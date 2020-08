So haben sich Hannovers Schulen auf den Schulstart vorbereitet

Hannover

Die Desinfektionsspender sind bereits aufgefüllt, das Wegekonzept ausgearbeitet, die Pausenbereiche für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen aufgeteilt, die Wartezonen zum Anstellen an den Verpflegungsstationen mit rot-weißem Flatterband klar gegliedert – ähnlich wie beim Security-Check-In an einem Flughafen. Nur die Stühle in den Klassenräumen stehen noch auf den Tischen – doch nicht mehr lange. Am Donnerstag startet für die Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule ( IGS Mühlenberg) wieder der Unterricht – so wie für etwa 50.000 Schüler in ganz Hannover.

Je näher der Stichtag rückt, desto mehr steigt der Puls bei Schulleiter Michael Bax: „Ich habe ein mulmiges Gefühl“, gibt er zu. In der Theorie sei zwar alles vorbereitet, doch wie sich der Schulauftakt in der Praxis verhält – ungewiss. So gut das ausgearbeitete Konzept auch sei: „Corona ist nicht zu Ende.“ Zumal es einen großen Unterschied zum Schulalltag vor den Ferien gibt: Die Klassen kehren in ihrer kompletten Größe zurück – jede mit etwa 30 Schülern. „Das Prinzip mit halben Klassen vor der Sommerpause war okay, aber jetzt arbeiten wir wieder unter räumlich sehr verdichteten Bedingungen.“

Eingleisige Wege: Verlassen des Schulgebäudes nur über Fluchttreppen

Denn das Kultusministerium hält trotz der steigenden Infektionszahlen im Land weiter am „eingeschränkten Regelbetrieb“ fest, welcher als „Szenario A“ definiert wird. Hier setzt das Ministerium auf das „Kohortenprinzip“. Auf Mindestabstände im Unterricht wird verzichtet, dafür soll es feste Lern- und Bezugsgruppen geben. An der IGS Mühlenberg bildet jede Jahrgangsstufe (bestehend aus acht Klassen) eine „Kohorte“: Das entspreche ungefähr 240 Schülern bei insgesamt etwa 1850 Schülern an der Schule, so Schulleiter Bax.

Damit sich die Wege der einzelnen Kohorten nicht kreuzen, hat die IGS Mühlenberg vorgesorgt: „Wir haben vier Essens-Stationen und fünf unterschiedliche Eingänge für die Jahrgangsstufen definiert“, erklärt Bax. Um Ansammlungen im Schulgebäude zu verhindern, darf gekauftes Essen nur auf den Pausenhöfen gegessen werden.

Wie am Flughafen: Der Wartebereich vor einer Essens-Station an der IGS Mühlenberg erinnert an einen Security-Check-In. Quelle: Rainer Dröse

Wie vor den Ferien sollen die Klassen von den Lehrern an den Eingängen abgeholt und nach dem Desinfizieren der Hände zum Klassenraum geführt werden. Auch die Treppenhäuser wurden dafür klar zugeordnet. Damit dies auch eingleisig geschehe, sei sogar eine Sonderlizenz notwendig gewesen, denn: „Für den Weg nach draußen, müssen nun die Fluchttreppen genutzt werden.“

Maskenpflicht auf ganzem Schulgelände – außer im Klassenzimmer: „Das können sich die Kleinen gut merken“

An der Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld läuft es ähnlich. Auch hier werden die 270 Schüler in Kohorten nach Jahrgangsstufen aufgeteilt, die einzelnen Klassen von den Lehrkräften an den Eingängen abgeholt und zum Klassenraum geführt. Anschließend müssen alle Kinder ihre Hände waschen. Eltern dürfen ihre Kinder nur nach vorheriger Anmeldung auf das Schulgelände begleiten, sagt Schulleiterin Katja Schröder: „So wurde das von der Politik vorgegeben.“

Generell gelte auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht – sogar auf beiden Pausenhöfen. Denn: „Aus Platzgründen können wir nicht gewährleisten, dass sich die Kohorten nicht durchmischen.“ Zudem seien klare, einfache Regeln für die Kinder konsequenter umsetzbar. Nur in den Klassenzimmern dürfen die Masken abgesetzt werden. „Das können sich die Kleinen gut merken.“

Fenster auf: Katja Schröder, Schulleiterin der Grundschule Gartenheimstraße, probt bereits den neuen Alltag. Quelle: Nancy Heusel

In den Klassenräumen kann es Richtung Winter auch mal deutlich kühler werden, denn laut des 31-seitigen Rahmen-Hygieneplans des Kultusministeriums müsse in allen Schulen regelmäßig vor und nach dem Unterricht stoßgelüftet werden. „Deshalb hab ich die Eltern in einem Brief gebeten, dass sie ihre Kinder beizeiten bitte warm genug anziehen“, so Schröder. Damit es abseits von Corona nicht noch zu anderen Erkrankungen wie Erkältungen kommt.

Maskenpflicht auf den Gängen, nicht im Unterricht

An der Leonore-Goldschmidt-Schule wurde der Schulhof für die Klassenstufen 5, 6, 9 und 10 in vier Bereiche aufgeteilt. Die Oberstufe muss auf den Vorplatz am Mühlenberger Markt ausweichen, für alle Schüler der 7. und 8. Klasse wurde der vormalige Schulgarten zum Pausenhof umfunktioniert. Je nach Wetterlage greifen zwei Konzepte: „Wenn es trocken ist, können die Schüler raus. Wenn es regnet müssen die Schüler in den Klassenräumen bleiben.“ Nur so könne eine Durchmischung der Schüler verhindert werden.

Klare Aufteilung: An der IGS Mühlenberg hat Hausmeister Cetin Samast den Pausenhof für die einzelnen Kohorten mit Flatterband eingegrenzt. Quelle: Rainer Dröse

Generell soll das Tragen von Masken an der IGS nur beim Betreten der Schule sowie auf den Fluren und in den Treppenhäusern verpflichtend sein. Auf dem Schulhof und im Klassenraum setzt Bax auf das Prinzip Freiwilligkeit – auch bei den Lehrern. „Durch das Tragen einer Maske gehen Stimme und Mimik völlig verloren“, so Bax. Speziell im Fremdsprachen-Unterricht sei dies ein Problem. Zudem sei es für Schüler und Lehrer über die langen Zeiträume nur „schwer zumutbar“. Dennoch gibt der Schulleiter zu: „Ich bin zwiegespalten, denn ein Unterricht mit Maske gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.“

Schulleiter der Bismarckschule wirbt für Masken im Unterricht

Ein Gefühl, dass etwa am Gymnasium der Bismarckschule in der Südstadt mit Verantwortungsbewusstsein argumentiert wird. In einem Schüler- und Elternbrief, der der NP vorliegt, wirbt der Schulleiter Heinrich Frommeyer dafür, dass die Schulgemeinschaft zunächst zeitlich begrenzt auch einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht trägt. „Es ist aus meiner Sicht dringend angezeigt und verantwortungsbewusst, auch wenn es derzeit aus Sicht des Kultusministeriums für nicht erforderlich gehalten wird“, steht in dem Brief.

Bismarckschule: Schulleiter Michael Frommeyer wirbt am Gymnasium in der Südstadt für das Tragen von Masken auch im Unterricht. Quelle: Michael Wallmüller

Weiter heißt es: „Wir möchten auch zu den Unterrichtsmethoden zurückkehren, die über einen reinen Frontalunterricht hinausgehen.“ Trotz des Werbens macht Frommeyer klar, dass jeder freiwillig entscheiden kann und „jeder Schüler, jede Schülerin selbstverständlich das Recht hat, sich gegen diese Maßnahme zu entscheiden“. Dennoch sei eine Schule „mit gewissen Einschränkungen“ besser als eine Schule, die „die Türen aufgrund von Fällen wieder schließen muss“.

Kürzliche Rückkehr aus Risikogebiet: „Da geht es viel um Vertrauen“

Um diese Gefahr direkt zu Beginn des neuen Schuljahres zu minimieren, hat auch Michael Bax Eltern und Schüler angeschrieben, wenn auch aus einem anderen Anlass. Darin nimmt der Schulleiter der IGS Mühlenberg die Familien beim Thema Urlaubsrückkehr in die Pflicht. „Wir haben keine Übersicht, wer erst kürzlich aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist“, spricht Bax ein generelles Problem an.

In dem Elternbrief habe er darauf hingewiesen, dass – im Falle einer kürzlichen Rückkehr aus einem Land mit bestehender Reisewarnung – eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis erforderlich sei. Er weiß aber auch: „Da geht es viel um Vertrauen“, denn die Kontrollmöglichkeiten seien schwer. Das Thema solle deshalb auch beim Schulstart in den Klassen besprochen werden. Sollte eine Vertuschung publik werden, sagt Bax, „zögern wir nicht, die Kinder umgehend nach Hause zu schicken“.

