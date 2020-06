So genießen die Hannoveraner den ersten Sommertag

Hannover

Corona? Heute nicht! Am Pfingstmontag, der Hannover mehr als 25 Grad bescherte, erlaubten es sich die Menschen, ihre Sorgen für einen Tag zu vergessen. Sie hielten die Füße ins Wasser, sprangen kopfüber ins kühle Nass, ließen sich die Sonne auf die noch blassen Beine scheinen und tankten ganz viel Vitamin D – ist ja auch gut für das Immunsystem.

Am Maschsee planschte Annami (23). Eine kurze Abkühlung vom Lernen: Die Studentin stand einen Tag vor ihrer mündlichen VWL-Prüfung, ihren Lernblock hatte sie dabei. „Die Location hat sich schon in den vergangenen Sommern für’s Lernen bewährt“, so die Studentin. Sonst ist sie mit Kommilitonen hier. „Das geht ja leider noch nicht“, bedauerte sie.

Die Studentin Annami (23) kühlte sich bei mehr als 25 Grad am Maschsee ab. Der Holzsteg oberhalb des Pier 51 ist ihr Lieblingsort. Quelle: Behrens

Am Maschsee hielten die Menschen den Sicherheitsabstand vorbildlich ein: Auf dem Holzsteg saßen maximal zwei Menschen zusammen, immer mindestens zwei Meter getrennt von den Sitznachbarn.

Andrang auf die Ricklinger Kiesteiche

An den Ricklinger Kiesteichen wurde es enger, hier war ein Strandabschnitt abgesperrt (der Rasen wurde neu gesät). Entsprechend weniger Platz gab es für all die Menschen, die es am Pfingstmontag hierhin zog.

Nicht nur Frauchen Karoline (25) und Herrchen Johannes Haacke (31) genossen das Wetter, sondern auch Beagle-Mischling Stuart. Quelle: Behrens

Zwei davon waren Karoline (25) und Johannes Haacke (31). Mit ihrem Hund machten sie einen Ausflug ans Wasser. „Endlich mal raus aus dem Homeoffice“, sagte Haacke. „Die Wohnung ist durch Corona mehr zur Arbeitsstätte als zum Erholungsort geworden.“ Den Besuch an den Kiesteichen genossen die beiden mehr denn je: „In den vergangenen Wochen hat man gemerkt, dass es nicht der Restaurantbesuch sein muss, um eine gute Zeit zu haben. Die Natur bietet genug.“

Entspannung in den Herrenhäuser Gärten

Auch Anne Buchmann (36) war aus dem Homeoffice geflüchtet. „Die Grenze zwischen Privat- und Arbeitsleben ist nicht mehr so da.“ Die Juristin hatte sich in den Herrenhäusern Gärten ein abgelegenes Plätzchen gesucht. „Hier kann ich die Menschen vor dem Wilhelm-Busch-Museum beobachten und habe trotzdem meine Ruhe.“

Anne Buchmann (36) sonnte sich in den Herrenhäuser Gärten. Quelle: Behrens

Urlaubsfeeling an der Ihme

Im Strandleben war mehr Trubel: Auf dem Wasser tummelten sich Kanu-Fahrer und Stand-up-Paddler wie Tobias Niemeck (39) und seine Tochter Sari Lina (11). Am aufgeschütteten Strand schauten Sonnenanbeter wie Sabine (49) und Jens (49) Grünert zu. „Hier merkt man nichts von Corona“, beobachteten die beiden. „Aber wir sind ja auch in Linden“, so das Paar aus Großbuchholz. Dennoch: Der Sicherheitsabstand wurde auch hier eingehalten.

Sand unter den Füßen gibt es nicht nur am Meer, sondern auch in Hannover. Sabine (49) und Jens Grünert (49) machten Urlaub an der Ihme. Quelle: Behrens

Die Menschen genießen das Wetter, so lange es noch gut ist. Denn es kühlt wieder ab: Zum Wochenende hin sollen es nur noch 17 Grad sein und regnen.

Von Josina Kelz