So kämpft Maximilian Oppelt um Stimmen in seinem Wahlkreis

Hannover

Als er am Sonnabendmittag (zur Mittagszeit des 18. September) am Infostand seiner Partei am Lister Platz ankommt, ist auf der Meile einiges los: Die einen kehren schon vom Einkaufen nach Hause zurück, andere haben sich aufgemacht, irgendwo den ersten Kaffee des Tages zu holen. Maximilian Oppelt ist da schon längst in seinem Element und tut das, was er in der vergangenen Monaten quasi unentwegt tut – Wahlkampf betreiben.

„Guten Tag, ich möchte mich Ihnen vorstellen“, geht der CDU-Politiker auf Passanten zu, „ich bin Ihr Bundestagskandidat.“ Immer dabei: ein Flyer, an dem ein Kugelschreiber klemmt, außerdem ein freundliches Lächeln. „Ich habe schon gewählt“, bekommt der Mann, der um die Stimmen des Wahlkreises 41 kämpft, zu Beginn zu hören. Was nicht bedeutet, dass der 34-Jährige von dannen zieht. „Hat die Briefwahl gut funktioniert?“, will Oppelt von der betagten Dame wissen.

Im Gespräch: Bei dieser älteren Dame erkundigt sich Maximilian Oppelt, ob mit der Briefwahl alles gut gelaufen ist. Parteikollegin Renate Pohl unterstützt den 34-Jährigen. Quelle: Michael Wallmüller

„Alles gut gegangen, einwandfrei“, antwortet sie, ehe sie sich mit ihrem Rollator auf den Weg nach Hause macht. Mit Menschen im Gespräch bleiben, das ist das, was Maximilian Oppelt erreichen möchte. „Ich will, dass sie spüren, dass ich ihnen zuhöre und nicht einfach nur selbst auf Sendung gehe und meine Wahlkampf abspule.“ Fünf Stationen – von Kleefeld, dort lebt er mit seiner Frau, über Misburg, Bothfeld, die List und schließlich die Innenstadt – stehen auf dem Plan. Sein Tag startete morgens um sieben, um neun Uhr ließ er sich am ersten Wahlstand blicken.

Hannover soll von Oppelts Engagement profitieren

„Jeder Stadtteil ist anders“, resümiert er seine bisherige Touren durch Hannover, „die Anliegen und Erwartungen der Menschen sind individuell.“ Was bei Oppelt immer gleich bleibt, ist die Erklärung für das, was ihn antreibt: „Ich möchte etwas für Hannover bewegen, auch in Berlin.“ Dazu zählt beispielsweise Fördermittel sowie Pilot- und Modellprojekte etwa in Sachen Mobilität in die Landeshauptstadt zu holen, Hannover, seine Heimatstadt, soll noch mehr profitieren.

Hat noch keine Entscheidung getroffen: Eine Frau will ihre Stimme erst am 26. September abgeben. Sie hat Infomaterial mitgenommen. Quelle: Michael Wallmüller

„Ich hoffe, es klappt“, ruft ihm eine Frau im Vorbeigehen zu, „sich informieren ist wichtig“, betont ein Herr, der nickend einen Flyer entgegennimmt. Eine 71-Jährige aus der List schiebt ihr Fahrrad durch die Fußgängerzone, als Oppelt sie anspricht. Sie erzählt, dass sie drei Enkelkinder hat. „Alles Schulkinder zwischen sieben und 14 Jahre alt. In der Schule war das während Corona gar nicht gut, es fehlt an Ausstattung“, berichtet sie. „Wir als Großeltern haben zum Beispiel einen Drucker gekauft.“ Oppelt stimmt ihr zu, dass es ohne Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen nicht geht, verweist auf unterschiedliche Zuständigkeiten von Bund und Ländern.

Für jeden was dabei: Infomaterial und Give-aways wie Kugelschreiber ist an jedem Wahlstand vorrätig. Quelle: Michael Wallmüller

Ein bisschen Smalltalk, das eine oder andere Präsent (biologisch abbaubare Luftballons, Chips zum essen und welche für den Einkaufswagen, Malkreide) verteilen, wahrnehmen, was die Basis bewegt – das macht diesen Wahlkampftag des CDU-Kandidaten aus. Der Sonntag soll eine kleine Verschnaufpause bringen, ehe es im Endspurt unter anderem zu VW nach Stöcken geht. Privat ist es allerdings nicht weniger spannend: Der Rechtsanwalt und seine Frau werden erstmals Eltern, ein Junge soll im Oktober das Licht der Welt erblicken.

Von Mirjana Cvjetkovic