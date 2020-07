So funktioniert der Corona-Test am Flughafen in Hannover

Hannover

Die Einrichtung des neuen Corona-Testzentrums am Flughafen geht voran: Ab Mittwoch Mittag wurden auf dem Parkdeck vor Terminal C (Ankunftsebene) mehrere Container und Zelte aufgebaut. Es wird dann acht Teststationen geben, an denen sich Rückkehrer aus Risikogebieten testen lassen können – in dieser Woche noch freiwillig, ab kommender Woche soll der Test verpflichtend werden. Die Johanniter Unfallhilfe führt die Tests durch, gestartet wird erstmals in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Das Testzentrum belegt auf dem Parkplatz eine Fläche von rund 800 Quadratmetern, wie eine Sprecherin der Johanniter Unfallhilfe am Mittwoch erläuterte. Vier Container sind als Teststation konzipiert, in zwei bis drei weiteren Containern sind Freizeit- und Ruheräume für die Mitarbeiter der Johanniter Unfallhilfe vorgesehen. In jedem einzelnen Test-Container wird es zwei Teststellen geben, an denen die Reisenden drei Schritte durchlaufen: An der Registrierung erhält jeder sein Testset, am zweiten Punkt wird der Abstrich genommen, am dritten Punkt gibt man das Testset ab und erhält einen Barcode, mit dem man im Internet sein Ergebnis abrufen kann. Drei bis vier Mal am Tag werden die Abstriche eingesammelt und in ein Labor gebracht, danach dauert es in der Regel noch 24 Stunden, bis ein Ergebnis vorliegt.

Pro Container sind drei Mitarbeiter vorgesehen, pro Schicht sind also gut ein Dutzend Johanniter vor Ort. Geplant ist zunächst ein Drei-Schicht-System. Der Flughafen Hannover kann rund um die Uhr angeflogen werden, deswegen ist auch eine Nachtbesetzung notwendig. Die ersten Tests werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchgeführt, wenn erst um 2.10 Uhr eine Maschine aus Izmir und um 2.40 Uhr ein Flieger aus Antalya (beides Türkei) in Hannover landet. Die ankommenden Fluggäste werden per Beschilderung zum Testzentrum geleitet, bereits im Flieger werden die Reisenden auf die Testmöglichkeit am Flughafen hingewiesen.

Bis zu 800 Rückkehrer aus Risikogebieten

Pro Tag rechnen Flughafen und Johanniter mit durchschnittlich fünf bis zehn Maschinen mit insgesamt 800 Fluggästen aus Risikogebieten, die Zahl kann sich aber noch deutlich verändern – je nachdem, welches Land künftig noch vom Robert-Koch-Institut ( RKI) als Risikogebiet eingestuft wird. In dieser Woche sind die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten noch freiwillig, ab nächster Woche sollen sie nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verpflichtend sein. Wie diese Verpflichtung durchgesetzt werden soll und auf welchem Wege die Fluggäste dann an die Teststationen geleitet werden, ist derzeit noch offen. „Dazu können wir noch keine Auskunft geben“, sagte eine Sprecherin der Region Hannover. Dazu müsse man die Vorgaben von Bund und Ländern abwarten, die für Freitag erwartet werden. Es sei aber damit zu rechnen, dass nach der Einführung der Pflicht die Zahl der täglichen Testungen steigen werden. Das Personal werde dementsprechend angepasst.

Von Inken Hägermann