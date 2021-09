So kämpft Adis Ahmetovic in seinem Wahlkreis um Stimmen

Hannover

Der Nachmittag des 18. September, es ist 15 Uhr. Adis Ahmetovic ist an der Lister Meile in ein Gespräch mit drei Frauen vertieft, das Wasser am Pferdebrunnen plätschert. Der Mann, der für den Wahlkreis 41 in den Bundestag nach Berlin einziehen will, ist bis auf die weißen Turnschuhe ganz in schwarz gekleidet. Die Wangen leuchten rot, noch kräftiger ist nur das rot der Rosen, die er an Passanten verteilt.

„Die Stimmung ist gut, noch sieben Tage Endspurt“, ruft er einem Mann zu, der den 28-Jährige im Vorbeigehen begrüßt. „Ich drücke die Daumen“, entgegnet der und setzt seinen Weg fort. Am Wahlstand seiner Partei wird Tischtennis gespielt, die Werbegeschenke im Minutentakt aus dem Bollerwagen geholt. Dagmar Berlin (76) ist etwas zurückhaltend, als sie von Ahmetovic’ Mitstreiterin eine Rose annimmt: „Ich bin noch zwei Stunden unterwegs, ob die das so lange ohne Wasser schafft?“, sorgt sie sich.

Begeisterung: Für ein kleines Mädchen pustet Adis Ahmetovic Seifenblasen. Quelle: Michael Wallmüller

Ihr Entscheidung, wen sie wählt, wird das nicht beeinflussen: „Meine Entscheidung steht“, sagt die Frau aus der List, die an dem Nachmittag mit ihrer Schwester Sylvia Schneider unterwegs ist. Wenig später pustet Ahmetovic mit einem kleinen Mädchen Seifenblasen um die Wette, sie kichert entzückt, er geht in die Hocke, begibt sich auf Augenhöhe. Diese Altersklasse dürfte die Einzige sein, der der SPD-Bundestagskandidat nicht gleich erzählt, was ihm besonders wichtig ist: „Die Pflege.“

Gruß mit der Faust: Dagmar Berlin lässt sich von Bundestagskandidat Adis Ahmetovic erzählen, warum er in den Bundestag möchte. Ihre Schwester Sylvia Schneider hört zu. Quelle: Michael Wallmüller

Zwar sei er kein Experte auf dem Gebiet, „aber ich gehe ja nicht mit geschlossenen Augen und Ohren durch die Welt“, gibt er zu verstehen. Immer wieder berichten ihm Bürgerinnen und Bürger von ihren Erfahrungen in Sachen Pflege, „das Thema ist generationsübergreifend und in jedem Stadtteil präsent.“ Eigentlich sollte es an diesem Nachmittag neben Stippvisiten in Vahrenwald und Groß-Buchholz auch in eine Kleingartenkolonie gehen. Ein Blick in den grauen Himmel und auf die Wetter-App sorgte dafür, das der Wahlkampf kurzfristig auf die Lister Meile verlegt wurde.

Ahmetovic lernt dank Wahlkampf Hannover neu kennen

„Es ist eine unbeschreibliche Erfahrung, die ich bislang machen durfte“, so Ahmetovic. Vor allem hat ihn in den vergangenen Wochen begeistert, seine Heimatstadt „ganz neu kennengelernt zu haben. So hatte ich sie jedenfalls noch nicht in meinem Bewusstsein.“ Immer wieder sucht er aktiv das Gespräch mit den Passanten, hat immer einen fröhlichen Spruch auf den Lippen. Mantramäßig wiederholt er Sätze wie „es ist ein grundlegendes demokratisches Recht, zu wählen“ und „Ich möchte dafür, dass Hannover in Zukunft profitiert“.

Gut gerüstet: Adis Ahmetovic ist mit reichlich Werbematerial ausgestattet. Quelle: Michael Wallmüller

Viel Schlaf hat er in der letzten Zeit nicht gehabt, „ich bin von sieben Uhr morgen bis nachts um eins unterwegs“. Der Sonntag ist, immerhin zur Hälfte, für die Erholung vorgesehen: Erst mit der Familie zusammen essen, abends dann ins Kino, wahlweise von der Fernseher – und das meist mit Freunden. Auch wenn er gern im Wahlkampf ist, freut sich Ahmetovic auch auf die Zeit danach. „Weil man dann die Gewissheit hat, ob sich das, was man geleistet hat, gelohnt hat.“

Von Mirjana Cvjetkovic