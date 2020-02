So gehen Hausärzte in Hannover mit Corona-Patienten um

Hannover

Das Corona-Virus versetzt Hannover in Sorge. Viele stellen sich die Frage: Was soll ich tun, falls ich Corona bekomme? Die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn lautet, sich zunächst an den Hausarzt zu wenden. Doch wie gehen die Praxen damit um?

Ein Hausarztpraxis in der List warnt per Zettel bereits an der Haustür, dass bei Verdacht Corona zunächst erst einmal eine fernmündliche Kontaktaufnahme angebracht ist. „Wir werden lieber angerufen“, sagt eine Mitarbeiterin auf NP-Anfrage. „Den spontan ankommenden Patienten in der Praxis zu isolieren ist nämlich eher schwierig.“

„Kein Verdachtsfall, nur verunsicherte Patienten.“

Auch in der Döhrener Praxis von Dr, Jürgen Borgmann ist der Vorab-Anruf das Mittel der Wahl. „Sollten Patienten mit einem Corona-Verdacht doch spontan vorbeikommen, würden wir sie direkt in ein Nachbarzimmer schicken, wo sie isoliert von den anderen wartenden Patienten sind“, erklärt der Allgemeinmediziner. Im Gespräch klärt der Arzt dann, welche Beschwerden genau vorliegen (sie gleichen häufig auch anderen Atemwegserkrankungen) – und etwa, ob der Patient zuletzt in China oder Norditalien war. Sollte eine Corona-Infektion nicht auszuschließen sein, werde man einen Abstrich in Mund und Rachen nehmen und diesen ins Labor schicken. Borgmann betont aber: „Bislang hat es einen wirklichen Verdachtsfall nicht gegeben. Nur verunsicherte Patienten, denen wir die Angst nehmen konnten.“

Dennoch warnt der Kassenärztliche Verband Niedersachsen (KVN) die Mediziner zur Vorsicht: „Nicht ist schlimmer, als wenn sich die Ärzte selbst anstecken und dann für die Versorgung ausfallen“, sagt Sprecher Detlef Haffke. Der Vorabanruf der Patienten sei deshalb enorm wichtig. „Dann können sich die Praxen auf die möglichen Virus-Träger einstellen und ihnen einen Besuch zu den sogenannten Randsprechstunden also früh morgens oder spät abends anbieten, wenn die Praxen leer sind.“ Mit Kittel, Handschuhen und Mundschutz sollen sich Praxispersonal und Ärzte dann zudem selbst schützen.

Als Verdachtsfälle gelten laut KVN Personen, die unspezifische Allgemeinsymptome, Symptome jeder Schwere der Atmung haben und Kontakt zu einem bestätigten Coronavirusfall hatten sowie Patienten mit akuten Symptomen und Fieber, die sich bis maximal 14 Tage vor Erkrankungsbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Diese Personen sollten in jedem Fall zuhause bleiben und das Gesundheitsamt oder den Hausarzt telefonisch kontaktieren.

150 Proben werden täglich untersucht

Bislang gab es jedoch noch keinen laborbestätigten Fall in Niedersachsen, teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag mit. Bislang wurden acht Personen als begründete Verdachtsfälle eingestuft, eine Labordiagnostik wurde veranlasst. Die Ergebnisse waren aber in allen acht Fällen negativ. „Täglich befinden sich weitere Fälle in Abklärung“, sagt Holger Scharlach vom Gesundheitsamt. Die Zahl bewege sich aber im niedrigen einstelligen Bereich. Ab Donnerstag werden aber auch Grippe-Proben standardmäßig auf Corona untersucht. Das seien täglich wiederum 150 Proben.

Hannover Messe soll stattfinden – Petition will das verhindern

Auch weil kein bestätigter Fall derzeit vorliegt, wollen die Veranstalter an der Hannover Messe im April festhalten. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Gesundheitsamt der Region und der Messe AG am Donnerstag. Man setzte dagegen auf eine breit angelegte Informationskampagne, mit der über Hygienemaßnahmen aufgeklärt wird, teilte das Gesundheitsamt mit. Gute und erprobte Sicherheitskonzepte lägen für den Ernstfall ebenfalls vor.

Das reicht nicht allen: Am Montag wurde auf der Online-Plattform „openpetition.de“ eine Petition gestartet, die sich an Bürgermeister Belit Onay richtet. Der Titel: „Absage der Hannover-Messe aufgrund der Corona-Infektion“. In drei Tagen haben sie bereits mehr als 2000 Menschen unterzeichnet. Den Veranstaltern der Messe AG wirft man vor, finanzielle Interessen vor den Schutz der Bevölkerung zu stellen. Dem Widerspricht Messe-Sprecher Onuora Ogbukagu: „Uns geht es um eine sachliche Einschätzung der aktuellen Lage.“ Die Sicherheit der Bevölkerung sowie der Mitarbeiter und Besucher habe oberste Priorität.

