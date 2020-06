Leere Züge, vorsichtige Fahrgäste: So ist das Bahnfahren in Corona-Zeiten

Hannover

Es ist 8.45 Uhr, der „Enno“ nach Wolfsburg steht bereits auf Gleis 14 im Hauptbahnhof zur Abfahrt bereit. Innen drin ist es sehr leer, ich habe freie Platzwahl. Zu meinem nächsten Fahrgast ist eine Sitzreihe frei. Der Abstand: Eher sechs Meter als zwei Meter. Wer regelmäßig mit dem Enno unterwegs ist, weiß, dass es hier normalerweise voller ist, wenn bei Volkswagen in der Autostadt die Schicht beginnt oder endet.

Mit einer Ansage empfiehlt der „Enno“ seinen Fahrgästen, den Fensterplatz zu nutzen. So ist auch genug Abstand im Gang für Passagiere, die ein- oder aussteigen wollen. Es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss. Die Frauen und Männer, die mit mir in einem Wagen sitzen, halten sich alle dran. Selbst beim Aussteigen in Lehrte achten die Menschen auf die Abstände. Es gibt kein Gedränge an der Tür. Während mancherorts die Hygiene-Disziplin nachlässt, sind die Fahrgäste in den Bahnen offenbar weiter vorsichtig.

Anzeige

Wegen Corona bleiben viele Sitzpläne in den Zügen noch leer. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

Zurück nach Hannover geht es mit der S3. Die Ansage am Lehrter Bahnhof bittet die Fahrgäste, an unterschiedlichen Türen einzusteigen. Auch das klappt. Die Türen öffnen automatisch, damit die Menschen den Druckknopf nicht betätigen müssen. Im Gegensatz zum Enno ist die S-Bahn allerdings nicht für eine Pandemie gebaut. Die Sitze sind in Vierer-Blöcken angeordnet, jeweils zwei Plätze sind gegenüber angebracht. Um die Abstände penibel einzuhalten, dürfte nur eine Person dort sitzen, drei Plätze blieben frei. Allerdings ist es auch hier so leer, dass das klappt.

Im Hauptbahnhof halten sich viele nicht an Maskenpflicht

Zwei Frauen tragen sogar Einmal-Handschuhe. Eine andere sprüht sich vor dem Aussteigen die Hände mit Desinfektionsmittel ein. Als nachher mehr Menschen zusteigen, müssen einige stehen. Das wollen aber nicht alle und setzen sich auf den Vierer mit dazu – als erstes eine junge Frau mit einem Plastikbeutel mit der Aufschrift: „Viren kommen mir nicht in die Tüte.“ Sie dreht sich mit dem Gesicht in den Gang. Die Bahnfahrt wirkt unpersönlicher als noch vor Corona, es ist ungewöhnlich still.

Im Hauptbahnhof halten sich viele Menschen inzwischen nicht mehr an die Maskenpflicht. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der S-Bahn tragen nicht alle Maske. Eine junge Frau und ein Mann haben keine aufgesetzt. Ich trage meine nun schon eine halbe Stunde. Es wird langsam anstrengend und nervig, ich würde gerne mal wieder durchatmen. Am Hauptbahnhof ziehen viele ihren Mund-Nase-Schutz erleichtert ab. Das ist aber gar nicht erlaubt. Weil der Bahnhof als eine große Station gewertet wird, gilt auch hier Maskenpflicht. Rund ein Viertel der Menschen halten sich aber nicht an die Regel.

Das liegt womöglich auch daran, dass die Maskenpflicht kaum überprüft wird. „Die Deutsche Bahn ist als Unternehmen nicht befugt, Verstöße gegen staatliche Vorschriften zu sanktionieren“, sagt eine Bahnsprecherin. Sprich: Der Ordnungsdienst der Bahn darf die Menschen darauf hinweisen, dass sie keine Maske tragen. Will er aber die Landesverordnung durchgesetzt sehen, müssen die Mitarbeiter die Polizei hinzuziehen.

Sicherheitsdienste können Polizei hinzuziehen

Auch der Bundespolizei sind die Hände gebunden. Sie darf lediglich zur „Gefahrenabwehr“ oder im Rahmen der Amtshilfe tätig werden, sagt Sprecher Jörg Ristow. Dass die Beamten aber durchaus ein Auge auf Mund-Nase-Bedeckungen haben, zeigt ein Fall von Anfang Mai. Da schnappten Bundespolizisten einen gesuchten Straftäter, weil er ihn wegen einer fehlenden Masken aufgefallen war.

In den Stadtbahnen halten sich die meisten Menschen an die Maskenpflicht. Quelle: Dröse

In der Stadtbahn-Linie 4 von Roderbruch in Richtung Innenstadt ist am Montagvormittag ebenfalls ziemlich leer. Ein junger Mann sitzt alleine und trägt keine Schutzmaske. Kontrolleure lassen sich seinen Fahrschein geben, sprechen ihn aber nicht auf die fehlende Gesichtsbedeckung an. Eine Situation, wie sie laut Üstra-Sprecher Udo Iwannek eigentlich nicht vorkommen sollte. „Wenn Kontrolleure Fahrgäste ohne Schutzmasken sehen, sprechen sie die darauf an.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Eine Pflicht besteht nicht für jeden. Wer ein entsprechendes Attest vorlegen könne, weil er aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann, sei davon ausgenommen. „Wenn es Menschen gibt, die sich weigern, kann die Polizei hinzugezogen werden“, sagt Iwannek. Die Beamten wären dann auch berechtigt, ein Bußgeld auszusprechen und den Fahrgast an der Weiterfahrt zu hindern. Die „große Mehrheit“ fahre aber weiterhin mit einer Schutzmaske.

Noch immer Scheu vor der Bahnfahrt

Wie hoch die Auslastung in den Zügen, Stadtbahnen und Bussen aktuell ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Zahlen für den Großraumverkehr Hannover (GVH) sollen frühestens in der kommenden Woche veröffentlicht werden, sagt Sprecher Tolga Otkun. Inzwischen seien „sichtbar mehr Fahrgäste“ als noch in Zeiten der massiven Beschränkungen vor wenigen Wochen unterwegs. „Es sind noch immer viele Menschen im Home-Office. Es gibt sicher auch eine gewisse Scheu, wieder mit Bus und Bahn zu fahren“, sagt Oktun. Er selbst habe aber keine brenzligen Situationen beobachtet: Es gebe derzeit genug Platz und die meisten Fahrgäste hielten sich an die Mund-Nasen-Pflicht.

Im Hauptbahnhof sind ebenfalls wieder mehr Menschen unterwegs. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen ( LNVG) hat bereits aktuellere Zahlen über die Fahrgäste im Regionalverkehr der Eisenbahnen – nicht aber für die Region Hannover, für die die LNVG nicht verantwortlich ist. „Auf wenigen Linien haben wir bereits 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus“, sagt Sprecher Dirk Altwig. Dies seien insbesondere die Strecken in Richtung Hamburg. Während der starken Einschränkungen im März sei die Zahl der Fahrgäste um 70 bis 90 Prozent eingebrochen. Inzwischen fahren aber wieder alle Züge nach dem normalen Regelbetrieb. Das gilt auch für den Regionalverkehr in der Region Hannover.

Dennoch: Der öffentliche Nahverkehr steckt „in einem Dilemma“, wie auch Oktun bemerkt hat. Sonst werde alles dafür getan, neue Fahrgäste für Bus und Bahn zu gewinnen. Das sei wegen Corona nicht möglich, denn es besteht die Gefahr, dass dann die Sicherheitsabstände nicht mehr so eingehalten werden könnten. „Aber auch in dieser Zeit hat der öffentliche Nahverkehr gezeigt, dass er unverzichtbar ist. Er ist das Rückgrat der Mobilität“, sagt Oktun. Es habe keinen Tag gegeben, an dem Bus oder Bahn nicht gefahren sind.

Von Sascha Priesemann