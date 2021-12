Hannover

Die städtischen Einrichtungen der Stadt Hannover sind zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar sowie teilweise darüber hinaus nur eingeschränkt geöffnet. Hier gibt es einen Überblick.

Bürgerämter

Am 24. und am 31. Dezember sind die städtischen Bürgerämter geschlossen. Die Ämter am Aegi und am Schützenplatz öffnen zwischen dem 27. und 30. Dezember. Alle anderen bleiben bis einschließlich dem 31. Dezember geschlossen. Die Infothek des Fachbereichs Senioren öffnet zwischen dem 27 und 30. Dezember wie gewöhnlich. Lediglich am 23. und 30. Dezember schließt die Einrichtung jeweils um 13 Uhr.

Bauverwaltung

Ebenfalls am 24 und 31. Dezember geschlossen ist der Bereich Stadterneuerung und Wohnen. Am 23. und 30. Dezember öffnet die Einrichtung von 9 bis 12 Uhr, am 27. Dezember von 9 bis 12. 30 Uhr, sowie am 28. Dezember zwischen 15 und 17.30 Uhr.

Servicecenter Geoinformation

Die Einrichtung ist am 24. und 31. Dezember geschlossen. Am 23. und 30. Dezember ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet, am 27. Dezember von 9 bis 15 Uhr sowie am 28 und 29. Dezember von 9 bis 12 Uhr.

Bürgerservice Bauen

Dieser Bereich ist ebenfalls am 24. und 31. Dezember geschlossen. Am 23 und 30. Dezember ist jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Herrenhäuser Gärten mit dem Museum Schloss Herrenhausen

Der Große Garten und der Berggarten sind täglich von 9 bis 16. 30 Uhr geöffnet. Das Museum ist am 24. 25. und 31. Dezember zu. An den Tagen Donnerstag bis Sonntag ist es von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Sea Life Hannover

Die Unterwasserwelt bleibt am 24. Dezember geschlossen. Ab dem 23. Dezember ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am 31. Dezember von 10 bis 15. 30 Uhr.

Wilhelm Busch Museum

Das Museum ist am 24 und 31. Dezember geschlossen. An den Feiertagen sowie dienstags bis sonntags ist es zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Montags ist grundsätzlich geschlossen.

Bibliotheken

Die Zentrale sowie fast alle anderen Stadtteilbibliotheken sind am 23. und vom 27. bis 30. Dezember zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Geschlossen ist am 24., 25., 26., und 31. Dezember sowie am 1. Januar. Ausnahmen sind die Stadtteilbibliothek am Kronsberg, die vom 24. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen hat, sowie die Bibliothek Vahrenheide, welche zwischen dem 23. Dezember und dem 7. Januar schließt.

Städtische Bäder

Am 24. Dezember öffnen das Stadionbad von 7 bis 13 Uhr, (Sauna geschlossen), das Vahrenwalder Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geschlossen), das Nord-Ost-Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geschlossen), das Stöckener Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geöffnet). Am 25 und 26. Dezember sind alle Bäder geschlossen.

Am 27. Dezember ist das Stöckener Bad bis 13.30 Uhr erreichbar. Am 28. Dezember ist das Stadionbad bis 21.30 Uhr und das Stöckener Bad bis 13.30 Uhr geöffnet. Am 29. Dezember ist das Vahrenwalder Bad bis 18 Uhr geöffnet. Am 30. Dezember kann im Stadionbad bis 21.30 Uhr und im Stöckener Bad bis 13.30 Uhr geschwommen werden. Am 31. Dezember öffnet das Stadionbad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geöffnet), das Vahrenwalder Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geschlossen), das Nord-Ost-Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geschlossen), das Stöckener Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geöffnet). Am 1. Januar hat das Stadionbad geöffnet von 11 bis 18 Uhr. Alle anderen Bäder sind geschlossen.

Weitere Einrichtungen

Die Volkshochschule ist an den Feiertagen geschlossen, zwischen den Jahren ist geöffnet, allerdings findet kein Kursbetrieb statt. Darüber hinaus ist das Kino am Künstlerhaus bis zum 1. Januar geschlossen. Die Galerie Kubus öffnet wieder am 13. Januar. Das Zeitzentrum Zivilcourage schließt an den Feiertagen, sowie am 31. Dezember und am 1. Januar.

Das Historische Museum und das Sprengel Museum sind ebenfalls am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Das Kestner Museum ist geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember.

Die Musikschule ist vom 23. Dezember bis 7. Januar zu.

Von Cecelia Spohn