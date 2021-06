Hannover

Im Januar 2020 wurde Sophie N. (23) von ihrem Stalker in ihrem Badezimmer in der Südstadt überrascht und erstochen. Dem Mord aus Heimtücke und Rache ist ein mehr als zwei Jahre langes Stalking vorausgegangen. Patrick S. verfolgte Sophie, ihre Familie sowie Freunde mit einem GPS-Tracker, rief sie bis zu 164 Mal täglich an, erstellte Profile in den Sozialen Netzwerken, um die junge Stewardess bloßzustellen.

Während des Prozesses im Februar diesen Jahres sitzen Lina Brown (27) und Djaoid Mahadzere (26) im Zuschauerraum. Die beiden waren Arbeitskollegen von Sophie, haben mit ihr bei H&M in Hannover gearbeitet: „Wir haben uns unglaublich verloren gefühlt und ein Stück weit den Glauben an unser Rechtssystem verloren“, sagt Brown.

Sophie war das einzige Kind von Christina N.: „Nach Sophies Tod haben wir die Welt nicht mehr mit denselben Augen gesehen“, sagt Arbeitskollegin Lina Brown. Quelle: Privat

„Wir waren schockiert, sprachlos und haben uns hilflos gefühlt“, fügt Arbeitskollege Mahadzere hinzu. Sophies Mörder ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nicht aber wegen Stalking angeklagt gewesen: „Das hat ein falsches Signal gesendet“, finden die beiden. Deshalb sind sie nach dem Verfahren selbst tätig geworden und haben eine Petition gestartet.

„Wir hatten nach einem Tag schon 1000 Unterschriften“, erinnert sich Brown. Als die beiden 48.000 Unterschriften gesammelt hatten, übergeben sie die Petition an Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Ihr nächstes Ziel: Ein Gespräch mit Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Die Justiz Die Justizministerin hat sich dafür eingesetzt, den Paragrafen 238 des Strafgesetzbuches, in dem das Delikt „Nachstellung“ geregelt ist, anzupassen – auch um moderne Straftaten wie Stalking im Netz besser zu erfassen. „Der Gesetzentwurf wird derzeit im Deutschen Bundestag beraten und soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden“, heißt es auf NP-Anfrage vom Justizministerium. Nach Angaben des Justizministeriums werden 11 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben Opfer von Stalkern: „Stalking kann schrecklicher Psychoterror mit traumatischen Folgen sein“, weiß Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Es müssten mehr Stalking-Fälle vor Gericht kommen und die Täter konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Einem Täter muss bis dato ein „beharrliches“ Nachstellen nachgewiesen werden, die Lebensgestaltung des Opfer muss dadurch „schwerwiegend“ beeinträchtigt sein. Die Bundesregierung hat mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagen, in den Paragrafen 238 eine Regelung für besonders schwere Stalking-Fälle vorzusehen: „Da soll ein verschärfter Strafrahmen zur Anwendung kommen: Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums der NP. Beispiele seien, wenn der Täter besonders lang oder besonders intensiv stalke. Bei diesen besonders schweren Fällen sei zukünftig auch die Verhängung von Untersuchungshaft möglich.

Denn der Fall von Sophie N. zeigt, dass die Strafbarkeitshürde bei Stalking zu hoch ist. Sophie sammelte sämtliche Posts der falschen Profile, die Uhrzeiten der unzähligen Anrufe und weitere Informationen. Sie stellte mehrfach Anzeige gegen Unbekannt. Doch geholfen hat es nicht – wer ihr Stalker war, wusste auch die Polizei nicht. Sophie kannte Patrick S. schließlich nur flüchtig von der Arbeit: „Sie hat also das getan, was einem Stalking-Opfer übrigbleibt und nichts ist passiert“, weiß Brown.

Setzen sich für ihre Arbeitskollegin ein: Lina Brown (27) und Djaoid Mahadzere (26) kannten Sophie von ihrer Arbeit bei H&M in Hannover. Quelle: Elena Otto

„Wenn die Polizei oder eine andere staatliche Instanz Maßnahmen ergriffen oder die Anzeigen gegen Unbekannt besser verfolgt hätte, wäre Sophie vielleicht noch hier“, glauben Brown und Mahadzere. Die Formulierungen in den aktuellen Gesetzen seien zu „schwammig“. Sie wollen gemeinsam mit der Mutter von Sophie mit der Justizministerin ins Gespräch kommen: „Wir können Sophie nicht zurückholen, aber wir können dafür sorgen, dass andere Stalking-Opfer in Zukunft besser geschützt sind“, sagt Mahadzere.

„Polizei ließ Sophie hilflos zurück“

Eins der Probleme sei, dass die Polizei im Fall von Sophie N. nicht gewusst habe, was zu tun sei: „Das ließ Sophie völlig hilflos zurück“, weiß Mahadzere. Somit fordern Brown und Mahadzere auch Sensibilisierungsschulungen für die Polizei: „Die Polizei und Justizbehörden müssen im Umgang mit digitaler Gewalt besser ausgebildet werden“, heißt es in der Petition. „Stalking wird immer technischer und die Polizei muss unbedingt ein Verständnis dafür entwickeln und kann bei diesem Problem nicht länger wegschauen“, findet Mahadzere.

Rat für Stalking-Opfer über Instagram

Brown und Mahadzere betreiben mittlerweile den Instagram-Kanal „StalkingNoMore“: Die beiden Studierenden haben es sich zur Aufgabe gemacht, Stalking-Opfer zu unterstützen:

„Das ist alles auch ein Weg, um mit Sophies Tod umzugehen“, weiß Brown, „und wir hören erst auf, wenn sich etwas bewegt.“ Etwa 500 Unterschriften fehlen der Petition noch bis zum nächsten Meilenstein: „Dann sind wir zwar noch nicht am Ende, setzen aber auf jeden Fall ein deutliches Zeichen gegen Stalking.“

Von Sophie Peschke