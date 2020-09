So funktioniert der Erste-Hilfe-Kurs mit der VR-Brille

Hannover

Eine typische Büroszene: Man sitzt am Schreibtisch, eine Kollegin reicht einem einen Stift. Im Hintergrund erhebt sich aus einem, durch eine Glaswand abgetrennten Büroteil ein weiterer Kollege. Der Mann eilt mit einem Glas bewaffnet zum Wasserspender, schon etwas blass um die Nase. Dann bricht er zusammen, das Glas zerbricht. Was tue ich?

Genau diese Frage soll man sich beim Betrachten dieser Szene stellen, besser gesagt: Sie wird gestellt – per Einblendung. Denn wir befinden uns am Anfang eines interaktiven Rettungseinsatzes für die virtuelle Realität einer VR-Brille. Ein ganz besonderer, innovativer Lehrfilm über das wichtige Thema der Herz-Lungen-Wiederbelebung, der gerade von der Madsack-Tochter TVN im Auftrag und Zusammenarbeit mit der Techniker-Krankenkasse (TK) produziert wird.

Am Anfang war ein Kneipenfilm

Der Idee vorausgegangen war ein ebenfalls von der TK produzierter Kneipenfilm, der einen gleichartigen Notfall eben in einer Kneipe filmisch für Youtube aufbereitete. Den kann man sich angucken (https://www. youtube.com/watch?v=xdAGHRWlTX4). Aber mehr auch nicht.

„Der Clou beim VR-Format ist, dass man dabei gefordert wird, interagieren muss“, erklärt Alexander Dieckmann, Videoredakteur der TK. „Man taucht unmittelbar in das Geschehen ein“, ergänzt Laura Saenger, VR-Expertin von TVN. „Man kann sich dem nicht entziehen, wird vom Voyeur zum Akteur.“ Womit sich das Medium ideal für Lehrinhalte eigne.

Ganze 17-mal wird die Handlung des etwa zehnminütigen Streifens kurz unterbrochen, um jeweils zwei mögliche Handlungsalternativen anzubieten. Der Zuschauer muss sich entscheiden, und zwar möglichst schnell. „Wir wollen ihn in eine Stresssituation versetzen, wie es bei einem realen Notfall ja auch wäre“, sagt Dieckmanns Kollege Dennis Maibom. Die Auswahl trifft der Zuschauer, während ein Countdown läuft über einen eingeblendeten Cursor, den er mit seinen Kopfbewegungen steuern kann.

Spezialkamera für 360-Grad-Aufnahmen

Herzstück des aufwendigen Drehs ist eine 360-Grad-Kamera, nicht größer als ein einfaches Handy. Das Team von TVN nutzt dafür eine sogenannte Q-Cam, eine Spezialkamera mit zwei sich gegenüberliegenden Linsen. Die wird in den meisten Szenen unbewegt auf einem Stativ ruhen und den Raum rundum abfilmen. Nur bei der eigentlichen Herzdruckmassage wird sie dem aktiven Ersthelfer wie eine Art Helmkamera aufgesetzt, damit der Zuschauer direkt aus dessen Perspektive hautnah dabei sein kann.

Das Filmen mit einer 360-Grad-Kamera bedeutet aber auch, dass sich niemand im Umkreis der Kamera aufhalten darf, der nicht ins Bild soll. Womit sich schon dadurch der Kameramann verbietet. Aber auch alle anderen Mitglieder des Filmteams müssen unsichtbar bleiben.

Ein ungewöhnlich leeres Set

„Sonst ist man beim Dreh gewöhnt, dass viele um uns herumstehen", sagt Darstellerin Mareike Zwahr. „Hier ist das Set so leer.“ Das helfe ihr aber auch, besser in die Figur einzutauchen, da man nicht die sonst nötigen unterschiedlichen Perspektiven für die einzelnen Schnitte drehen müsse. „Es ist so, als würde man die ganze Zeit in einer Totalen drehen“, ergänzt Niclas G. Icewood, der den Erkrankten spielt. Ein bisschen auch wie auf der Theaterbühne.

Der Film wird wie bereits sein Vorgänger am 16. Oktober, dem internationalen Tag der Wiederbelebung, veröffentlicht. Auch, um darauf hinzuweisen, wie wichtig diese lebensrettenden Maßnahmen sind. „Jedes Jahr erleiden 50.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt“, sagt Dieckmann. „Nur jeder Zehnte überlebt.“ Denn bis die professionellen Rettungskräfte eintreffen, dauere es in der Regel acht bis zehn Minuten. Wenn bis dahin kein Ersthelfer mit der Herz-Druck-Massage und möglicherweise einem Defibrillator eingegriffen hat, sind dann schon erste Hirnschädigungen wegen des Sauerstoffmangels eingetreten.

Von Andreas Krasselt