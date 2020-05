So funktionieren Hannovers Escape Rooms in Corona-Zeiten

Hannover

Fitnessstudios, Kletterhallen und andere Indoor-Sportangebote – sie alle haben seit dieser Woche wieder geöffnet. Erstaunlich: Auch die Escape Rooms in Hannover empfangen wieder Besucher, auch wenn der Rätselspaß nicht als Sport geführt wird. „Wir haben schon seit Montag geöffnet. Momentan ist aber noch nicht viel los“, sagt Holger Schön, Betreiber des „Room Escape“ in der Kanalstraße.

Offenbar weil viele Menschen gar nicht wissen, dass auch die Escape Rooms von den neuerlichen Lockerungen profitieren. Denn nicht alle Indoor-Freizeitaktivitäten sind schon wieder erlaubt – Indoor-Spielplätze sind wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen. „Wir als Betreiber der Escape Rooms haben dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorgelegt. Und das hat überzeugt“, sagt Schön.

Gruppen begegnen sich in den Zimmern nicht

Aber auch beim Entkommen aus den gruseligen Räumen gelten die Kontaktbeschränkungen. Es dürfen maximal Personen aus zwei Haushalten zusammenspielen. Es muss vorab gebucht werden. „Der Vorteil ist, dass sich die unterschiedlichen Spielgruppen in den Räumen nie begegnen“, sagt Schön. Deswegen sei auch keine Maskenpflicht in den Zimmern nötig – anders als zum Beispiel im Kassenbereich oder am Eingang.

Alles im Griff: Tipps werden über das Mikrofon an die Spielgruppen gegeben. Quelle: Ilona Hottmann

Nachdem eine Gruppe die Rätsel in einem Raum gelöst hat, desinfiziere das Personal alle Gegenstände, die häufig berührt werden. Wenn möglich, werde im Raum auch einmal durchgelüftet, so Schön. Um die Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen, biete „Room Escape“ derzeit maximal nur sechs Touren gleichzeitig an. 28 Rätsel-Zimmer gibt es auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern. Derzeit seien die Buchungsanfragen noch so gering, dass man nicht an die Corona-Auslastungsgrenze herankomme, sagt der Betreiber.

Anweisungen und Erklärungen gibt es derzeit ausschließlich per Video. Auch alle Tipps von außen, geben die Mitarbeiter per Mikrofon aus anderen Räumen. „Es ist komplett kontaktlos“, sagt Schön.

Von Sascha Priesemann