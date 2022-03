So hilft die Stadt Hannover geflüchteten Kindern

Hannover

Die Messe in Hannover dient als bundesweites Drehkreuz und als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. In Halle 27 auf dem Messegelände hat die Landeshauptstadt eine Notunterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge eingerichtet. Aktuell sind dort rund 1000 Plätze belegt. „Der Anteil von Kindern und Jugendlichen ist sehr hoch“, sagte am Montag Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay auf einer Pressekonferenz.

Allein 40 Prozent seien demnach Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 21 Jahren, etwa 200 von ihnen sind älter als 16. Unbegleitete Minderjährige seien keine darunter. Nach Angaben der Stadt sind in der Stadt andernorts bislang nur zwei unbegleitete Kinder angekommen und umgehend in Obhut genommen worden. Auch gebe es laut Stadt eine hohe Bereitschaft von Gastfamilien, Kinder aufzunehmen.

Onay: „Diese jungen Menschen haben Furchtbares erlebt“

„Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen haben wir besonders im Blick. Diese jungen Menschen haben Furchtbares erlebt. Wir wünschen uns, dass sie zur Ruhe kommen und Kind sein können“, betonte Onay. Dazu gehören neben einer Tagesstruktur und Bildung auch Spiel und Spaß. Die Kommunen müssen in dieser Situation die Hauptlast tragen, erläuterte Onay: „Das wollen und werden wir. Aber wir sind dabei auf die Unterstützung von Bund und Ländern angewiesen. Denn alle Angebote stemmen wir mit einer pandemiebedingt und durch Fachkräftemangel dünnen Personaldecke und einem bereits gut ausgelasteten Schul- und Kitasystem.“

Rund 1000 Feldbetten: Sie stehen in der Außenstelle für ukrainische Geflüchtete auf dem Messegelände bereit. Quelle: Ole Spata/dpa

Schon seit dem 14. März ist die Stadt mit einer Vielzahl von Hilfen und Angeboten für die Flüchtlingskinder auf dem Messegelände im Einsatz. Doch nur vereinzelt gibt es bislang auch psychologische Hilfe für traumatisierte Flüchtlingskinder. Unterstützt werden die städtischen Kräfte bei ihrer Arbeit von Ehrenamtlichen des Vereins Märchenkoffer, die insbesondere mit ihren russischen Sprachkenntnissen einen schnellen Zugang zu den Kindern und ihren Müttern ermöglichen.

Tägliche Spiel- und Betreuungsangebote auf der Messe

Täglich von 10 bis 13 Uhr bieten Mitarbeiter aus den städtischen Spielparks und Jugendzentren Spiel- und Betreuungsangebote auf der Messe an. „Während bei den Kindern malen und basteln hoch im Kurs steht, nehmen die Jugendlichen vor allem die Bewegungsangebote gut an. Gelegentlich schnappt sich auch eine Mutter einen Roller, flitzt durch die Halle und kann für einen Moment mal wieder lächeln“, berichtete Gunnar Czimczik, Leiter des Fachbereichs Jugend und Familie.

Werden bekocht: ukrainische Kinder. Quelle: Christian Behrens

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski hat zudem gleich mehrere Taskforces gegründet: mit den Schulformsprechern sowie den freien Kita-Trägern in der Stadt. So will die Dezernentin Platzbedarf und Raumkapazitäten ermitteln. Aktuell seien bereits 60 Flüchtlingskinder an Hannovers Schulen angemeldet, gab Rzyski bekannt: „Besonders an den Gymnasien gibt es große Platzkapazitäten.“ Extra-Angebote, etwa in Form von Integrations- oder Sprachlernklassen, plant die Stadt derzeit nicht.

Auch Willkommensklassen würden nach Vorgaben des Landes nur dort gebildet, wo „sehr viele Kinder auf einmal ankommen“, erläuterte die Dezernentin. Schließlich mangele es an zusätzlichem Lehrpersonal. Perspektivisch könnten deshalb auch Pflichtstunden im Lehrplan gekürzt werden. Auch deshalb sucht die Stadt dringend nach Nachhilfekräften oder Lehrpersonal, um in Schulen Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln.

Wie viele freie Plätze gibt es aktuell in Kitas und Schulen?

Um kurzfristig weitere Raumkapazitäten zu schaffen, könne auch bereits aufgegebener Schulraum reaktiviert werden, erklärte Rzyski: „Denkbar wäre das an der Albrecht-Dürer-Schule.“ Auch der sogenannte Klassenteiler könne unter Umständen angehoben werden, beispielsweise an Grundschulen von 26 auf 28 Kinder. „Wir werden keine Lösung haben, die für alle Schulen gleichermaßen passt, sondern stets individuelle Lösungen. Es gibt keinen Masterplan.“

Nachschub: Falls noch mehr Betten gebraucht werden, stehen diese schon bereit auf dem Messegelände. Quelle: Ole Spata/dpa

Noch in dieser Woche will die Stadt mit niedrigschwelligen Lern- und Sprachangeboten nach dem Vorbild der Sommerschule starten in der nahe dem Messegelände gelegenen „Blauen Schule“. „Dabei stehen Lernförderung und Gemeinschaftsaktionen im Fokus. In kleinen Lerngruppen von maximal sechs Kindern könnten auch erste Deutschkenntnisse vermittelt werden“, hofft Hannovers Schulplanerin Christine Oldenburg.

Erster Sprachkurs für Geflüchtete in Linden gestartet

Und wie sieht die Platzsituation momentan in den Kitas aus? Laut Rzyski seien von den insgesamt 25.220 Kita-Plätzen in der Stadt rund 1250 nicht besetzt, das entspricht etwa fünf Prozent. Allerdings seien diese freien Plätze wesentlich auf das Pandemiegeschehen zurückzuführen und könnten nicht mit Vakanzen gleichgesetzt werden.

Rzyski: „Der Belegungsdruck ist auch hier hoch, allerdings haben bisher nur wenige ukrainische Mütter den Wunsch nach einer ganztägigen Kita-Betreuung geäußert.“ Dies könne sich jedoch langfristig ändern. Denn die Dezernentin ist sicher: „Ein Großteil der Kinder wird in Hannover bleiben.“ Bislang zeige sich das Land jedoch auch hier „hoch flexibel“.

Ebenfalls um die Integration der geflüchteten Erwachsenen bemüht sich die Stadtverwaltung. Die Volkshochschule bereitet Sprach- und Integrationskurse vor. Im Lindener Rathaus ist ein erster Deutschkurs bereits gestartet.

Von Britta Lüers