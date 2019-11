Wahlpartys: Grüne feiern, die CDU hat ein Angebot

HANNOVER

Hans Mönnighoff, Hannovers pensionierter Wirtschafts-und Umweltdezernent, sprach einen Satz aus, der wohl auf viele zutraf an diesem Abend, die es mit der Umweltpartei halten: „Für mich ist heute der schönste Tag als Grüner“, sagte er und herzte mal eben einen Parteifreund, der ihm im Alten Magazin über den Weg lief. Dorthin, ins alternative Veranstaltungszentrum in der Südstadt, hatte es die grüne Basis verschlagen. Und der Wunsch, Teil von etwas Historischem für Hannover zu werden, war so groß, dass einige Anhänger schon gegen 19.30 Uhr wegen Überfüllung erst einmal draußen warten mussten.

Lachen, tanzen, sich freuen, dass erstmals in Deutschland mit Belit Onay ein Grünen-Politiker mit Migrationshintergrund Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt wird – das wollten sie alle, die zur Wahlparty kamen. Herrschte – wie bei der Wahl vor 14 Tagen – zunächst noch Skepsis vor, so war die spätestens bei der Bekanntgabe der ersten Auszählungen verflogen – Belit Onay lag von Beginn an vorn, jedes aktualisierte Ergebnis aus dem Rathaus wurde lautstark mit „Belit, Belit“-Rufen begleitet. Auffällig: Unter den Partygästen waren viele türkischstämmige Hannoveraner. Auch Star-Pianist Igor Levit kam zur Feier, freute sich über den Sieg von Onay: „Er ist die Zukunft – offen und immer positiv“.

Parteichefin Gisela Witte hatte zu Beginn der Wahlparty noch einen kurzen Rückblick des engagierten Wahlkampfes gegeben und dabei immer wieder betont, wie viele Parteifreunde mitgeholfen hätten, um eines möglich zu machen: „ Hannover hat einen grünen Oberbürgermeister“, verkündete sie dann um kurz nach 19 Uhr – unter ohrenbetäubendem Jubel der Anhängerschar.

CDU sagt Danke – und hat ein Angebot an Scholz

„Wenn man so nah dran ist, will man natürlich den Wahlsieg“, sagte Parteichef Max Oppelt. Die hannoversche CDU habe aber im Vergleich zur letzten OB-Wahl rund 12.000 Stimmen mehr geholt „und das ist ein Grund, sich zu freuen“, äußerte er vor rund 200 Gästen in der Restauration des Landtags, in der die Wahlparty stattfand.

Niemand bei der CDU vergaß an diesem Wahlabend, wem die Partei dieses Ergebnis zu verdanken hatte – nämlich ihrem Kandidaten Eckhard Scholz, der mit dem kumpeligen „Ecki“-Namenskürzel offenbar beim Wähler verfing. CDU-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann unterbreitete dem gescheiterten, letztlich aber irgendwie doch erfolgreichen Eckhard Scholz ein Angebot unterbreitete: „Du bist ein echter Typ, jemanden wie Dich braucht die CDU.“ Scholz herzte danach zwar den Landeschef, ging darauf aber nicht näher ein, sondern suchte stattdessen die Nähe zu den Parteifreunden, umarmte sie und schüttelte Hände, die sich ihm zahlreich entgegen reckten – Kumpel „Ecki“ eben.

Katerstimmung bei der CDU? Eher nicht, sondern so etwas wie das Gefühl, einen Aufbruch in Hannover in den vergangenen Wochen mit erzeugt zu haben. „Wir können stolz auf das Erreichte sein“, so Hannovers CDU-Parteichef Max Oppelt. Bernd Althusmann hatte es vor der Stimmenauszählung so formuliert: „Wir hatten den richtigen Kandidaten, wir hatten das richtige Konzept in der Herzkammer der SPD in Niedersachsen.“ Dass es am Ende doch nicht reichte, ließ zwar niemanden kalt bei der CDU, ernsthaft erschüttert war aber auch niemand.

Von Andreas Voigt