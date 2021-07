So hilft die Region Hannover bei der Hochwasser-Katastrophe

Wipperführt

Die Lage ist katastrophal. Unter den zahllosen Helfern im Hochwassergebiet sind auch viele Kräfte aus der Region Hannover. Das THW Langenhagen-Hannover ist mit knapp zehn Gruppen und 71 Helfern im Bereich Olpe und Gummersbach im Einsatz. Einer von ihnen ist der 38-jährige Henry Unmack aus Hannover.

„Wir sind noch Mittwochnacht losgefahren und seit Donnerstag Früh vor Ort“, berichtet er. Seitdem würden sie in Wechselschichten arbeiten. „Wir achten darauf, dass keiner überlastet wird, auch um Unfälle zu vermeiden.“ Es wäre schließlich niemandem gedient, wenn der Helfer plötzlich selber Hilfe bräuchte.

Schäden treten immer punktuell auf

Unmacks Einsatzort liegt am Rand von Wipperfürth, der ältesten Stadt im Bergischen Land, die sich dem THW-Spezialisten aus Hannover eher wie ein Dorf präsentiert. Er ist als Gruppenführer für die Versorgung mit Strom zuständig. Und hier, am Ufer der Wupper, liegt ein weltweit tätiger Zulieferer für die Automobilindustrie, dessen Anschluss ans Stromnetz unterbrochen ist.

„Die ganze Unterverteilung lag unter Wasser und ist nass. Da kann man nicht einfach wieder den Strom einschalten“, weiß Unmack. Doch an der Stromversorgung hängen auch alle Server des Unternehmens – und damit dessen weltweite Produktion.

Die größeren Schäden im sehr weitflächigen Katastrophengebiet würden immer punktuell auftreten, so Unmack. Mal seien Hügel abgerutscht, mal Flüsse über die Ufer getreten. Wo dies geschehen sei, seien die Schäden aber sehr groß. In Wipperfürth war das Firmengelände mit am stärksten betroffen. „Die Wupper war an dieser Stelle über die Ufer getreten und hatte das ganze Gelände überspült“, sagt Unmack.

Acht Tonnen schwerer Spezialgenerator

Zuerst kam die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen zum Einsatz. In stundenlanger Arbeit wurden Gelände und Räume vom Wasser befreit. Dann machte sich Unmack mit seiner Fachgruppe Elektroversorgung an die Arbeit. Sie stellten einen acht Tonnen schweren Spezialgenerator auf, der seitdem die Server mit Strom versorgt. Und natürlich ständig überwacht werden muss. Das Unternehmen selbst weist auf seiner Homepage aber weiter darauf hin, dass es wegen der Notsituation zu Kommunikationsproblemen kommen könne.

Die Helfer aus Hannover hatten bei ihrer Anfahrt keine Probleme, die Region um Wipperfürth war mühelos zu erreichen. Untergebracht sind sie im örtlichen Feuerwehrhaus. Unmack betrachtet die Situation eher sachlich. „Ich bin betroffen“, sagt er, „aber auf eine professionelle Art. Für die Situation können wir nichts, aber wir können versuchen, das Beste für die Betroffenen zu machen.“ Die Bewohner der Ortschaft seien aber sehr besonnen. „Es ist immer schön, wenn keiner in Panik gerät. Die pumpen ihre Keller selbst aus, entlasten dadurch die Hilfskräfte.“

„Wir helfen gerne“

Geplant sei der Einsatz der hannoverschen THW-Kräfte zunächst bis Sonntag. „Aber die Einsatzdauer wird sich nach der Lage richten. Und die ist dynamisch.“ Immerhin kommt weitere Hilfe aus der Region Hannover ins Überflutungsgebiet. Die Regionsfeuerwehrbereitschaft setzt sich in der Nacht mit 150 Helfern aus den Wehren Neustadt, Wunstorf und Garbsen in Richtung Düsseldorf in Bewegung.

„Einige Landkreise in Nordrhein-Westfalen haben den Katastrophenfall ausgerufen und gleichzeitig Hilfe aus den übrigen Bundesländern angefragt. Wir helfen gerne und hoffen, damit ein Stück weit die Not der Menschen lindern zu können“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau.

„Eine Tragödie unfassbaren Ausmaßes“

Um 3 Uhr am Samstag sollte der Zug mit 35 Fahrzeugen, Wasserpumpen sowie Küchenkraftwagen, Verpflegung, Zelten, Feldbetten und Sanitärausrüstung abfahren. Um 10 Uhr soll der Einsatz beginnen. „Die Einsatzzeit ist auf 48 Stunden angesetzt, und wir sollen vollständig autark vor Ort zurechtkommen“, berichtet Einsatzleiter Lars Schwieger. „Schwerpunkt der Hilfeleistungen sind Pumparbeiten.“ Sollte der Einsatz länger dauern, würden die jetzt eingeteilten Kräfte von Kollegen aus der Wedemark, aus Langenhagen, Burgwedel und Isernhagen abgelöst.

Aus ganz Niedersachsen sind am Wochenende etwa 1100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und DLRG in dem Hochwassergebiet im Einsatz, wie das Niedersächsische Innenministerium am Freitag mitteilte.„Eine Tragödie unfassbaren Ausmaßes. Ich danke allen Einsatzkräften von ganzem Herzen und wünsche ihnen viel Erfolg“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD), „und dass sie sicher und gesund wiederkommen.“ Zwei Feuerwehrleute hatten während der Überflutung ihr Leben verloren.

Von Andreas Krasselt