingen

Hannover

Obdachlose Menschen von der Straße weg in ein geordnetes Leben bringen – das erledigt sich nicht von allein, weiß auch Pastor Friedhelm Feldkamp von der Dachstiftung Diakonie. Die Stiftung hat gemeinsam mit anderen Institutionen vor einem Jahr das Projekt „Ein Zuhause“ gegründet, um Wohnraum für Wohnungslose zu schaffen.

Am Karl-Imhof-Weg hat die neu gegründete Stiftung „Ein Zuhause“ eine Immobilie gebaut, in der mehrere Wohnungen aber auch Sozialräume geschaffen wurden. Im neuen Jahr sollen Bewohner, ehemals Obdachlose, dort einziehen. „Wir agieren dabei nach dem Prinzip housing first“, erklärt der Pastor. „Das heißt: Menschen, die bislang auf der Straße lebten, bekommen zu allererst eine Wohnung, ein Zuhause. Dazu gibt es Betreuung und Unterstützung. Erst im nächsten Schritt werden die multiplen Probleme der einzelnen angegangen.“

Pastor Friedhelm Feldkamp. Quelle: Frank Hermann (Archivbild)

Rückkehr ins geordnete Leben

Die Idee dahinter: Zunächst muss das Grundbedürfnis „Wohnen“ geregelt werden. „Das bringt eine Struktur ins Leben, auf der man aufbauen kann.“ Für den Pastor mache es weniger Sinn, erst die Alkoholkrankheit, die psychischen, oder finanziellen Probleme des Einzelnen anzugehen. „Mit einem festen Wohnsitz und Betreuung hat man ein ganz anderes Setting. Für die Rückkehr ins geordnete Leben ist das hochgradig effektiv.“

Welchen Unterschied ein Haus mit Dusche und Heizung macht, sieht Feldkamp derzeit auf dem Gelände des Stephansstiftes an der Kirchröder Straße. Dort hat die Dachstiftung Diakonie über den Winter Obdachlose in zwei Tiny-Häusern untergebracht, die durch die üblichen Raster der Hilfsleistungen fallen. „Diese Häuser sind nicht zu verwechseln mit Little Homes, sondern deutlich größer, gedämmt, verfügen über Strom, Heizung, Küchenzeile und Dusche, Schrank und Bett“, erklärt der Pastor.

Tiny House: So sieht es in den kleinen Häusern aus. Quelle: Samantha Franson

Eigentlich wurden sie für ein anderes Projekt angeschafft, das allerdings erst später startet. Über den Winter stellte man sie spontan Obdachlosen zur Verfügung, die sonst in der Kälte schlafen müssen. Was ein warmes Zimmer ausmacht, konnte man hier aber schon sehen, so Feldkamp: „Nach ein, zwei Tagen waren die Bewohner schon ganz andere Menschen.“

Von Simon Polreich