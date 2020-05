Trainieren mit Abstand: So funktioniert der Neustart in Fitnessstudios und beim Indoor-Sport

Hannover

Im Fitnessstudio „ Elan“ an der Podbielskistraße beginnt die große Arbeit. Geräte werden umher geschoben, Markierungen am Boden angebracht. Zehn Wochen nach der Corona-bedingten Schließung dürfen die Fitnesscenter in Niedersachsen ab kommenden Montag wieder öffnen. Allerdings unter strengen Auflagen – denn während der Pandemie trainiert es sich mit Abstand am besten.

Neben den Muckibuden können auch Kletterhallen und weitere Indoor-Sportanlagen ihre Tore öffnen. Allerdings nur, „wenn der Sport kontaktlos ausgeübt werden kann“, sagte Claudia Schröder vom Krisenstab der Niedersächsischen Landesregierung. Die Sportler müssen einen Abstand von zwei Metern einhalten, außer sie gehören zu einem Hausstand. Die Faustregel: Funktioniert der Sport nur mit körperlichen Kontakt oder wenn Mannschaften gebildet werden, muss die Anlage weiter geschlossen bleiben.

Mit die ersten Sportler, die ab Montag wieder loslegen dürfen, sind die Mitglieder einiger 24-Stunden-Fitnessstudios. Anbieter „ McFit“ wirbt damit, dass ab Montag um 00.01 Uhr die Freizeit-Sportler wieder an die Gewichte können.

Geräte umgestellt und abgesperrt

Auch Elan-Chef Christian Giesecke ist glücklich: „Wir sind sehr froh, dass es wieder losgeht. Auch unsere Mitglieder können es nicht mehr abwarten.“. Das Training im Fitnessstudio wird aber zunächst einmal nicht mehr dasselbe sein, wie noch vor Corona. Die Umkleiden und Duschen sowie der gesamte Wellness-Bereich sind zunächst erst einmal noch geschlossen. An die Geräte kann maximal eine Person, sie werden zum Teil auseinandergestellt oder abgesperrt, sollten sie zu eng beieinander stehen.

Svetlana Bogdan desinfiziert die Geräte im Elan-Fitnessstudio. Quelle: Rainer Droese

„Wir haben überall Desinfektionsspender stehen“, erklärt Giesecke. Die Sportler muss nach jeder Nutzung die Geräte wieder desinfizieren – so steht es in der neuen Verordnung. Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Sollten zu viele Freizeitsportler auf einmal komme, könnte der Zugang beschränkt werden.

„Wir werden einen Wartebereich einrichten. Ich gehe aber davon aus, dass wir den nicht brauchen werden, weil sich das eigentlich immer schon gut über den Tag verteilt hat“, sagt Giesecke. Die Daten der Sportler haben die Fitnessstudios sowieso schon, über ihre Systeme können sie nachvollziehen, wer wann trainiert hat. Somit könnten mögliche Kontaktpersonen informiert werden, sollte es Fälle von Corona-Infizierten geben.

Das Elan hatte bereits Freiluftkurse auf dem Parkplatz angeboten. Quelle: Frank Hermann

Auch für die Kurse gibt es Markierungen am Boden, jeder Teilnehmer hat seinen Platz. Zuletzt hatte das Elan bereits auf dem Parkplatz einige Einheiten stattfinden lassen können. Im Freien war das gemeinsame Sporttreiben bereits erlaubt.

Easyfitness: Studio-Auslastung auf der Homepage

Auch die Easyfitness-Kette bereitet ihre Studios in der Region auf den Neustart vor. Da einige Center der Fitness-Kette in anderen Bundesländern bereits öffnen durften, konnten sie ihr Konzept bereits vorbereiten und austesten, berichtet Geschäftsführer Jens Tappe. Ihren Studios empfiehlt Easyfitness, dass ein Mitglied zwischen 15 und 20 Quadratmeter Platz haben soll. Eine offizielle Zugangsbeschränkungen sieht die neue Verordnung in Niedersachsen nicht vor – wichtig sei, dass der Abstand eingehalten werde „Wir haben Geräte verstellt oder zum Teil gesperrt, damit der Mindestabstand definitiv eingehalten werden kann“, sagt Tappe.

Um Warteschlangen zu vermeiden, bietet Easyfitness ihren Mitgliedern auf ihrer Homepage zu fast jedem Studio eine minutenaktuelle Auslastungsanzeige. So könnte jeder sehen, wie voll es gerade ist. Die Mitglieder könnten aber weiterhin gratis die Angebote der Online-Plattform nutzen, so Tappe.

Fußballhalle: Nur kontaktlose Spielformen

Fußballhallen dürfen eigentlich noch nicht öffnen. Von daher kann Patrick Pietler von „The Bolz“ froh sein, dass seine Anlage ein Fußballparadies der anderen Art ist. „Wir haben unserer Angebot extra auf Corona umgestellt“, erzählt Pietler, der erst Ende des vergangenen Jahres eröffnet hat.

Patrick Pietler spielt auf eine abgeschrägte Tischtennisplatte. Dies ist eine Spielform, die er in „The Bolz“ während der Corona-Beschränkungen verstärkt anbieten möchte. Quelle: Rainer Droese

Es werden nur kontaktlose Spielformen angeboten: Fußball-Golf, -Billard und -Tennis. Zudem gibt es ein Feld, das durch eine Torwand abgetrennt ist. Das normale Kicken im Käfig bleibt untersagt. „Jeder, der bei uns spielen will, muss vorher buchen. Nur dann machen wir auch die Halle auf“, sagt er. Für das Start-up sei es wichtig, dass es wieder losgehe.

Gedulden müssen sich noch die Fans des Trampolinsports. Die Halle „Superfly“ ganz in der Nähe von „The Bolz“ hat angekündigt, erst am 11. Juni wieder öffnen zu wollen.

Von Sascha Priesemann